Rodrygo se rompe el cruzado y se pierde el resto de la temporada y el Mundial

El delantero del Real Madrid, Rodrygo Goes, tiene afectado el ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha y se despide así de lo que resta de temporada... y del Mundial. El brasileño fue sometido a pruebas médicas durante toda la mañana de este martes para conocer el alcance exacto de la lesión de rodilla que se produjo en el encuentro de anoche ante el Getafe.

Jugada fortuita en la banda

Rodrygo entró al campo en el minuto 54 por Thiago Pitarch. Y a los pocos minutos de entrar se fue al suelo en una jugada en la banda en la que su rodilla quedó enganchada al césped. Inmediatamente se vieron sus gestos de dolor, pero el delantero continuó jugando, estuvo cerca de marcar y logró terminar el partido. El jugador fue explorado en el vestuario por los servicios médicos sin que pareciera grave. Pero durante la noche no remitieron las molestias y las malas sensaciones llevaron al jugador someterse a unas pruebas esta la mañana que han confirmado la gravedad de la lesión.

El comunicado del Real Madrid confirmaba la grave lesión: "Tras las pruebas realizadas hoy a nuestro jugador Rodrygo por los Servicios Médicos del Real Madrid se le ha diagnosticado la rotura del ligamento cruzado anterior y la rotura del menisco externo de la pierna derecha".

Noticias relacionadas

La lesión de Rodrygo se suma a las de Jude Bellingham y Kylian Mbappé, quien no se sabe cuando regresará a los terrenos de juego después de sufrir un esguince en su rodilla izquierda y no de haber parado para curarse bien la dolencia. Para el partido del viernes tampoco podrá contar con los lesionados Mbappé, Bellingham, Éder Militão, Dani Ceballos, Raúl Asencio, David Alaba y los sancionados Carreras, Huijsen y Mastantuono.