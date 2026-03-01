Una pareja de catalanes se queda atrapada en Tailandia tras suspenderse la conexión vía Qatar: "El vuelo se ha cancelado, espabilad"

Una pareja de catalanes ha quedado atrapada en Tailandia después de que el vuelo de conexión con Barcelona, que pasaba por Qatar, se cancelara por el conflicto abierto en el Golfo Pérsico. La aerolínea, Qatar Airways, no les ofreció ninguna alternativa, según explican a la Agencia Catalana de Noticias (ACN), y los jóvenes de Tona (Osona) han tenido que buscar soluciones por su cuenta.

"Nos dijeron, 'el vuelo se ha cancelado, espabilad'", relatan. Tras valorar varias opciones, han encontrado una conexión Bangkok – Roma – Barcelona para el próximo viernes, y lamentan que tendrán que sufragar ellos mismos los 3.000 euros que les ha costado entre los dos. Según dicen, tanto la aseguradora como la aerolínea les han argumentado que se trata de una "causa de fuerza mayor".

"Hemos tenido suerte"

Bruna Nogué y Ferran Vaqué realizaron el viaje de novios a Tailandia sin contratiempos, pero la fecha de regreso, el 28 de febrero, coincidió con el ataque de EE. UU. e Israel a Irán y las posteriores represalias del régimen de los ayatolás en todo el Golfo Pérsico, incluido Qatar. Los jóvenes, ambos de 29 años, debían volver a Catalunya haciendo escala en el pequeño país de la península Arábiga, pero una vez en el aeropuerto de Bangkok, Suvarnabhumi, les hicieron esperar primero y finalmente les comunicaron que su vuelo no despegaría.

Según narran, Qatar Airways no les buscó un plan B. "Unos compraban vuelos, otros se compraban un hotel para poder pasar la primera noche y a partir de ahí cada uno hizo lo que pudo", dicen. Bruna y Ferran decidieron primero esperar la información que la compañía prometía pero que no llegó. Pero "después de pasar una noche un poco complicada, con nervios y todo", a la mañana siguiente decidieron reservar un vuelo de Swiss Airlines por 3.000 euros entre los dos. Antes, habían valorado varias opciones que eran "estratosféricamente caras".

Ni las aseguradoras ni Qatar Airways cubrirán los gastos, ni del vuelo extra, ni de las noches de hotel adicionales ni de la comida, alegando que "es un caso de fuerza mayor". Este lunes se presentarán en la embajada española en Bangkok, por si hubiera alguna alternativa, pero si no hay cambios, volarán el viernes. "Hemos tenido suerte porque seguramente los que tomaron los vuelos anteriores a nosotros esa misma mañana, ahora están en Doha sin poder salir de allí", reflexionan.