Guerra IránHizbuláBorrasca ReginaBarcelonaViviendaBarcelonaTailandiaZygmunt BaumanJuan del ValLuna de sangreEncuesta elecciones Andalucía
Ataque de EEUU e Israel contra Irán, en directo: última hora de la guerra, bombardeos y cifra de muertos

Estados Unidos e Israel lanzan un ataque conjunto a gran escala contra Irán

Varios heridos tras un ataque con drones a un petrolero en el estrecho de Ormuz, en Omán

Varios heridos tras un ataque con drones a un petrolero en el estrecho de Ormuz, en Omán

Andrea López-Tomàs

Javier Ojembarrena Alba

Estados Unidos Israel han lanzado un ataque conjunto a gran escala que ha descabezado al régimen de Irán, al causar la muerte del líder supremo Alí Jameneí. El presidente norteamericano, Donald Trump, ha manifestado que el objetivo de la ofensiva, "masiva y en curso", es "eliminar amenazas inminentes". El Estado islámico ha respondido lanzando misiles contra bases de EEUU y asegura que ha matado o herido a 200 militares estadounidenses en su contrataque.

Mapas de ubicación de los objetivos atacados por Estados Unidos e Israel en Irán.

EL PERIÓDICO ofrece un hilo directo con las últimas noticias sobre el ataque de Estados Unidos e Israel a Irán y las reacciones.

Directo | El conflicto prende por todo Oriente Próximo y ya dispara el precio del petróleo

Felipe VI llama a "la máxima moderación en el uso de la fuerza" en Oriente Medio

Irán cifra en más de 550 los muertos por los bombardeos de EEUU e Israel

"Por las noches ves los destellos de los misiles y por el día los oyes"

Las princesas Beatriz y Eugenia, vetadas de Royal Ascot en plena tormenta por el caso Epstein

Tres muertos y 14 heridos en un posible atentado terrorista en Texas

Varios aviones militares estadounidenses han sufrido accidentes, según Kuwait

La desesperación de una española atrapada en el aeropuerto de Doha con misiles sobrevolando: "La respuesta de la embajada nos dejó peor de lo que estábamos"