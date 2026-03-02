El 84% de las pasajeras de taxi se sienten más seguras al pedirlo por una app y tener identificado al conductor. Es lo que destaca la séptima edición del Observatorio de la Mujer Taxista, un estudio que lleva a cabo precisamente la plataforma Freenow. Los datos reflejan que el taxi se percibe como un medio seguro, con más del 40% considerándolo la opción más fiable frente al transporte público o las VTC, según la encuesta. Herramientas como la visualización de la ruta en tiempo real (18%) y la identificación del conductor (15%) "aumentan la confianza y contribuyen a que más mujeres se sientan seguras en sus desplazamientos", indica el informe.

El papel del taxi resulta fundamental en la movilidad de la mujer sobre todo en las franjas horarias nocturnas. Según la encuesta, más del 50% de las pasajeras utiliza el taxi para evitar situaciones de acoso callejero, reforzando su papel como medio de transporte seguro, tal y como destaca Freenow.

Sector masculinizado

Asimismo, el Observatorio de la Mujer Taxista refleja a través de unas 800 encuestas a taxistas y usuarios en España otras cuestiones sobre seguridad, conciliación e inclusión. El sector sigue ampliamente masculinizado y la percepción es que menos del 15% de los profesionales son mujeres. No obstante, a seis de cada diez usuarios les gustaría ver a más mujeres taxistas. Aunque sean minoría, el 85% de las taxistas indica que se siente bien acogida por sus compañeros. Y entre los motivos para elegir esta profesión se encuentra que nueve de cada diez destaca la conciliación entre vida personal y profesional como uno de los mayores atractivos.

Entre las principales acciones que proponen para lograr este objetivo, el 46% señala reducir las barreras de entrada como las licencias y costes, y el 31% apuesta por el impulso de campañas de comunicación y concienciación. En este sentido, Freenow cuenta con un programa para aumentar la presencia de mujeres taxistas en España ofreciendo bonificaciones tanto a quienes las recomiendan como a las nuevas conductoras que se unen a su aplicación. La medida se enmarca en un contexto en que las plataformas compiten entre sí para atraer taxistas, sobre todo en Barcelona, donde las VTC están limitadas y la futura ley de transporte de vehículos hasta nueve plazas, más conocida como Ley del Taxi, podría limitar aún más su operativa en el Área Metropolitana.

Garantizar la seguridad

El Observatorio de la Mujer Taxista permite, según Freenow, "conocer la realidad de las taxistas y las pasajeras" para impulsar "medidas que garanticen su seguridad, apoyo profesional y una experiencia de movilidad más inclusiva y confiable”, afirma la directora general de la compañía en España, Isabel García Frontera. Esta plataforma del taxi, con sede en Hamburgo (Alemania) pero con una importante presencia en Madrid y Barcelona, fue adquirida el pasado mes de julio por la estadounidense Lyft, sumando con ello a la aplicación más servicios de carsharing, alquiler de coches, motos, patinetes, bicicletas eléctricas y transporte público.