¿Cómo afectará a Catalunya la guerra en Irán? Vuelve el fantasma de la inflación de 2022 pese a un impacto comercial limitado

La escalada bélica en Oriente Próximo, con Irán en el epicentro del conflicto, está dejando centenares de muertos y amenaza con un terremoto de consecuencias políticas y económicas todavía de magnitud incierta. Las empresas catalanas ven así como se les enciende un foco más de incertidumbre en el horizonte. Y es que si bien las relaciones comerciales entre Catalunya y la república islámica son muy débiles, las repercusiones de la guerra iniciada por Estados Unidos e Israel en los flujos de petróleo y el encarecimiento general de la energía ha vuelto a azuzar el fantasma de la inflación de 2022, cuando la guerra de Ucrania se tornó en pesadilla para empresas y trabajadores.

"Estamos monitorizando la situación", ha reconocido la ministra portavoz, Elma Saiz, este martes tras el Consejo de Ministros. "Nuestro mercado de trabajo se está comportando de forma robusta, con un crecimiento sostenido, que no por esperado deja de ser loable. Esperamos que el conflicto de Irán se pueda desescalar y no tenga impacto en nuestras economías", ha deseado el secretario de Treball, Paco Ramos, este martes en rueda de prensa. Desde la Administración no ocultan su inquietud porque esta nueva guerra entorpezca un crecimiento de la economía y del mercado laboral que, durante el último lustro, ha sido de los más elevados del Viejo Continente.

"La duda no es ya si el impacto del conflicto será negativo o no, es cuánto durará el conflicto y, por ende, cómo de negativo será el impacto para nuestra economía", explica el secretario general del Col·legi d'Economistes de Catalunya, Àngel Hermosilla. "Ni de lejos volveremos a un episodio inflacionista como el de 2022, pero sí va a tener un impacto y nos obligará a convivir con tipos de interés más altos", coincide el catedrático de Economía de la UB Joan Tugores. Problemas logísticos -dos de cada tres contenedores que llegan al puerto de Barcelona vienen de Asia-, especulación energética y encarecimiento de tipos de interés y divisas son algunos de los daños directos e indirectos derivados de la guerra en Oriente.

¿Qué compra y vende Catalunya a Irán?

Catalunya es una economía altamente internacionalizada, pero Irán no es uno de sus destinos más vinculantes. El largo historial de sanciones internacionales contra el régimen de los ayatolás ha desincentivado las relaciones comerciales, especialmente desde 2018, cuando la primera administración Trump interpuso sanciones secundarias, es decir, amenazó con excluir del sistema financiero estadounidense a cualquier empresa extranjera que hiciera negocios con Irán.

Ese movimiento provocó que muchos empresarios europeos, catalanes entre ellos, decidieran abandonar el país y mirar hacia otros mercados. Según datos facilitados por la Generalitat a EL PERIÓDICO, solo 51 empresas con sede en Catalunya están dadas de alta como exportadoras regulares a Irán.

Pocas compañías y un flujo de exportaciones reducido. Durante el último año, las ventas de empresas catalanas a Irán sumaron 49,4 millones de euros, lo que equivale al 0,05% del total de las exportaciones de Catalunya. Es decir, el impacto de la reducción de las exportaciones debido a la guerra será mínimo. Para ponerlo en perspectiva, las exportaciones a Estados Unidos representan el 4% del total de ventas y los aranceles de Trump apenas han tenido un impacto generalizado sobre los sectores que se preveían más afectados.

IRN006. GOLFO DE OMÁN (OMÁN), 13/06/2019.- Imagen que muestra el presunto buque petrolero noruego Front Altair en llamas, este jueves en el golfo de Omán (Omán). Dos cargueros, uno de ellos un buque cisterna al servicio de un armador japonés, el Kokuka Sangyo, y el otro, que todo indica a que se trata del noruego Front Altair, fueron atacados hoy cerca del estrecho de Ormuz, informaron hoy fuentes oficiales japonesas en Tokio. El ministro iraní de Asuntos Exteriores, Mohamad Yavad Zarif, calificó de "sospechoso" el supuesto ataque a los cargueros, cuya tripulación ya fue rescatada y trasladada a un puerto del sur de Irán. EFE/ Stringer / STRINGER / EFE

Principalmente los productos que escapan a los embargos y las restricciones son de corte básico, como papel y cartón (21,4%), fármacos (14,2%) y cosmética (8,3%), según los datos recopilados por la agencia de promoción exterior de la Generalitat, Acció. Catalunya vende poco a Irán y compra menos todavía. En 2025, las compañías catalanas importaron bienes por valor de 27,3 millones de euros, lo que representa un 0,02% del total de importaciones. El producto 'estrella' son los reactivos de diagnóstico para el sector sanitario.

El riesgo reside en el efecto dominó

La principal amenaza de la guerra en Oriente Próximo no reside tanto en el intercambio comercial directo, sino en los impactos indirectos y el efecto dominó que el conflicto provoque en la región. No es que Irán sea un vendedor mundial de petróleo -que lo es, de hecho, uno de los mayores y su principal cliente es China-, sino que geoestratégicamente tiene la llave del estrecho de Ormuz, uno de los principales pasos por donde transita el petróleo mundial que luego entra, entre otros, a Europa.

La inflación volverá a subir, el BCE volverá a subir los tipos de interés y eso encarecerá los costes de las empresas Joan Tugores — Catedrático de Economía de la UB

"El precio del petróleo y el gas están disparados y eso tendrá dos efectos. Uno, el directo, es que la energía será más cara para las empresas, para algunas más que para otras, y eso provocará un primer aumento de precios. El segundo, indirecto, es que el incremento de la inflación, que tras unos años parecía que volvía a estar contenida, provocará que el Banco Central Europeo (BCE) vuelva a subir los tipos de interés. Y eso sí tendrá un impacto transversal en las empresas, pues todas dependen de la financiación", explica el catedrático de Economía de la UB Joan Tugores. "Ya en 2022, cuando estalló la guerra de Ucrania, tuvimos un disgusto y nos dijimos que repensaríamos nuestro mix energético. Pero cuando los precios volvieron a bajar nos olvidamos", lamenta.

Depende cómo evolucione el conflicto, puede desencadenar también en un problema logístico y ralentizar el flujo comercial que nos llega de Asia Àngel Hermosilla — Secretario general del Col·legi d'Economistes

"Las empresas energéticas ya han empezado a especular. Ante este tipo de conflictos, se estima que entre un 10 y un 25% del encarecimiento del precio del petróleo o el gas se explica por las prácticas especulativas de las productoras o de los fondos de inversión detrás de las mismas", afirma Hermosilla. "Depende cómo evolucione el conflicto, puede desencadenar también en un problema logístico y ralentizar el flujo comercial que nos llega de Asia. Y Catalunya importa una gran cantidad de productos de Asia", añade. Según los últimos datos disponibles del Port de Barcelona, dos de cada tres contenedores descargados durante el 2025 venían de Asia, principalmente de China. "El encarecimiento del dólar no ayuda, ya que muchas materias primas están fijadas en base a dicha divisa y eso puede encarecer más los precios", apunta.