La Unión Europea se pronuncia sobre la baliza V16 y confirma que la podrás usar sin problemas fuera de España

La llegada de la baliza V16 no ha estado exenta de polémica. De hecho, se han elevado hasta tres iniciativas a la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo alegando que la imposición de la V16 entraba en conflicto con el derecho europeo. Y la Comisión ya ha respondido.

"Evaluando el cumplimiento con la ley europea, es que no hay ley europea que cubra estos dispositivos. No se ha infringido la legislación europea. Las autoridades españolas han recurrido a la prerrogativa que les concede el Convenio de Viena sobre el tráfico vial y que les permite definir un nuevo dispositivo", así lo ha resumido un funcionario de la comisión.

Con el Convenio en la mano

En resumen, el Convenio de Viena al que se hace referencia en este caso es el de la Circulación Vial de 1968. Es un tratado de la ONU que estandariza las normas de tráfico para que conseguir ciertos estándares de entendimiento de las señales de tráfico y comportamientos al volante más importantes en aras de mejorar la seguridad vial internacional.

Este recurso a la prerrogativa del Convenio de Viena se apoya en dos artículos, el 3 y el 23. El artículo 3 faculta a los países firmantes a adaptar sus normas locales, siempre que no contradigan el espíritu del convenio; y el 23, en el punto 5, exige señalizar vehículos inmovilizados fuera de poblado mediante un "dispositivo adecuado" para advertir a otros conductores.

Así las cosas, la Comisión Europea no ha encontrado ni problemas ni contradicciones legales en el uso obliado de la baliza V16. Y es que estos sistemas de señalización no están regulados al detalle por la Unión Europea, sino que compete a los estados miembro dictaminar las normas correspondientes. Y es que, aunque el trabajo en materia de seguridad vial sea compartido entre los estados y la UE, a esta segunda le compete la coordinación a nivel europeo, como los pasos transfronterizos, la licencias o la educación vial y no las normas viales específicas de cada país.

Igualmente, no hay problemas a la hora de usar la V16 fuera de España. "Los vehículos matriculados en España pueden salir al extranjero y seguir continuando su luz de aviso sin obligación de portar triángulo, mientras que los coches extranjeros que entren en España pueden seguir utilizando su triángulo sin obligatoriedad de contar con una baliza".

España, "país campeón"

Al mismo tiempo, desde la Comisión Europea se ha puesto en valor el trabajo de España en materia de seguridad vial, "que ha mejorado espectacularmente". En los años 90 había unas 10.000 víctimas viales anuales y las consecutivas mejoras han conseguido bajar la cifra a 800 víctimas anuales en 2024. "En España hubo 35 víctimas por millón de habitantes. En la Unión Europea, la media era de 44 víctimas". Estos datos le han valido a la Comisión para hablar de España como un país "campeón de la seguridad vial".

Del mismo modo, el funcionario de la Comisión ha valorado los esfuerzos de la DGT por implementar, con un "enfoque moderno", un dispositivos que facilita la señalización de un vehículo parado en la carretera. Eso sí, pese a las conclusiones a las que llegado Bruselas, la comisión de Peticiones del Parlamento ha decidido mantener abiertas las tres iniciativas, así como pedirle a la Comisión Europea un análisis por escrito que analice en profundidad este debate.