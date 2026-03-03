Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

¿Buscas una moto? Estas son las 10 más vendidas en febrero de 2026 en España

Te detallamos cuáles fueron las 10 motocicletas favoritas de los conductores españoles en el segundo mes del año

¿Buscas una moto? Estas son las 10 más vendidas en enero de 2026 en España

¿Buscas una moto? Estas son las 10 más vendidas en enero de 2026 en España / Yamaha

Fernando Álvarez

Fernando Álvarez

Madrid
La categoría L ha registrado 18.987 matriculaciones en febrero, lo que supone un crecimiento del 22,1% respecto al mismo periodo del año anterior. La comparación con febrero de 2025 se ha visto afectada por el cambio de etapa Euro5+ que se produjo el año pasado, lo que explica parte del fuerte incremento porcentual. No obstante, atendiendo a la serie histórica, este mes de febrero ha sido el mejor desde 2008.

Estos datos muestran que los ciudadanos siguen valorando mucho las ventajas de la moto y los vehículos ligeros en la movilidad urbana, tanto en términos de reducción congestión, como de precio y eficiencia ambiental.

Las 5 marcas de motos favoritas de los españoles en el segundo mes de 2026 fueron las siguientes:

  1. Honda
  2. Yamaha
  3. Voge
  4. Zontes
  5. BMW

En cuanto a los modelos, estos fueron los 10 que más se vendieron en el mes de febrero:

1.Yamaha NMAX 125: 822 matriculaciones.

La Yamaha NMax 125 sigue siendo, un mes más, la moto más vendida en España, con 652 unidades matriculadas en noviembre (12.082 en total). Su precio de partida es de 3.599 euros.

Yamaha NMax 125 / Yamaha

2.Voge DS 800 Rally: 760 matriculaciones.

Voge DS 800 RALLY

Voge DS 800 RALLY / Voge

3.Honda PCX 125: 642 matriculaciones.

Honda PCX125, salto de categoría

Honda PCX125 / Honda

4.Zontes 368 G: 629 matriculaciones.

La Zontes 368 G es la tercera moto más vendida en España durante noviembre con 479 unidades matriculadas (7.145 en total). Su precio de partida es desde 5.592 euros.

Zontes 368 G / Zontes

5.Honda SH 125 Scoopy: 445 matriculaciones.

La Honda SH Scoopy 125 es la octava moto más vendida en España durante el mes de octubre con 438 unidades. Su precio de partida es desde 4.190 euros.

La Honda SH Scoopy 125 es la octava moto más vendida en España durante el mes de octubre con 438 unidades. Su precio de partida es desde 4.190 euros. / Honda

6.Honda ADV 350: 339 matriculaciones.

La Honda ADV 350

La Honda ADV 350 / Honda

7.Sym Symphony 125: 334 matriculaciones.

La SYM Symphony 125 es la cuarta moto más vendida en España durante el mes de noviembre con 438 matriculaciones (5.835 en total). Su coste inicial es desde 2.299 euros.

SYM Symphony 125 / SYM

8.Rieju Rally 307: 333 matriculaciones.

Rieju Rally 307

Rieju Rally 307 / Rieju

9.Honda Forza 125: 303 matriculaciones.

La Honda FORZA 125 es la octava moto más vendida en España durante el mes de noviembre con 343 unidades (5.024 en total). Su precio inicial es de 5.550 euros.

Honda FORZA 125 / Honda

10.Voge 900 DSX: 298 matriculaciones.

La Voge 900 DSX

Voge 900 DSX / Voge

