Guerra Ucrania - Rusia, en directo: Última hora del conflicto y las negociaciones
DIRECTO | Israel-Gaza: última hora del conflicto en Oriente Próximo
El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Las negociaciones siguen abiertas tras la primera propuesta del plan de paz impulsada por EEUU.
Sigue al minuto con EL PERIÓDICO las últimas noticias de las negociaciones de paz, el avance militar de Rusia y la respuesta de Kiev y sus aliados.
Von der Leyen y Zelenski coinciden en la necesidad de salvar el veto de Hungría al préstamo de 90.000 millones
La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha mantenido este martes una conversación con el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, con quien ha coincidido en la urgencia de sacar adelante el préstamo de 90.000 millones de euros a Ucrania y el vigésimo paquete de sanciones a Rusia, dos medidas bloqueadas por Hungría. En su conversación ---un contacto que se produce muy frecuentemente, según han explicado portavoces del Ejecutivo comunitario--, ambos líderes han abordado la necesidad de concluir estas dos medidas, que constituyen "una prioridad compartida para reforzar la estabilidad financiera de Kiev" y para mantener la presión internacional en el actual contexto geopolítico. El préstamo de 90.000 millones de euros para abordar las necesidades urgentes de financiación de Kiev y el nuevo paquete de sanciones a Rusia, que la Comisión tenía previsto aprobar en el cuarto aniversario de la invasión rusa de Ucrania, fueron bloqueados por Hungría en una reunión de ministros de Exteriores de los Veintisiete celebrada en Bruselas el pasado 23 de febrero.
Rusia ralentiza su avance y Ucrania gana terreno
Desde que el Ejército ucraniano fracasó en su segunda contraofensiva de la guerra (verano-otoño de 2023) en su objetivo de recuperar Bájmut y dejar a los rusos sin conexión por tierra con Crimea, la situación en el frente ucraniano había mantenido una tónica constante y poco halagüeña para Kiev. En una situación de guerra posicional, los rusos utilizaban su abrumadora superioridad numérica para desgastar al enemigo y ganar poco a poco terreno a un alto precio en bajas de un personal cuyas reservas se antojan en ocasiones inagotables. Por primera vez en más de dos años, la tendencia se ha invertido en el campo de batalla. Según cifras publicadas esta semana por la plataforma ucraniana de análisis de la guerra DeepState, los rusos conquistaron en febrero 126 kilómetros cuadrados de territorio, la mitad que en enero y menos de un 30 % que en diciembre. Rusia no había conquistado en Ucrania tan poco territorio como en febrero de este año desde junio de 2024, cuando sus fuerzas armadas ocuparon 115 kilómetros cuadrados. El pico de avances rusos en esta horquilla temporal se dio en noviembre de 2024, cuando las fuerzas del Kremlin conquistaron 725 kilómetros cuadrados de territorio ucraniano.
Temor en Ucrania a ataques contra la red de abastecimiento de agua
El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, ha advertido de que Rusia modificará su objetivo de ataques con misiles de largo alcance y drones para incluir entre esos objetivos la logística y la infraestructura hídrica ucraniana a partir de la primavera de 2026. Los temores de Ucrania responden a reavivar las demandas de medios de defensa eficaces contra los ataques rusos, que se prevé puedan incrementarse en los próximos meses.
La guerra de Irán, un balón de oxígeno para las finanzas rusas
Las amenazas iraníes contra los buques que transitan por el Estrecho de Ormuz están provocando importantes aumentos en los precios mundiales del petróleo. De mantenerse, podrían dar la vuelta a más de un año de disminución de los ingresos petroleros rusos. Es probable que los precios del petróleo sigan subiendo en los próximos días en respuesta a la situación en Oriente Próximo, con diversos informes que predicen un aumento de entre 90 y 100 dólares por barril. Rusia ha dependido históricamente de los ingresos del petróleo y el gas para financiar su guerra en Ucrania, pero los ingresos cayeron de forma constante a lo largo de 2025, y las autoridades rusas esperaban que los ingresos del petróleo y el gas siguiesen cayendo en 2026. La guerra en Irán puede mitigar esa tendencia general.
Bruselas acusa a Rusia de usar la escalada en Oriente Próximo como "excusa" para no negociar la paz con Ucrania
La Comisión Europea ha acusado a Rusia de usar la escalada del conflicto en Oriente Próximo como "excusa" para no reunirse con Ucrania en el marco de sus negociaciones para un acuerdo de paz, después de que el Kremlin haya esgrimido que no ve clara una nueva reunión en Abu Dabi por los ataques entre Estados Unidos, Israel e Irán. "Por supuesto, para Rusia cualquier excusa para no reunirse es una buena excusa, así que no resulta muy sorprendente", ha sostenido en una rueda de prensa desde Bruselas Paula Pinho, portavoz jefe del Ejecutivo de Ursula von der Leyen, tras las dudas mostradas por Moscú sobre una nueva ronda de negociaciones con Kiev a consecuencia del conflicto en Oriente Próximo.
También se ha referido a este asunto la portavoz de Exteriores de la UE Anitta Hipper, que ha sostenido que "la ubicación es una excusa" y que Rusia la está usando para "dilatar, posponer y continuar sus ataques contra vidas inocentes en Ucrania".
Orbán reclama a Von der Leryen que obligue a Zelenski a reactivar el envío de petróleo ruso por el Druzhba
El primera ministro de Hungría, Viktor Orbán, ha instado este martes a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, a forzar al presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, "a cumplir los acuerdos" que obligan a Ucrania a reanudar el transporte de petróleo ruso a través del oleoducto Druzhba. Se trata de la enésima cuestión que mantiene enfrentados a Orbán y Zelenski, cuya relación ha empeorado sustancialmente como consecuencia de la postura del Gobierno húngaro con respecto a la invasión rusa de Ucrania. El mandataroi húngaro ha rechazado las excusas presentadas por Zelenski para no reabrir el oleoducto y ha reiterado que Hungría bloqueará cualquier decisión en favor de Ucrania que se presente en Bruselas hasta que el presidente ucraniano recupere "el sentido común".
El Kremlin descarta negociar con Ucrania en Abu Dabi debido al conflicto en Irán
El Kremlin ha descartado la posibilidad de celebrar próximamente en Abu Dabi negociaciones de paz entre Rusia y Ucrania con mediación de Estados Unidos, debido a la escalada que tiene lugar en torno a Irán. "Es evidente que en estos días dudosamente se puede hablar de la posibilidad de esta reunión en Abu Dabi, por motivos comprensibles", ha afirmado el portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov, durante su rueda de prensa telefónica diaria.
Rusia anuncia la toma de otras dos localidades en las provincias de Zaporiyia y Sumi, en Ucrania
El Gobierno de Rusia ha anunciado este martes nuevos avances en su invasión de Ucrania, con la toma de dos localidades en las provincias de Zaporiyia y Sumi. "Las Fuerzas Armadas rusas han liberado la localidad de Veselianka, en Zaporiyia, y han establecido control sobre la localidad de Bobilivka, en Sumi", ha afirmado el Ministerio de Defensa ruso en un breve comunicado, sobre el que no ha dado detalles de posibles bajas a causa de estos combates.
Rusia recurre ante el Tribunal General de la UE el bloqueo indefinido de sus activos
El Banco Central de Rusia ha anunciado un recurso ante el Tribunal General de la Unión Europea contra el reglamento aprobado en diciembre pasado sobre el bloqueo indefinido de los activos rusos congelados tras el comienzo de la guerra en Ucrania. "El recurso fue presentado acorde al artículo 236 del Tratado de funcionamiento de la Unión Europea. Se trata de la continuación de nuestro trabajo para recurrir las acciones ilegales de la UE respecto a los activos soberanos del BCR", ha indicado el banco en su portal oficial. Según el regulador ruso, el recurso fue presentado el pasado viernes 27 de febrero.
El BCR ha recordado que el reglamento recurrido estableció el bloqueo indefinido de los activos soberanos rusos y ha excluido la posibilidad de defensa legal de los derechos violados sobre estos activos. "A consecuencia de la aprobación de dicho reglamento de la UE fueron violados, entre otros, los derechos básicos e inherentes al acceso a la justicia, la inviolabilidad de la propiedad, el principio de inmunidad soberana de los Estados y de sus bancos centrales", señaló el BCR.
Rusia derriba 16 drones ucranianos sobre tres regiones
Las defensas antiaéreas rusas han derribado 16 drones ucranianos sobre tres regiones rusas, la mitad de ellos sobre la anexionada península de Crimea, según ha informado el Ministerio de Defensa de Rusia. "Durante la pasada noche las defensas antiaéreas interceptaron y aniquilaron 16 drones ucranianos de ala fija", señala el mando castrense ruso en su canal de Telegram.
Además de Crimea, las fuerzas rusas han derribado otros cinco drones sobre la región fronteriza de Bélgorod y otros tres sobre Astracán. El ataque de este martes ha sido significativamente menor que el de la víspera, cuando fueron neutralizados 172 drones, la mayoría sobre el mar Negro y la sureña región de Krasnodar.
