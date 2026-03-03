En Directo
Última hora de la guerra de Irán tras el ataque de EEUU e Israel, en directo: el Ejército de Israel bombardea suburbios en el sur de Beirut
¿Qué ha pasado hasta ahora en Irán? Mapas de los ataques que se extienden por Oriente Próximo y alcanzan a Chipre
Javier Ojembarrena Alba
Estados Unidos e Israel han lanzado un ataque conjunto a gran escala que ha descabezado al régimen de Irán, al causar la muerte del líder supremo Alí Jameneí. El presidente estadounidense, Donald Trump, ha manifestado que el objetivo de la ofensiva, "masiva y en curso", es "eliminar amenazas inminentes". Irán ha respondido lanzando misiles contra bases de EEUU en varios países de Oriente Próximo e incluso sobre la base británica de Chipre. La guerra vuelve a Líbano y el comercio internacional se ve amenazado por el bloqueo del estrecho de Ormuz y la creciente amenaza en el mar Rojo.
EL PERIÓDICO ofrece un hilo directo con las últimas noticias sobre la guerra entre EEUU e Israel contra Irán.
Israel anuncia un nuevo despliegue de tropas en el sur de Líbano en plena campaña de bombardeos contra el país
El Ejército de Israel ha desplegado este martes tropas en puntos del sur de Líbano, en una nueva incursión en el marco de los bombardeos desatados contra el país que deja ya más de 50 muertos en respuesta al disparo de proyectiles desde Líbano tras el asesinato del líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jamenei. Así, ha afirmado en un comunicado que "en paralelo con la operación 'León Rugiente, fuerzas de la 91º División están operando en el sur de Líbano, posicionadas en múltiples puntos de la zona como parte de un refuerzo de la postura de defensa avanzada".
El precio del petróleo sube cerca del 3% y las Bolsas apuntan a nuevas caídas tras nuevos ataques sobre Irán
El precio del petróleo subía más de un 2% antes de la apertura de las Bolsas europeas en este cuarto día de conflicto en Oriente Medio y tras el aviso de la Guardia Revolucionaria iraní de que atacará cualquier barco que atraviese el estrecho de Ormuz, por donde circula en torno a una quinta parte del petróleo mundial.
En concreto, el precio del barril de Brent --referencia en Europa-- subía un 3,4% en torno a las 8.15 horas, hasta los 80,34 dólares, al tiempo que el West Texas Intermediate (WTI), de referencia en Estados Unidos, avanzaba un 2,8%, hasta los 73,25 dólares.
En este contexto de incertidumbre, los futuros de las Bolsas europeas apuntan a nuevas caídas en la apertura de los mercados, cercanas al 1% en Francfort y algo inferiores en París y Madrid. Junto al precio del crudo, también está subiendo, casi un 3%, el precio del gas en el mercado de futuros estadounidense, mientras que el del oro repunta ligeramente, con un avance de casi el 0,3%.
Ernesto Ekaizer
Una guerra de Irán prolongada aviva el riesgo de una migración masiva de refugiados a Europa
Juan Carlos I se marchó de España para refugiarse fiscalmente en Emiratos Árabes Unidos (EAU) gracias a su amistad con Mohamed El Sayed, presidente actual de EAU. Y fíjate por dónde, al compás de la guerra de Irán, que ha rebotado a Dubái y Abu Dabi, el emérito tendrá que buscarse un refugio antiaéreo. Quien lo hubiera imaginado: de refugio fiscal a refugio antiaéreo.
Idoya Noain
Trump afronta los primeros muertos en frentes de guerra de su segundo mandato
El domingo, cuando en su segundo mensaje de vídeo grabado sobre la guerra contra Irán Donald Trump habló de los primeros soldados estadounidenses caídos en la operación 'Furia Épica', el presidente de Estados Unidos los llamó "patriotas que hicieron el sacrificio definitivo por la nación". A continuación el mandatario añadió: "Lamentablemente, probablemente habrá más. Es lo que hay".
Al menos cinco miembros de la Guardia Revolucionaria mueren en el sur de Irán
Al menos cinco miembros de la Guardia Revolucionaria han muerto en ataques en las ciudades de Jam y Dir de la sureña provincia de Busher, según han informado medios iraníes este martes. "A causa del ataque estadounidense e israelí a las ciudades de Dir y Jam en la provincia de Bushehr, cinco miembros de la Fuerza Aérea y la Armada de la Guardia Revolucionaria murieron", indicó el diario Shargh.
La Media Luna Roja iraní informó el lunes de que 555 personas han muerto en la guerra en el país persa, mientras que la ONG opositora con sede en Estados Unidos HRANA sitúa las víctimas mortales en 742.
Trump afirma que EEUU "puede librar guerras eternamente" en base a sus reservas de municiones
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado este lunes que el país norteamericano "puede librar guerras eternamente y con mucho éxito" con las reservas de municiones con las que cuenta en los rangos medio y medio-alto, mientras su Ejército libra una guerra junto a Israel contra Irán cuya duración estimó en la víspera entre cuatro y cinco semanas, agregando, con todo, que Washington tiene capacidad para más.
"Las reservas de municiones de Estados Unidos, en el rango medio y medio-alto, nunca han sido tan altas ni mejores. Como me han dicho hoy (lunes), contamos con un suministro prácticamente ilimitado de estas armas", ha presumido el inquilino de la Casa Blanca antes de defender que "se pueden librar guerras eternamente, y con mucho éxito, utilizando únicamente estos suministros", que ha descrito como "mejores que las mejores armas de otros países".
Israel sigue atacando de forma simultánea Teherán y Beirut
El Ejército de Israel continúa atacando este martes, en el inicio del cuarto día de guerra conjunta con su aliado EE.UU., tanto la capital iraní como Beirut, según informó en un comunicado castrense.
"La Fuerza Aérea israelí ha iniciado ataques selectivos contra objetivos militares del régimen terrorista iraní y de la organización terrorista Hizbulá", alega el texto.
Además, los cazas israelíes siguen bombardeando el sistema de defensa aérea iraní, así como lanzadores de misiles y emplazamientos de tiro de proyectiles.
Esta madrugada ha sido relativamente calmada en Israel, con el sonido de sirenas antiaéreas sobre todo en el norte del país, causado por la infiltración de algún dron, y en otros puntos debido al lanzamiento de misiles desde Irán cerca de la una de la madrugada (hora local).
El conflicto en Oriente Próximo no eleva el riesgo en Taiwán, según expertos isleños
La guerra en Oriente Próximo podría reconfigurar el tablero estratégico en el Pacífico al tensionar los recursos de EE.UU. y afectar al clima previo al próximo viaje a China del presidente estadounidense, Donald Trump, aunque expertos taiwaneses descartan un aumento del riesgo militar en el estrecho de Taiwán. Chieh Chung, investigador del Instituto para la Investigación de Defensa y Seguridad Nacional de Taiwán, afirmó a la agencia isleña CNA que la probabilidad de una invasión china "no es tan alta" a corto plazo, al considerar que Pekín mantiene como meta la "reunificación pacífica" y que el Ejército Popular de Liberación (EPL, Ejército chino) dispone todavía de una capacidad limitada para garantizar una "victoria rápida". Si bien Estados Unidos no reconoce oficialmente a Taiwán ni mantiene relaciones diplomáticas con la isla, es su principal suministrador de armas y acudiría además en su auxilio en caso de que fuera atacada por China, que reclama la soberanía sobre este territorio que se autogobierna desde 1949.
Hizbulá reclama un ataque contra la base aérea de Ramat David en Israel
El partido-milicia chií libanés Hizbulá ha reclamado este martes la autoría de un ataque con drones contra la base aérea de Ramat David, situada al sureste de la localidad israelí de Haifa, en respuesta a los ataques del Ejército israelí sobre decenas de municipios del país, incluida su capital, Beirut. El grupo ha precisado que ha atacado "los radares y salas de control" de la que constituye una de las tres principales bases de la Fuerza Aérea israelí, "con un escuadrón de drones", en una nota difundida a través de la cadena de televisión Al Manar --cuya sede en el sur de Beirut ha sido bombardeada durante la madrugada de este martes por las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI). Hizbulá ha justificado este ataque "en respuesta a la criminal agresión israelí que afectó a docenas de ciudades y pueblos libaneses, incluidos los suburbios del sur de Beirut".
Arabia Saudí confirma un incendio en la Embajada de EEUU en Riad tras ser alcanzada por dos drones
El Gobierno de Arabia Saudí ha confirmado en la madrugada de este martes que la Embajada estadounidense en Riad está sufriendo un incendio tras ser alcanzada por dos drones, en medio de la oleada de ataques iraníes contra bases e instalaciones de Estados Unidos en países del golfo Pérsico. El portavoz del Ministerio de Defensa saudí, el general Turki al Maliki, ha indicado en su cuenta de X que la legación diplomática de Washington ha sido alcanzada por dos drones, si bien ha matizado que se trata de estimaciones preliminares. La cartera militar ha indicado que la Embajada ha sufrido daños materiales "menores" en su sede al sufrir un incendio "limitado" como consecuencia del ataque, en un breve mensaje en el que no ha citado su origen. Posteriormente, Al Maliki ha confirmado que el Ejército saudí ha interceptado y destruido otros ocho drones lanzados contra las proximidades de Riad y Al Kharj, una localidad situada al sureste de la capital saudí.
