Seat supera las previsiones de producción de Martorell en 2025 y arranca 2026 con la llegada del coche eléctrico

Cerca del empate. Seat S.A. echó el cierre al año productivo con un total de 470.347 vehículos en la planta de Martorell, una cifra que se queda un 2,2% por debajo de la cifra del año anterior (481.020 coches) según datos facilitados por la compañía, pero que supera las previsiones inciales (460.000 unidades). Sumando la producción de todos los modelos (Ateca, Terramar y Tavascan se producen fuera de España), la compañía española cifró en 584.693 vehículos su volumen, superando ligeramente la cifra de 2024 (583.218 coches).

Con ello, Seat arranca con fuerza 2026, un año en el que empezará a recuperar la capacidad productiva de Martorell en su plenitud, ya que hasta ahora solo estaba funcionando con dos de las tres líneas de producción de coches al estar la tercera (que correspondía hasta ahora al Audi A1, movido a otra línea) en fase de remodelación para acoger la producción del primer coche eléctrico de la factoría: el Cupra Raval. El modelo compacto de Cupra compartirá la tercera línea de montaje (la línea 1) con el Volkswagen ID. Polo, que llegará también al mercado antes de mediados de año.

La planta de Martorell. / seat

La ausencia de actividad en la tercera línea supuso alrededor de 10.500 coches menos en el balance final, lo que habría acercado bastante al techo productivo de las 500.000 unidades para las que está capacitada la fábrica barcelonesa en un año normal. Bien es cierto que Martorell ha tenido años más boyantes, como en 2019, cuando produjo 500.005, o en el año 2000, con 516.646 coches. La carga productiva de 2025, cuya previsión era ligeramente inferior a la conseguida, se ha mantenido elevada por la buena marcha de modelos como el Cupra Formentor, el Seat Ibiza y el Seat León.

El Cupra Raval es clave

La planta de Martorell es un referente en el Grupo Volkswagen, aunque Markus Haupt, antaño responsable de producción y hoy máximo responsable de la compañía, sabe que puede dar más. "La fábrica estará, dentro de poco, donde queremos cuando lancemos el Cupra Raval y el Volkswagen ID. Polo. Lógicamente tenemos que seguir trabajando en ser más eficientes, en ser más productivos. Dentro del grupo, nuestra fábrica es un referente a nivel de productividad, a nivel de cómo hacemos las cosas, de la flexibilidad que tenemos, de cómo afrentamos retos, de cómo afrentamos crisis, como puede haber sido la de semiconductores o la pandemia. Pero, como CEO de la compañía, nunca puedo estar contento, siempre tengo que pedir más a mi equipo, por lo tanto, en un entorno de competitividad creciente, nosotros también tenemos que seguir aumentando nuestra competitividad", admitía Haupt en una entrevista con este medio.

Cupra Raval / Cupra

La patata caliente para Seat y Cupra ahora mismo está en China, con la producción del Tavascan que se encuentra expuesta a los aranceles de la Unión Europea al producirse en el país asiático. Actualmente son de 30,7 %, del cual un 10 % ya estaba previsto anteriormente y un 20,7 % se ha fijado de forma adicional por la decisión comunitaria. Markus Haupt, presidente de Seat S.A. confía en rebajar esta cifra: "Estamos en un momento avanzado de conversaciones con ellos y confiamos en que ocurra pronto. Metemos mucha presión porque es algo que nos lastra negativamente el resultado de la compañía, por lo tanto nuestro interés es que se solucione lo más rápidamente posible", señalaba a EL PERIÓDICO.

A mediados de marzo la compañía ofrecerá su primer balance de resultados de la era Markus Haupt, el nuevo presidente desde el pasado mes de octubre. En ese momento ya estará en marcha la producción de los modelos Cupra Raval y Volkswagen ID. Polo, los dos 100% eléctricos, que deberán ayudar a subir el volumen de Martorell. Según datos de Seat desvelados por Efe, la previsión para 2026 es de 488.000 vehículos. La nueva normativa europea que permitirá modelos enchufables más allá de 2035 podría alargar la vida a Seat y Cupra con sus coches actuales como el León o el Formentor, que ya recibén tecnología PHEV y que aumentarían su volumen.