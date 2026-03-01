Björk, tras acompañar a Rosalía en una estelar actuación en los Brit Awards: "Estoy enormemente agradecida de que me haya invitado"

Rosalía revolucionó este sábado la gala de los premios Brit Awards en Manchester (Reino Unido) con su espectacular actuación de 'Berghain', con la sonada aparición de la artista islandesa Björk. Una interpretación en la que estuvieron acompañadas por una gran orquesta y un numeroso cuerpo de bailarines y que derivó en una rave final en el escenario del Co-Op Live, haciendo honor al título de la canción, nombre de un famoso club berlinés. Era la primera vez que Rosalía interpretaba en directo el primer 'single' de 'Lux', el magnífico cuarto disco de la de Sant Esteve Sesrovires, que presentará en una gira que empezará en Lyon el próximo 16 de marzo.

Sara Fernández

Así, después de la aplaudida actuación en los Brit Awards (también lo hizo Harry Styles, Olivia Dean, Raye, Alex Warren, Sombr, Wolf Alice, Mark Ronson, las voces del grupo de k-pop HUNTR/X o un tributo al fallecido músico y vocalista de Black Sabbath Ozzy Osbourne liderado por Robbie Williams), este domingo Björk ha publicado en Instagram una imagen con Rosalía en la que mostraba su complicidad con la catalana. "Estoy enormemente agradecida de que Rosalía me haya invitado a su viaje", ha escrito la diva islandesa.

La dirección creativa de la interpretación de 'Berghain' la firma la hermana de la artista, Pilar Vila Tobella, y la escenografía y la coreografía es obra de (La)Horde, el potente colectivo francés formado por Marine Brutti, Jonathan Debrouwer y Arthur Harel y que está revolucionando la danza.