Guerra Pakistán - Afganistán, en directo: última hora del bombardeo hoy en Kabul

Pakistán anuncia una "guerra abierta" con Afganistán y bombardea Kabul

Pakistán anuncia una "guerra abierta" con Afganistán y bombardea Kabul

Soldados talibanes vigilan el lado pakistaní, uno de ellos observando a través de su rifle, en el lado afgano del paso fronterizo de Torkham / Wahidullah Kakar / AP

Montse Martínez

Rosa Mari Sanz

Pakistán ha bombardeado la capital de Afganistán, Kabul, además de otras localidades y posiciones del Gobierno talibán. Es el episodio más grave de una crisis que dura meses donde ambas partas se han enzarzado en escaramuzas, especialmente en la discutida frontera que caomparten.

EL PERIÓDICO abre un hilo directo con la última hora de la guerra abierta declarada por Pakistán a Afganistán

La oposición a la guerra de Irán abre el peor choque diplomático entre España y EE UU de la era Trump

EEUU captura a Maduro, en directo | Últimas noticias sobre la situación en Venezuela

DIRECTO AFGANISTÁN-PAKISTÁN | La "guerra de cifras" entre Kabul e Islamabad arroja balances inverificables

DIRECTO UCRANIA | La guerra de Irán, un balón de oxígeno para las finanzas rusas

DIRECTO GUERRA DE IRÁN | Trump afirma que Irán estaba a un mes de lograr una bomba nuclear

Hallan descuartizado el cadáver de un joven español en un domicilio París

La oposición a la guerra de Irán abre el peor choque diplomático entre España y EE UU de la era Trump

Trump amenaza con "cortar todo el comercio" con España y sugiere un "embargo" por su posición sobre Irán