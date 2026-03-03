Última hora de la guerra de Irán tras el ataque de EEUU e Israel, en directo: el Ejército de Israel bombardea suburbios en el sur de Beirut

El precio del petróleo sube cerca del 3% y las Bolsas apuntan a nuevas caídas tras nuevos ataques sobre Irán

El precio del petróleo subía más de un 2% antes de la apertura de las Bolsas europeas en este cuarto día de conflicto en Oriente Medio y tras el aviso de la Guardia Revolucionaria iraní de que atacará cualquier barco que atraviese el estrecho de Ormuz, por donde circula en torno a una quinta parte del petróleo mundial.

En concreto, el precio del barril de Brent --referencia en Europa-- subía un 3,4% en torno a las 8.15 horas, hasta los 80,34 dólares, al tiempo que el West Texas Intermediate (WTI), de referencia en Estados Unidos, avanzaba un 2,8%, hasta los 73,25 dólares.

En este contexto de incertidumbre, los futuros de las Bolsas europeas apuntan a nuevas caídas en la apertura de los mercados, cercanas al 1% en Francfort y algo inferiores en París y Madrid. Junto al precio del crudo, también está subiendo, casi un 3%, el precio del gas en el mercado de futuros estadounidense, mientras que el del oro repunta ligeramente, con un avance de casi el 0,3%.