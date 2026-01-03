En Directo
Crisis bilateral
Crisis entre Estados Unidos y Venezuela: última hora de las fuertes explosiones registradas en Caracas
Registradas fuertes explosiones en Caracas en medio de las tensiones entre Venezuela y EEUU
La capital de Venezuela, Caracas, ha registrado varias detonaciones y explosiones esta madrugada de sábado en medio de las tensiones con los Estados Unidos, que ya realizó un ataque contra un muelle portuario donde presuntamente se almacenaban drogas antes de terminar el año.
EL PERIÓDICO abre un hilo informativo con la última hora de las explosiones y la escalada de tensión entre ambos países.
Gabriel Rufián (ERC): "El principal peligro para el mundo se llama Trump y sus secuaces"
Gabriel Rufián, portavoz de ERC en el Congreso, ha denunciado la agresión estadounidense en Venezuela y ha reclamado que el Gobierno español lo condene. "Quienes te mintieron con Irak, con la crisis, con las preferentes, con el rescate a la banca, con el Prestige, con el Yak-42, con el Metro de Valencia, con el Alvia de Galicia, con las 7.291 personas abandonadas en las residencias de Madrid, con la DANA, con los incendios y con Gaza ahora te mentirán con Venezuela. El principal peligro para el mundo se llama Trump y sus secuaces. Y así lo debe condenar este Gobierno. Que no haga el ridículo como con Guaidó", ha dicho en X.
Alejandro Fernández (PP): "A los dictadores no se les saca presentando mociones y cantando el "Imagine"..."
Alejandro Fernández, presidente del PP en Catalunya, se ha pronunciado respecto a los ataques que presuntamente han realizado los Estados Unidos en Venezuela: "A los dictadores que amañan elecciones y torturan a sus opositores no se les saca presentando mociones y cantando el "Imagine"...
Colombia activa el plan de emergencia fronterizo tras los ataques de Estados Unidos a Venezuela
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha activado la alerta fronteriza tras los ataques efectuados esta madrugada por Estados Unidos contra la capital de Venezuela, Caracas, y los estados de Aragua y La Guaira.
"De manera preventiva, el Gobierno Nacional ha dispuesto medidas para proteger a la población civil, preservar la estabilidad en la frontera colombo-venezolana y atender oportunamente eventuales necesidades humanitarias o migratorias, en coordinación con las autoridades locales y los organismos competentes", ha anunciado el presidente Petro en su cuenta de X.
El ministro de Defensa de Colombia, Pedro Sánchez, también ha confirmado la activación del Puesto de Mando Unificado (PMU) para la atención humanitaria en Cúcuta, así como el plan de frontera, "con el fin de atender a la población migrante y brindar todo el apoyo necesario a quienes lo requieran".
Estas han sido las bases militares atacadas, según la oposición venezolana
David Smolansky, portavoz de la líder opositora venezolana María Corina Machado, declaró a CBS News que entre los lugares atacados se encontraban las siguientes ubicaciones:
- Fuerte Tiuna, la principal base militar de Caracas.
- La Carlota, la principal base aérea de Caracas.
- El Volcán, antena de señales.
- Puerto de La Guaira, un puerto marítimo en la costa caribeña.
El aeropuerto militar de Caracas, con restos de fuego y daños en vallado tras explosiones
Fuego y algunos daños en el vallado de la Base Aérea Generalísimo Francisco de Miranda, también conocida como La Carlota, el principal aeropuerto militar de Caracas, fueron constatados por EFE la madrugada de este sábado, después de que el Gobierno de Venezuela denunció una "agresión militar" de Estados Unidos.
Además del fuego, en el lugar se observaban restos de árboles y destrozos en la principal autopista de la ciudad, adyacente a la instalación militar, donde también se encontraban uniformados en vehículos que rodeaban la zona.
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, declaró Estado de conmoción exterior en todo el territorio nacional tras denunciar una "agresión militar perpetrada por el Gobierno actual de los Estados Unidos", luego de las explosiones ocurridas durante la madrugada de este sábado en Caracas y los estados cercanos Miranda, Aragua y La Guaira.
Detonaciones y explosiones con sobrevuelo de aviones se escucharon la madrugada de este sábado en Caracas, en momentos en que Venezuela ha denunciado "amenazas" del gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por el despliegue militar en el Caribe y las advertencias de ataques terrestres.
El 'gran garrote': así impone 'su ley' Estados Unidos en Latinoamérica
Lo de Trump y Venezuela no es nuevo: Washington lleva dos siglos inmiscuyéndose en todos los países latinoamericanos, que considera "su patio trasero"
El 'gran garrote': así impone 'su ley' Estados Unidos en Latinoamérica, por Abel Gilbert, corresponsal en Sudamérica.
Cuba condena el ataque de EEUU a Venezuela y pide reacción internacional
El canciller de Cuba, Bruno Rodríguez, denunció este sábado un "criminal ataque" de Estados Unidos contra Venezuela y exigió una reacción "urgente" de la comunidad internacional.
El Gobierno español dice que todo el personal de la Embajada de España está a salvo
El Gobierno ha confirmado este sábado un "ataque aéreo" sobre Caracas y ha asegurado que todo el personal de la Embajada española en la capital de Venezuela se encuentra a salvo.
Fuentes del Ejecutivo español han afirmado que se está recabando toda la información sobre las diferentes explosiones que se han registrado en Caracas a primera hora de este sábado.
El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha hablado ya con el embajador de España en Venezuela y todo el personal se encuentra a salvo, según las mismas fuentes del Gobierno.
Según ha informado la cadena de TV CBS News citando fuentes de la Administración de EEUUU, el presidente estadounidense, Donald Trump, ha ordenado este sábado atacar objetivos dentro de Venezuela, incluidos militares, en una escalada de su campaña de presión al régimen de Nicolás Maduro.
Las Fuerzas Aéreas de EEUU prohíben las operaciones en el espacio aéreo venezolano en medio de ataques
Las Fuerzas Aéreas de EEUU emitieron un aviso oficial este sábado que prohíbe a todas las aeronaves circular por el espacio aéreo de Venezuela, en medio de ataques en la capital del país suramericano que el presidente, Donald Trump, habría ordenado según la CBS
Trump ordena ataques dentro de Venezuela, incluidos contra objetivos militares, según CBS
El presidente estadounidense, Donald Trump, ha ordenado esta noche atacar objetivos dentro de Venezuela, incluidos militares, en una escalada de su campaña de presión al régimen de Nicolás Maduro, según informaron fuentes de la Administración a CBS News.
- Von der Leyen dice que España 'ha enriquecido a Europa' en el 40 aniversario de su llegada a la UE
- Suiza teme un balance 'aún más terrible' del incendio en la estación de esquí, con casi un centenar de heridos en estado 'crítico
- Los turistas del accidente en Arabia Saudí eran de la provincia de Barcelona
- Las bengalas desataron el infierno y convirtieron la fiesta de Año Nuevo entre jóvenes en Crans-Montana en una ratonera mortal
- Así es Crans-Montana, la exclusiva estación alpina sacudida por la tragedia de Fin de Año
- Un incendio destruye una histórica iglesia en Ámsterdam durante la Nochevieja
- Así se vivió el incendio en una estación de esquí de Suiza que ha dejado varias decenas de muertos
- Última hora del incendio en la estación de esquí suiza de Crans-Montana: 40 muertos confirmados y 115 heridos, la mayoría graves