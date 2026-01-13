Seat batió su récord histórico de ventas en 2025

Seat y Cupra ha establecido un nuevo récord de ventas en 2025, con 586.300 vehículos entregados a pesar del complejo entorno automovilístico global. Esto supone un aumento del 5,1% con respecto a 2024 (558.200) y supera el récord anterior de 574.100 unidades establecido en 2019.

Cupra ha celebrado un millón de coches vendidos y ha logrado su cifra más alta de entregas con 328.800, mientras que Seat ha celebrado su 75 aniversario con 257.400 unidades, lo que refleja las dificultades que atraviesa el sector en su conjunto.

En el apartado eléctrico la compañía también ha registrado un crecimiento significativo, con 84.400 híbridos enchufables y 79.700 vehículos totalmente eléctricos, lo que no hace más que recalcar el compromiso cada vez mayor de la compañía con la electrificación.

“2025 ha sido un año histórico, con resultados récord que destacan la solidez de nuestra estrategia y, en particular, el excepcional rendimiento de Cupra,” ha afirmado Markus Haupt, CEO de Seat y Cupra.

Alemania y España, principales mercados

Alemania ha consolidado su posición como el mayor mercado de Seat y Cupra con 156.200 coches entregados. España ha mantenido la segunda posición con 92.700 ventas, seguida por Reino Unido con 64.300 unidades, Francia (38.900) e Italia (30.200).

Los mercados globales siguen siendo cruciales para la compañía, destacando Turquía como líder en resultados positivos con 23.000 entregas.

Cupra no para de batir récords

Cupra mantiene su impulso y ha alcanzado sus mejores cifras de ventas hasta la fecha en 2025, con 328.800 vehículos entregados, incluido su coche un millón. El Cupra Formentor sigue siendo el modelo más vendido, con 104.400 unidades, mientras que el Cupra Terramar ha alcanzado las 66.000 entregas en su primer año completo en el mercado. Los vehículos 100% eléctricos (BEV) ya representan cerca de una cuarta parte (24,2%) de las ventas de Cupra, liderados por el Cupra Born (43.700 unidades) y el Cupra Tavascan (36.000 unidades).

Tras lanzar siete coches en siete años, Cupra ha culminado un 2025 histórico con importantes reconocimientos: fue elegida Trendiest Brand por Auto Motor und Sport; ganó el Volante de Oro con el Cupra Terramar; y obtuvo la calificación de 5 estrellas Euro NCAP para los modelos Cupra León, Formentor, Terramar y Born.

La marca también ha ampliado su presencia con nuevos Cupra City Garages en Viena y Mánchester para alcanzar un total de 12 a nivel mundial; ha presentado el Cupra Tindaya Showcar en el Salón Internacional del Automóvil (IAA) de Múnich y ha avanzado en su estrategia de globalización con planes para entrar en el mercado de Oriente Medio.

La compañía también ha inaugurado su nueva planta de ensamblaje de sistemas de baterías en 2025 / David Zorrakino

Un nuevo capítulo para Seat

En su 75 aniversario, Seat ha entregado 257.400 vehículos, un 17,0% menos que en 2024 (310.000). El Seat Ibiza sigue siendo el más vendido con 94.800 unidades, seguido del Arona con 72.400. A pesar de la caída en las ventas, 2025 ha sido un año clave para Seat , marcado por la World Premiere de los nuevos Ibiza y Arona y la presentación de su hoja de ruta para el futuro, que abre un nuevo capítulo en el que se celebra el legado de la marca y se refuerza su compromiso con la movilidad accesible.

España mantiene su posición como el mayor mercado de Seat con 66.100 vehículos entregados. En segunda posición, Alemania ha registrado 53.000 ventas, seguida de Reino Unido con 23.000.

“Estamos orgullosos de nuestros resultados de ventas en 2025, sobre todo considerando las complejas condiciones del mercado,” ha declarado Sven Schuwirth, vicepresidente ejecutivo Comercial de Seat y Cupra.

Martorell, epicentro de la movilidad del futuro

En 2025, a pesar del cierre temporal de la Línea 1 de Martorell para su electrificación, Seat y Cupra ha aumentado su producción global hasta alcanzar las 584.693 unidades. De estas, 470.347 se han fabricado en las instalaciones de Martorell, incluido el Audi A1. La compañía también ha inaugurado su nueva planta de ensamblaje de sistemas de baterías, un hito fundamental en su estrategia de electrificación.

De cara a 2026, Martorell consolidará aún más su papel como epicentro de la movilidad del futuro con el inicio de la producción de la familia de coches eléctricos urbanos del Grupo Volkswagen, incluido el Cupra Raval, lo que posicionará a España como un hub líder en electromovilidad en Europa.