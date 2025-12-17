Novedad
Los Cupra Formentor, León y Terramar suman más tecnología con la versión Beyond
Las ediciones Beyond agrupan de serie los paquetes Edge Pack e Intelligent Drive, añaden iluminación Matrix LED y refuerzan el confort con asientos Bucket y más asistentes
Cupra simplifica la elección de sus vehículos y, de paso, hacer más fácil acceder a parte de su tecnología más demandada. Lo hace con las nuevas versiones Beyond en los Formentor, León (5 puertas y Sportstourer) y Terramar, convirtiendo en equipamiento de serie elementos que hasta ahora solían ir dentro de paquetes opcionales.
El acabado Beyond combina de serie los paquetes Edge Pack e Intelligent Drive, además del sistema de iluminación más avanzado que ofrece la marca en cada modelo. En el Cupra León y Formentor se montan Faros Matrix LED, pensados para poder llevar las largas activas sin deslumbrar al resto, mientras que en el Terramar incorpora Faros Matrix LED HD de alta definición que proyecta avisos de seguridad sobre la calzada.
En el habitáculo las versiones Beyond refuerzan el ambiente deportivo con asientos Bucket con reglaje eléctrico, función memoria y calefacción. En León y Formentor esa configuración se acompaña de tapicería Dinámica, mientras que el Terramar añade la variante Bucket Moon Light, también con tejido Dinámica, con un 73% de poliéster reciclado. Y ya que hablamos de detalles, el León suma además un matiz estético específico, con taloneras en acabado Obsidian Black incluidas de serie.
El Edge Pack es el que se encarga de elevar el confort con un conjunto de elementos orientados al acceso y la comodidad. Todos incorporan sistema Kessy Advanced (apertura y arranque sin llave) y alarma. León y Formentor añaden cámara trasera y luz interior envolvente, y el portón eléctrico con función manos libres queda reservado para Formentor y León Sportstourer. En el Terramar la dotación del Edge Pack sube un escalón con climatizador de tres zonas con control trasero, volante calefactable, retrovisores eléctricos y calefactables, cristales traseros oscurecidos, iluminación interior LED Smartlight y taloneras iluminadas.
El otro gran pilar es el paquete Intelligent Drive, centrado en asistentes de conducción de Nivel 2 y sistemas de seguridad preventiva. En todos los modelos incluye, entre otros, asistente de ángulo muerto, Exit Assist, asistente de atasco, Pre-Crash Assist e Intelligent Park Assist, mientras que el Formentor añade cámara 360º. En el Cupra Terramar se especifica una configuración Safe & Driving XL con Head-Up Display, Top View Camera 360º, Travel Assist 2.0, Lane Assist, Emergency Assist 3.0, asistente de luces y funciones de aparcamiento como Training Park Assist, para maniobras memorizadas.
Por motores, el acabado Beyond se ofrece en una gama amplia: gasolina TSI de 150 y 204 CV, diésel TDI de 150 CV, microhíbridos eTSI de 150 CV con etiqueta ECO, e híbridos enchufables e-Hybrid de 204 CV con etiqueta CERO, disponibles en los tres modelos.
