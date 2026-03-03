Motos
¿Buscas una moto? Estas son las 10 más vendidas en febrero de 2026 en España
Te detallamos cuáles fueron las 10 motocicletas favoritas de los conductores españoles en el segundo mes del año
La categoría L ha registrado 18.987 matriculaciones en febrero, lo que supone un crecimiento del 22,1% respecto al mismo periodo del año anterior. La comparación con febrero de 2025 se ha visto afectada por el cambio de etapa Euro5+ que se produjo el año pasado, lo que explica parte del fuerte incremento porcentual. No obstante, atendiendo a la serie histórica, este mes de febrero ha sido el mejor desde 2008.
Estos datos muestran que los ciudadanos siguen valorando mucho las ventajas de la moto y los vehículos ligeros en la movilidad urbana, tanto en términos de reducción congestión, como de precio y eficiencia ambiental.
Las 5 marcas de motos favoritas de los españoles en el segundo mes de 2026 fueron las siguientes:
- Honda
- Yamaha
- Voge
- Zontes
- BMW
En cuanto a los modelos, estos fueron los 10 que más se vendieron en el mes de febrero:
1.Yamaha NMAX 125: 822 matriculaciones.
2.Voge DS 800 Rally: 760 matriculaciones.
3.Honda PCX 125: 642 matriculaciones.
4.Zontes 368 G: 629 matriculaciones.
5.Honda SH 125 Scoopy: 445 matriculaciones.
6.Honda ADV 350: 339 matriculaciones.
7.Sym Symphony 125: 334 matriculaciones.
8.Rieju Rally 307: 333 matriculaciones.
9.Honda Forza 125: 303 matriculaciones.
10.Voge 900 DSX: 298 matriculaciones.
