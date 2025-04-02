Irán, economía y estrategia poscuántica
Guerra en Oriente Medio
La Global Sumud Flotilla zarpa desde Barcelona para llevar ayuda a Gaza tras un primer intento fallido por el mal tiempo
Javier Ojembarrena Alba
Primer ganador, en noviembre
Barcelona crea un premio internacional por la paz ligado al legado pacifista de Pau Casals
Naïm Ait Fonollà
El segundo ataque de la semana
Un tiroteo en una escuela de Turquía deja 9 muertos, entre ellos el tirador, un alumno de 14 años
Minuto a minuto
EEUU captura a Maduro, en directo | Últimas noticias sobre la situación en Venezuela
R. Gargoi / J. Quintana
La salida de Maduro del poder
EEUU levanta las sanciones que limitaban la actividad del Banco Central de Venezuela
Guerra en el este de Europa
Ucrania toma una posición rusa tras una operación militar totalmente robotizada
Guerra en Oriente Próximo
Meloni suspende la renovación "automática" de un acuerdo en materia de defensa con Israel
Relaciones entre Pionyang y Seúl
Kim supervisa una nueva prueba de misiles desde un destructor ante las tensiones intercoreanas
La salida de Maduro del poder
Venezuela amplía sus acuerdos con la petrolera norteamericana Chevron y se abre a otros inversores
Crisis por el bloqueo de Ormuz