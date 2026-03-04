Mobile World Congress 2026, en directo: última hora del MWC y novedades

Óscar López aboga por una España "a la vanguardia" en el desarrollo y la regulación de la IA

El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, ha abogado por una España "a la vanguardia" en el desarrollo de la infraestructura de la IA, así como en su regulación para garantizar un uso adecuado de esta tecnología.

"No queremos cualquier IA, queremos una IA ética y humanista", ha afirmado en la inauguración del Talent Arena, que se celebra en el marco del Mobile World Congress 2026 en el recinto de Montjuïc de Fira de Barcelona hasta este miércoles.

El ministro ha defendido la necesidad de dotar a los jóvenes y emprendedores de recursos, ideas y mucha formación para conseguir que España tenga "un papel central" en el avance e implantación de la IA, además de en el resto de formación digital.