Última hora de la guerra de Irán tras el ataque de EEUU e Israel, en directo: el Ejército de Israel bombardea suburbios en el sur de Beirut

¿Qué ha pasado hasta ahora en Irán? Mapas de los ataques que se extienden por Oriente Próximo y alcanzan a Chipre

El buque petrolero noruego Front Altair, en llamas, tras recibir el impacto de varios proyectilesen cerca del estrecho de Ormuz.

El buque petrolero noruego Front Altair, en llamas, tras recibir el impacto de varios proyectilesen cerca del estrecho de Ormuz. / STRINGER / EFE

Andrea López-Tomàs

Javier Ojembarrena Alba

Estados Unidos Israel han lanzado un ataque conjunto a gran escala que ha descabezado al régimen de Irán, al causar la muerte del líder supremo Alí Jameneí. El presidente estadounidense, Donald Trump, ha manifestado que el objetivo de la ofensiva, "masiva y en curso", es "eliminar amenazas inminentes". Irán ha respondido lanzando misiles contra bases de EEUU en varios países de Oriente Próximo e incluso sobre la base británica de Chipre. La guerra vuelve a Líbano y el comercio internacional se ve amenazado por el bloqueo del estrecho de Ormuz y la creciente amenaza en el mar Rojo.

EL PERIÓDICO ofrece un hilo directo con las últimas noticias sobre la guerra entre EEUU e Israel contra Irán.

Más de 40 civiles muertos y 100 heridos en la guerra entre Pakistán y Afganistán, dice ONU

Nuevas imágenes de la operación de EEUU 'Furia Épica' contra Irán

Atacada con drones la embajada de Estados Unidos en Riad

Directo | Intercambio de bombardeos entre Irán, Israel y otros países en la tercera noche de guerra

Stefania, una castellonense viviendo 17 años en Dubái: "Este conflicto se ve distinto a todos los anteriores"

¿Qué tiene Trump en el cuello?

Una guerra de Irán prolongada aviva el riesgo de una migración masiva de refugiados a Europa, por Ernesto Ekaizer

Kelly Clements, Alta Comisionada adjunta de ACNUR, sobre Irán: "nos estamos preparando para una crisis humanitaria"

