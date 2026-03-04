En Directo
Conflicto armado
Guerra Pakistán - Afganistán, en directo: última hora del bombardeo hoy en Kabul
Pakistán ha bombardeado la capital de Afganistán, Kabul, además de otras localidades y posiciones del Gobierno talibán. Es el episodio más grave de una crisis que dura meses donde ambas partas se han enzarzado en escaramuzas, especialmente en la discutida frontera que caomparten.
EL PERIÓDICO abre un hilo directo con la última hora de la guerra abierta declarada por Pakistán a Afganistán
Hospitales afganos confirman la muerte de decenas de civiles en los bombardeos de Pakistán
La actual ofensiva militar paquistaní ha dejado decenas de muertos no combatientes, pese a las afirmaciones de Islamabad de que los ataques están dirigidos contra grupos armados, según datos de hospitales regionales y campamentos de refugiados en Afganistán recogidos por EFE. La Misión de Asistencia de las Naciones Unidas en Afganistán (UNAMA) estima que al menos 48 personas han muerto, un dato inferior a los casi 70 facilitados por las autoridades de los talibanes, si bien no detalla las circunstancias de las muertes.
Según la información confirmada por EFE, desde el bombardeo inicial en Nangarhar el pasado 22 de febrero, que acabó con la vida de 11 niños de una misma familia, hasta los ataques sistemáticos con artillería en los campamentos de refugiados de Omari y Spin Boldak, los civiles muertos son una gran mayoría de las víctimas en los hospitales. El lunes 2 de marzo un proyectil de mortero impactó en un campamento de refugiados recién repatriados en el distrito de Khas Kunar, provincia de Kunar.
En el campamento de refugiado de Omari, cerca de la puerta de Torkham, dos niños murieron y varios residentes, incluido personal médico, resultaron heridos en bombardeos nocturnos, según confirmó Imran, habitante del asentamiento. En la provincia de Kandahar, el campamento de Anzargi también fue atacado. "Anteayer hubo un bombardeo aquí, tres personas murieron y cinco resultaron heridas", declaró Ahmadullah, residente de la zona.ntamientos, y cerca de 70 civiles.
Más de 40 civiles muertos y 100 heridos en la guerra entre Pakistán y Afganistán, dice ONU
La Misión de Asistencia de las Naciones Unidas en Afganistán (UNAMA) ha afirmado este martes que la escalada bélica ha provocado al menos 146 víctimas civiles en territorio afgano desde el pasado 26 de febrero, incluyendo 42 fallecidos y 104 heridos, entre los que se encuentran mujeres y niños. La misión internacional subraya que estas cifras "continúan siendo preliminares" y detallan un patrón de daño que afecta directamente a la población no combatiente.
Las víctimas civiles incluyen aquellas causadas por "fuego indirecto en enfrentamientos transfronterizos, que impactaron áreas residenciales en las provincias afganas de Paktya, Paktika, Nangarhar, Kunar y Khost", así como las derivadas de "ataques aéreos en las provincias de Paktika y Nangarhar". Este contexto de violencia ha forzado a un desplazamiento masivo que la ONU cifra en aproximadamente 16.400 hogares que han tenido que abandonar sus comunidades en las zonas impactadas por los choques.
Rusia vuelve a atacar infraestructura portuaria y de transportes en la región de Odesa
Rusia ha vuelto a atacar durante esta noche infraestructuras portuarias y de transporte en Odesa, según ha informado en su cuenta de Telegram el gobernador de esta región del sur de Ucrania, Oleg Kiper. El político ha explicado que un almacén y un número indeterminado de contenedores resultaron dañados. Kiper también ha señalado que no hubo muertos ni heridos en el ataque.
Un superviviente afgano denuncia la muerte de 14 familiares en un ataque paquistaní
El Gobierno talibán ha difundido este martes un video en el que un civil denuncia la muerte de 14 miembros de su familia en un ataque con drones atribuido a las fuerzas paquistaníes, en la ofensiva de guerra declarada por Islamabad el pasado 27 de febrero. El relato de Mohammad Qasim, residente en la aldea de Lwara Dnagar, de la provincia de Paktika, detalla que el bombardeo se produjo cuando la familia regresaba a su vivienda tras un periodo de hostilidades. "Fue una noche terrible. Cuando empezó el bombardeo, salimos de nuestra casa. Una vez terminados los combates, volvimos pensando que todo había acabado. De repente, nos alcanzaron los misiles, disparados desde un dron", afirma el superviviente, quien asegura que entre las víctimas se encuentran cuatro mujeres y varios menores.
Esta grabación, compartida por el portavoz adjunto talibán Hamdullah Fitrat, constituye la base de la acusación de crímenes de guerra de Kabul en un escenario donde la opacidad informativa impide contrastar de forma independiente el alcance real de las bajas civiles, que la ONU estima en más de 30 muertos y decenas de heridos. Mientras el Ministerio de Defensa de Pakistán asegura que sus objetivos son exclusivamente campamentos de los grupos TTP e ISIS-K, la versión de los hechos ofrecida por Kabul rechaza estas calificaciones basándose en testimonios como el de Qasim.
Los talibanes confirman un ataque paquistaní contra la base de Bagram y una contraofensiva
El Gobierno talibán ha confirmado haber sido objeto de un ataque aéreo paquistaní contra las inmediaciones de la base de Bagram, el mayor complejo militar de Afganistán, y una respuesta inmediata contra instalaciones estratégicas en suelo paquistaní. "La aviación de Pakistán ha violado nuestra soberanía golpeando Kabul y el perímetro de Bagram", la fortaleza militar que durante dos décadas funcionó como el centro de operaciones de EEUUy la OTAN en la región, y hoy es el pilar logístico de los talibanes, según ha denuncado el Ministerio de Defensa afgano en un comunicado.
Tras la incursión en Bagram, los talibanes informaron del inicio de operaciones aéreas dirigidas a centros de mando de Pakistán. "Nuestra Fuerza Aérea ha llevado a cabo hoy ataques contra la base Nur Khan en Rawalpindi y el cuartel de la 12ª División en Quetta", detalló el mando afgano.
Pakistán cifra en 415 los talibanes muertos y reporta 46 bombardeos en Afganistán
El Gobierno de Pakistán ha asegurado que 415 combatientes talibanes han muerto y ha bombardeado 46 posiciones dentro del territorio afgano como parte de su actual guerra transfronteriza con Kabul, bautizada oficialmente como 'Operación Ghazb lil Haq' (La Ira por la Verdad). Según el balance de daños, difundido por el ministro de Información paquistaní, Attaullah Tarar, las fuerzas paquistaníes han causado además más de 580 heridos en las filas del Gobierno de Kabul.
El informe oficial subraya daños a la infraestructura fronteriza y militar del régimen talibán, con la destrucción de 182 puestos de control afganos y haber capturado otros 31 durante los combates. Asimismo, Islamabad reclama la destrucción de 185 tanques, vehículos blindados y piezas de artillería mediante un despliegue táctico que incluyó, según el documento, ataques aéreos efectivos sobre 46 localizaciones distintas en el interior de Afganistán.
Pakistán eleva a casi 300 los talibán y "terroristas" muertos en sus ataques en Afganistán
El Ejército de Pakistán ha elevado este viernes a 297 los supuestos talibán y "terroristas" muertos en su oleada de bombardeos de las últimas horas contra Afganistán, incluida la capital, Kabul, en el marco de unos combates en la frontera que se habrían saldado con al menos 12 militares fallecidos, muy por debajo del balance anunciado previamente por las autoridades afganas. El nuevo balance ha sido proporcionado por el ministro de Información paquistaní, Ataulá Tarar, que habla de 297 muertos, más de 450 heridos, 89 puestos de control destruidos, 18 puestos capturados, y 135 tanques y vehículos armados destruidos en 29 lugares de todo Afganistán.
La "guerra de cifras" entre Kabul e Islamabad arroja balances inverificables
Si se sumaran los éxitos militares reclamados por Pakistán y Afganistán desde el inicio de las hostilidades el pasado fin de semana hasta este viernes, el conflicto entre ambas partes habría dejado ya más de 300 muertos y decenas de posiciones militares tomadas. Sin embargo, entre un escenario de opacidad, apenas una treintena de estas bajas han sido reconocidas oficialmente por las autoridades responsables del territorio donde ocurrieron los hechos. Mientras el Ministerio de Defensa talibán reclama la muerte de 75 soldados paquistaníes hoy, que se sumarían a 100 insurgentes que aseguran haber matado durante los combates del pasado fin de semana, el mando de Islamabad apenas reconoce bajas militares propias y asegura, por el contrario, haber "neutralizado" al menos 133 insurgentes en sus incursiones aéreas.
Pakistán bombardea Kabul en "guerra abierta" contra el Gobierno talibán de Afganistán
Pakistán bombardeó este viernes varias ciudades afganas, incluida la capital, Kabul, y declaró a su vecino una "guerra abierta" en una escalada militar tras días de enfrentamientos. "Nuestra paciencia ha llegado al límite. A partir de ahora, es la guerra abierta entre nosotros y ustedes", afirmó el viernes el ministro de Defensa pakistaní, Khawaja Asif, en la red social X. Horas después el portavoz del Gobierno afgano Zabihulá Mujahid dijo en rueda de prensa que quieren "que el problema se resuelva a través del diálogo".
Pakistán eleva a unos 275 los talibanes muertos en los bombardeos en Afganistán
El Ejército de Pakistán ha elevado este viernes a cerca de 275 los supuestos talibán y "terroristas" muertos en su ola de bombardeos de las últimas horas contra Afganistán, incluida la capital, Kabul, en el marco de unos combates en la frontera que se habrían saldado con al menos doce militares fallecidos, muy por debajo del balance anunciado previamente por las autoridades afganas.
