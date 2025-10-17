Cupra alcanza el millón de unidades producidas

Fundada en 2018 como la primera marca nueva creada dentro del Grupo Volkswagen, Cupra fue concebida como una alternativa para las nuevas generaciones de amantes de los coches. Situada entre los segmentos de volumen y premium, Cupra es una instigadora de la creatividad e impulsora del cambio, siempre provocadora y obsesionada con reinventarse.

Cada modelo Cupra es puro diseño y rendimiento e incansablemente expresivo. Su completa gama incluye el Ateca, el primer coche en lucir el emblema; el León, rediseñado y mejorado como modelo Cupra independiente; el Formentor, el primer coche desarrollado exclusivamente para la marca y el vehículo más vendido de la compañía; el Born, el primer vehículo 100% eléctrico de la marca; el Tavascan, un SUV coupé totalmente eléctrico; y el Terramar, el SUV deportivo de la marca.

En 2026, el Cupra Raval se unirá a este porfolio, lo que supone un punto de inflexión para la marca y que hará la electromovilidad más accesible para la nueva generación de conductores, sin sacrificar la emoción ni el rendimiento.

Cupra Formentor VZ5 / Cupra

Cupra Formentor: el Cupra un millón

El vehículo que marca este hito es un Cupra Formentor e-HYBRID en color Magnetic Tech mate, un modelo que adopta el nuevo lenguaje de diseño de Cupra con el frontal en forma de nariz de tiburón, los faros triangulares Cupra Matrix LED y el logotipo integrado e iluminado en la luz trasera.

El interior ofrece una sensación de mayor calidad, con elementos rediseñados como la consola central, los paneles de las puertas, el salpicadero y los tapizados. La unidad un millón cuenta con la nueva generación de propulsores híbridos enchufables y ofrece 272 CV (200 kW).

Equipado con el nuevo motor 1.5 TSI, un motor eléctrico y una batería más grande que ahora ofrece 19,7 kWh (netos), el coche demuestra que la electrificación y el rendimiento son una combinación perfecta. El Cupra Formentor es el modelo más popular de la compañía y el A-CUV más vendido en Europa.

Cupra alcanza el millón de unidades producidas / CUPRA

Celebrando a las personas detrás del hito

Para conmemorar este logro, Cupra sorteará un Cupra Formentor e-HYBRID entre todos los empleados de la compañía para que el ganador lo use durante tres años. Este vehículo, de gran valor para CUPRA, posteriormente pasará a formar parte de la colección de coches históricos de la compañía, simbolizando un hito clave en la trayectoria de la marca.

Este gesto es una forma de reconocer y agradecer a las personas que han hecho posible el crecimiento de Cupra , consolidándola como un icono global del diseño, la innovación y el rendimiento.

“El Cupra un millón no es solo un número, es el resultado del talento, la pasión y la dedicación de todas las personas que conforman la marca. Gracias a ellos, en tan solo siete años nos hemos convertido en una de las marcas de coches de más rápido crecimiento en Europa. Por eso queremos que esta celebración se centre en nuestros equipos, reconociendo sus esfuerzos y situándolos en el centro de este hito histórico,” ha declarado Laura Carnicero, vicepresidenta ejecutiva de Personas y Organización.

Fundación Seat Cupra / Seat

Impulsando la transformación desde Martorell

Con la firme convicción de que el futuro de la movilidad es eléctrico, Cupra se ha convertido en el principal impulsor de la transformación de la compañía. Junto con el Grupo Volkswagen, PowerCo y los socios de Future: Fast Forward, la compañía ha invertido 10.000 millones de euros en la electrificación de España. Una parte significativa de esta cantidad, 3.000 millones de euros, se ha destinado a la electrificación de sus instalaciones de Martorell.

La Línea 1 se encuentra actualmente en fase de preparación para la producción de la familia de coches eléctricos urbanos del Grupo Volkswagen, un proyecto liderado por la compañía en nombre del grupo de marcas Core y que contribuirá a la democratización de la electromovilidad en España y en toda Europa.

El Cupra Raval y el Volkswagen ID. Polo saldrán de la línea de producción durante la primera mitad del próximo año. Las obras de construcción de una planta de ensamblaje de baterías, que han supuesto una inversión adicional de 300 millones de euros, también está a punto de completarse, impulsando aún más esta transformación.

El Cupra Formentor es el modelo más vendido de la marca / Cupra

De Barcelona para el mundo

Tras ampliar su presencia internacional en 2025 con la apertura de los Cupra City Garages en Viena y Mánchester, alcanzando un total de 12 ubicaciones en todo el mundo, Cupra continúa avanzando en su ambición de convertirse en una de las marcas españolas realmente globales.

Aprovechando el fuerte impulso en los principales mercados existentes, la marca se está preparando para entrar en nuevos territorios de alto potencial para ampliar su presencia global. Cupra está explorando oportunidades de crecimiento en Oriente Medio, una región que presenta una ventaja estratégica única debido a su proximidad a Europa y a su posición como una de las economías de más rápido crecimiento del mundo.