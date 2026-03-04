Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Guerra IránPedro SánchezFreixenetFernando ÓnegaSantanderBarça AltéticoBorrasca ReginaAstraZenecaRodrygoCatalunya
instagramlinkedin

En Directo

Todos los detalles

Mobile World Congress 2026, en directo: última hora del MWC y novedades

Guía y novedades del Mobile World Congress 2026: expositores, zonas temáticas y conferencias

El Mobile World Congress 2026 abre sus puertas en Barcelona

El Mobile World Congress 2026 abre sus puertas en Barcelona

El Mobile World Congress 2026 abre sus puertas en Barcelona / ÁNGEL GARCÍA / BLOOMBERG / VÍDEO: QUIM VALLÈS / ACN

El Periódico

El Periódico

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

El Mobile World Congress 2026 ya está aquí. Desde el lunes hasta el próximo jueves 5 de marzo, Barcelona y L'Hospitalet de Llobregat vuelven a concentrar la atención de la industria tecnológica durante la celebración del célebre congreso, uno de los más influyentes del mundo para el sector.

EL PERIÓDICO ofrece un hilo directo con las últimas noticias y todas las novedades que se presentarán en el MWC.

Actualizar
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La Unión Europea se pronuncia sobre la baliza V16 y confirma que la podrás usar sin problemas fuera de España
  2. Una pareja de catalanes se queda atrapada en Tailandia tras suspenderse la conexión vía Qatar: 'El vuelo se ha cancelado, espabilad
  3. Zygmunt Bauman lo vio venir: el trabajo ya no garantiza una vida a salvo de la pobreza
  4. Eclipse lunar y luna de sangre 2026, los dos fenómenos astronómicos que llegan este 3 de marzo
  5. Israel ataca Irán: Última hora en directo
  6. El 84% de las pasajeras de taxi se sienten más seguras al pedirlo por una app y tener identificado al conductor
  7. Presentarse a oposiciones pasados los 50: 'No quiero volver a ser despedida de un trabajo basura
  8. Björk, tras acompañar a Rosalía en una estelar actuación en los Brit Awards: 'Estoy enormemente agradecida de que me haya invitado

El fabricante de galletas Lotus aprovecha la popularidad de su marca Biscoff y eleva las ventas un 10%

El fabricante de galletas Lotus aprovecha la popularidad de su marca Biscoff y eleva las ventas un 10%

La década increíble de la coctelería Paradiso: "Cuando abrimos, el objetivo era llegar a final de mes, pagar las nóminas, el alquiler..."

La década increíble de la coctelería Paradiso: "Cuando abrimos, el objetivo era llegar a final de mes, pagar las nóminas, el alquiler..."

La oposición a la guerra de Irán abre el peor choque diplomático entre España y EE UU de la era Trump

La oposición a la guerra de Irán abre el peor choque diplomático entre España y EE UU de la era Trump

Sumar presiona en el Gobierno para sacar un escudo social por la guerra de Irán que incluya medidas antidesahucios

Sumar presiona en el Gobierno para sacar un escudo social por la guerra de Irán que incluya medidas antidesahucios

PP y Vox mantienen el pulso en Extremadura y Aragón sin dar pistas sobre el desenlace

PP y Vox mantienen el pulso en Extremadura y Aragón sin dar pistas sobre el desenlace

Sánchez capitaliza la oposición a Trump para movilizar a la izquierda: "La sociedad española es pacifista"

Sánchez capitaliza la oposición a Trump para movilizar a la izquierda: "La sociedad española es pacifista"

Carlos Martínez, un socialista municipalista que sí es profeta en su tierra

Carlos Martínez, un socialista municipalista que sí es profeta en su tierra

Mar Lleixà (ERC), nueva alcaldesa de Tortosa: "Antes de acabar el 2026 tendremos la ZBE activa en el centro"

Mar Lleixà (ERC), nueva alcaldesa de Tortosa: "Antes de acabar el 2026 tendremos la ZBE activa en el centro"