¿Por qué el Mercedes-Benz CLA ha sido elegido The Car Of The Year?

Es el mejor, el nuevo Rey de Europa, así lo consideraron los 59 miembros del jurado del premio The Car Of The Year hace unos días en Bruselas. Con 100 puntos de diferencia sobre el segundo clasificado (el Skoda Elroq), el Mercedes-Benz CLA cimentó su victoria (320 puntos) en la votación de los países del Norte de Europa. Y es que los 30 jurados del bloque del Norte (Irlanda, Reino Unido, Países Bajos, Alemania, Austria, Chequia, Hungría, Polonia, Dinamarca, Suecia, Noruega y Finlandia) le dieron 214 puntos, lo que le aseguró la corona.

En el Sur de Europa (Portugal, España, Francia, Bélgica, Luxemburgo, Suiza, Italia, Eslovenia, Rumanía, Grecia y Turquía), con 29 jurados, lo dejaron en tercera posición con 106 puntos, y es que para los países de Alemania hacia abajo el mejor coche del año europeo merecía ser el Citroën C5 Aircross con 40 puntos más que el Mercedes. Curioso. En los paises del Norte el Citroën acabó en la séptima y última plaza de la final.

Mercedes-Benz CLA / Vicente Montoro

Cálculos y estadísticas a parte, la victoria del Mercedes-Benz CLA es más que justa. El modelo alemán partía como favorito porque en realidad el CLA es mucho más que una evolución: es el punto de partida de una nueva familia de vehículos eléctricos e híbridos de la marca alemana. Fabricado íntegramente en Alemania, combina eficiencia, inteligencia y diseño emocional, convirtiéndose en el modelo más avanzado de su segmento.

El Mercedes-Benz CLA cuenta con una estética más limpia y atlética, con proporciones dinámicas y una trasera tipo GT. Su coeficiente aerodinámico de 0,21 lo convierte en el Mercedes-Benz más eficiente jamás producido.

En el frontal destaca la parrilla iluminada con 142 estrellas LED, una firma lumínica que refuerza su carácter futurista. Las manillas de las puertas son enrasadas con la carrocería y cuentan con doble sistema mecánico y eléctrico, para garantizar su funcionamiento incluso si el vehículo se queda sin batería.

Motores y carrocerías.

Ofrece desde su lanzamiento dos variantes 100 % eléctricas: el CLA 250+ EQ, con motor trasero de 272 CV (200 kW) y una autonomía de hasta 790 km (WLTP), y el CLA 350 4MATIC EQ, que eleva la potencia a 354 CV (260 kW) y ofrece 769 km de autonomía. Ambos comparten una batería de 85 kWh y una arquitectura eléctrica de 800 V, capaz de alcanzar 350 kW de potencia de carga, recuperando 320 km de autonomía en solo 10 minutos. En corriente alterna admiten 11 kW de serie y 22 kW como opción, lo que permite una gestión energética muy flexible.

La gama se amplió a final de año con una versión híbrida de 48 Voltios, equipada con un motor de 1.5 litros desarrollado junto a Geely, y disponible con tres niveles de potencia y tracción delantera o total 4MATIC. En este 2026 llegará la carrocería Shooting Brake, que compartirá diseño, mecánica y equipamiento con las variantes actuales.

Entrega del premio de Mejor Coche del Año de Europa 2026 al Mercedes-Benz CLA en el salón internacional del automóvil de Bruselas / Andrea Gil

La ausencia de posibilidad de probar en condiciones el vehículo, especialmente la versión híbrida, fue uno de los principales motivos de que muchos jurados (solo 22 lo vieron como ganador) no le otorgaran más puntos.

Alta tecnología

El habitáculo del nuevo CLA es una declaración de modernidad. La MBUX Superscreen (con hasta tres pantallas, dos de ellas de 14 pulgadas) se extiende de lado a lado, integrando la cuarta generación del sistema MBUX. Este nuevo entorno digital, basado en el sistema operativo MB.OS, incorpora inteligencia artificial de Microsoft, Google y ChatGPT, permitiendo un asistente virtual empático, capaz de mantener conversaciones naturales y reconocer emociones.

Mercedes Benz CLA / El Periódico

Mercedes-Benz también ha dado un paso adelante en sostenibilidad: gran parte de los acabados interiores y termoplásticos están fabricados con materiales reciclados o secundarios, manteniendo el nivel de calidad y refinamiento característico de la marca.

El nuevo Mercedes-Benz CLA encarna la visión más avanzada de la marca: diseño vanguardista, inteligencia artificial y sostenibilidad real. Con su tecnología de 800 Voltios, su autonomía de hasta 790 km y su carga ultrarrápida, se posiciona como uno de los eléctricos más completos de su categoría.

La gama parte desde 54.710 € para el CLA 250+ (272 CV, 790 km), mientras que la versión superior CLA 350 4MATIC (354 CV, 769 km) alcanza un PVP de 59.325 €. Ambos modelos anticipan el camino de la marca hacia una movilidad de lujo más limpia, conectada y eficiente. La apuesta por el híbrido, aunque mejorable, aportará mucho, así como la carrocería familiar, un referente para la marca (aunque no tanto en el mercado español). Un buen Rey para Europa, sin duda.