Tecnología

Trabajo escolar sorprendente
La sorprendente carta de una niña hace 60 años en la que predice avances tecnológicos
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EA Sports FC 27 se pone serio con la defensa automática y los centros asistidos
Alberto Yañez – Elsotanoperdido
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Black Desert estrena al Agente y prepara grandes cambios para los próximos meses
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Veinticinco años después SEGA Dreamcast sigue recibiendo nuevos juegos
Carlos de Ayala – Elsotanoperdido
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PlayStation Plus confirma sus juegos de agosto y las fechas para canjearlos
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Meta gana un 14% menos a causa de su costosa apuesta por la IA
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Tres plataformas de criptomonedas cierran en plena era MiCA: qué pasa ahora con los fondos de sus clientes
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¿Qué es el shovelware? Así funcionan los juegos fabricados en serie para vender rápido
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FUT Esports y Karmine Corp mandan en el VCT EMEA antes de una última semana de máxima tensión
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Final Fantasy XIV Evercold conquista Europa con nuevas incursiones y grandes colaboraciones
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