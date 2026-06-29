III Foro del Mediterráneo
Pérez Llorca: "El liderazgo económico del Mediterráneo no puede partir de la desigualdad entre territorios"
Jordi Cuenca
Ránking EL PERIÓDICO - GLOVO
Primer ránking EL PERIÓDICO-GLOVO: Pau Relat, líder empresarial del 2025
Perfil
Pau Relat, el hombre que teje grandes consensos
Crónica de la Bolsa
El Ibex 35 mantiene el esfuerzo y cierra cerca de máximos
Mercado inmobiliario
Sergio Gutiérrez, experto en vivienda: "Hemos llegado al límite"
Necesidades económicas y formativas
La 'generación sisi' crece en España: uno de cada tres jóvenes que trabaja también estudia
Infraestructura tecnológica
Mapa mundial de los centros de datos: ¿Qué país tiene más? ¿Cuántos hay en España?
La soberanía que se decide en las empresas, por Borja Ochoa, presidente de Telefónica España
Salarios
Mario, agricultor español viviendo en Australia: "Gano 1.800 euros a la semana"
Cristina Sebastián
Empresas
Amancio Ortega desembarca en Australia con Macquarie tras culminar la compra de Qube
Guillermo Calvo
Almaraz y la patada a seguir
Los negocios de Amancio Ortega
Pontegadea, del fundador de Inditex, desembarca en Australia: "Esta transacción representa un paso más en nuestra estrategia global de diversificación de inversiones"
Manolo Rodríguez
Trabajo escolar sorprendente
La sorprendente carta de una niña hace 60 años en la que predice avances tecnológicos
Energía nuclear
Vox fija en 2050 el horizonte de Almaraz tras la prórroga de la central: "Este debe ser el primer paso"
Carmen Hidalgo Sancho
Prórroga de la planta
La plataforma por la continuidad de Almaraz celebra la prórroga y pide ir más allá de 2030
Carmen Hidalgo Sancho
Medio Ambiente
La presidenta de Namibia se opone a la primera mina submarina de arena fosfática
Adrián Amoedo
Energía
La prórroga de Almaraz abre la vía para alargar la vida de Cofrentes
Jordi Cuenca
Agència Tributària de Catalunya
La Generalitat alquila un edificio de 6.000 metros cuadrados en Barcelona para ampliar la hacienda catalana
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