Borrasca Regina: Catalunya activa avisos por viento y mal estado de la mar desde este martes hasta como mínimo el jueves

La borrasca Regina ya ha llegado a Catalunya. En su última actualización, el Servei Meteorològic ha ampliado los avisos por viento y por temporal marítimo derivados del paso de este frente y los ha extendido desde este martes a mediodía hasta como mínimo el jueves. Protecció Civil advierte de rachas de viento superiores a los 72 km/h desde el Maresme y el Tarragonès, pasando también por Barcelona y el Baix Llobregat, así como de olas de más de 2,5 metros en puntos del Delta de l'Ebre. Las autoridades ya han activado la fase de prealerta de los planes frente a viento y mal estado de la mar y se pide a la población extremar precauciones mientras dure este episodio.

Los modelos indican que el viento empezará a soplar con fuerza este martes a mediodía y se mantendrá en niveles elevados durante todo el miércoles y hasta como mínimo el jueves por la tarde. Durante este periodo se esperan rachas de viento de hasta 72 km/h en varios puntos del litoral catalán. Comarcas como el Barcelonès y Baix Llobregat serán las primeras en activar los avisos este martes, pero de cara al miércoles se le sumarán todas las comarcas desde el Maresme hasta el Tarragonès. En estos puntos se esperan rachas máximas de hasta 20 km/s. El grado de peligro derivado de este episodio es de 1 sobre 6 y equivale a un aviso de nivel amarillo.

El otro fenómeno potencialmente adverso derivado de Regina será el mal estado de la mar. Los pronósticos apuntan a la posibilidad de olas de hasta 2,5 metros de altura, de componente este, en varios puntos de la costa catalana. El martes hay aviso en el Delta de l'Ebre, el miércoles se suman la costa de Tarragona y el jueves los avisos se extienden hasta el mar de Barcelona. En este caso, el grado de peligro asociado a este fenómeno equivale a un umbral de 2 sobre 6 y equivale a un aviso de nivel amarillo.

El paso de Regina por Catalunya también podría dejar varios episodios de lluvia de barro. Esto se debe a que la borrasca trae consigo una combinación de lluvias, inestabilidad atmosférica y calima. Y todo ello deriva en acumulaciones importantes de partículas de polvo en suspensión en al aire que, en determinados momentos, ante la llegada de la lluvia, caen en forma de barro y dejan una característica estampa amarillenta en coches, mobiliario urbano y la ciudad. Los modelos apuntan a que Regina dejará chubascos dispersos en Catalunya entr el martes y como mínimo el jueves.