Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
IndraCrans MontanaCristina PedrochePóquerVon der Leyen'La asistenta'TaxiSueldoZBECabalgata BarcelonaLotería Niño 2026Comprobar La Grossa
instagramlinkedin

En Directo

Crisis bilateral

Crisis entre Estados Unidos y Venezuela: última hora de las fuertes explosiones registradas en Caracas

Registradas fuertes explosiones en Caracas en medio de las tensiones entre Venezuela y EEUU

Explosiones sobre Venezuela, en imágenes

Explosiones sobre Venezuela, en imágenes

Ver galería

Imagen del incendio en Fuerte Tiuna, el mayor complejo militar de Venezuela, tras una serie de explosiones en Caracas. / LUIS JAIMES/AFP

Jordi Grífol

Jordi Grífol

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

La capital de Venezuela, Caracas, ha registrado varias detonaciones y explosiones esta madrugada de sábado en medio de las tensiones con los Estados Unidos, que ya realizó un ataque contra un muelle portuario donde presuntamente se almacenaban drogas antes de terminar el año.

EL PERIÓDICO abre un hilo informativo con la última hora de las explosiones y la escalada de tensión entre ambos países.

Actualizar
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Von der Leyen dice que España 'ha enriquecido a Europa' en el 40 aniversario de su llegada a la UE
  2. Suiza teme un balance 'aún más terrible' del incendio en la estación de esquí, con casi un centenar de heridos en estado 'crítico
  3. Los turistas del accidente en Arabia Saudí eran de la provincia de Barcelona
  4. Las bengalas desataron el infierno y convirtieron la fiesta de Año Nuevo entre jóvenes en Crans-Montana en una ratonera mortal
  5. Así es Crans-Montana, la exclusiva estación alpina sacudida por la tragedia de Fin de Año
  6. Un incendio destruye una histórica iglesia en Ámsterdam durante la Nochevieja
  7. Así se vivió el incendio en una estación de esquí de Suiza que ha dejado varias decenas de muertos
  8. Última hora del incendio en la estación de esquí suiza de Crans-Montana: 40 muertos confirmados y 115 heridos, la mayoría graves

Explosiones sobre Venezuela, en imágenes

Crisis entre Estados Unidos y Venezuela: última hora de las fuertes explosiones registradas en Caracas

Crisis entre Estados Unidos y Venezuela: última hora de las fuertes explosiones registradas en Caracas

Maduro denuncia "la gravísima agresión militar" de EEUU tras varias explosiones en ciudades de Venezuela

Maduro denuncia "la gravísima agresión militar" de EEUU tras varias explosiones en ciudades de Venezuela

Claves del conflicto entre Estados Unidos y Venezuela: poder, legitimidad, petróleo y seguridad

Claves del conflicto entre Estados Unidos y Venezuela: poder, legitimidad, petróleo y seguridad

El Gobierno de Maduro denuncia la "gravísima agresión militar" de EEUU contra Venezuela

El Gobierno de Maduro denuncia la "gravísima agresión militar" de EEUU contra Venezuela

Argentina, donde los agentes 'ilegales' de Rusia roban identidades para venir a espiar a Europa

Argentina, donde los agentes 'ilegales' de Rusia roban identidades para venir a espiar a Europa

Oleada migratoria rusa sin precedentes en Argentina

Oleada migratoria rusa sin precedentes en Argentina

Sin presupuestos y anclada en el bloqueo político: así arranca Francia su año clave

Sin presupuestos y anclada en el bloqueo político: así arranca Francia su año clave