Así se trabaja en el hub de AstraZeneca: horario flexible, inglés, 66 nacionalidades y muchos 'millennials'

La matemática Nuria Folguera, uno de los muchos talentos locales que han regresado a Barcelona gracias al nuevo hub de AstraZeneca, bien podría dormir sin despertador. La flexibilidad horaria es solo uno de los beneficios con que el gigante farmacéutico ofrece a sus empleados para fidelizarlos en nómina. El pasado día 1 de enero se contabilizan 1.643 trabajadores de 66 nacionalidades, pero cuando acabe el año serán ya unos 2.000 quienes 'cohabiten' laboralmente en ese universo de innovación biomédica que late entre las plantas 5ª y 13ª del espectacular edificio Estel en la Nova Esquerra de l'Eixample, adquirido recientemente por Inmocaixa, con unas políticas de recursos humanos igualmente ambiciosas.

Cantina para los trabajadores de AstraZeneca. / MANU MITRU / EPC

Al ocupar 30.000 de los 52.000 metros cuadrados del bloque acristalado que se yergue sobre la avenida de Roma, puede decirse que la empresa ejerce de 'corazón' del Estel. Por tanto, protagoniza esta nueva etapa del inmueble, que antaño fue sede de Telefónica y quedó abandonado durante años. A las facilidades propias del Estel (recepción, cantina general donde comer lo que cada uno lleve, pequeño gimnasio y espacios para eventos), AstraZeneca suma una infraestructura pensada para trabajar en el siglo XXI, moderna, extensa, con vistas panorámicas de Barcelona, cantina, espacios de relax y relación, ambiente cosmopolita y terrazas que nada tienen que envidiar a las de un hotel de cinco estrellas.

Apuntan que crear un "entorno flexible y de apoyo", tratando de "priorizar el equilibrio entre la vida profesional y personal de cada empleado" es unas de sus máximas. Para garantizar ese "bienestar", ofrecen acompañamiento al trabajador "desde el primer momento", cuenta un portavoz. Y a lo largo de las etapas vitales se ofrecen desde permisos no remunerados a horarios reducidos, premios por años de servicios y seguros de salud y viaje. Según la categoría profesional, pueden disponer de coche de empresa, siempre 100% eléctricos, por políticas de sostenibilidad de la compañía.

Ana García del Molino, Núria Folguera y Francesc Muyas, tres talentos barceloneses de Astrazeneca con el edificio Estel como marco / MANU MITRU / EPC

Nuria, como sus compañeros, pueden entrar a trabajar entre las 7.00 y las 10.00 de la mañana y adaptar la jornada a su agenda y necesidades, variopintas porque los equipos integran miembros en diversos países y las reuniones en línea no siempre son en horario europeo. Francesc Muyas, genetista de 34 años y otro de los protagonistas del reportaje de EL PERIÓDICO sobre el regreso de talentos locales, es de los que juegan con esa elasticidad laboral. Le permite refrescar el cerebro con una rápida sesión de fitness y sintonizar con los horarios de EEUU cuando toca interactuar con el equipo de allí.

Muchos fichajes y diversidad generacional

La empresa ofrece dos días de teletrabajo por semana, mientras que los otros tres son presenciales, e incluso en verano pueden ser de jornada intensiva. Nadie tiene asignada una silla, sino que ocupan espacios disponibles en las plantas asignadas a cada equipo, que además tienen una curiosa estructura para que fluya la convivencia, cuentan fuentes de AstraZeneca. Así, la parte de cada planta que da al lado Viladomat es zona de 'concentración': en esos puestos no se puede hablar ni hacer ruido. En cambio, hacia el centro se sitúa la zona de 'comunicación', pensada para trabajar en equipo y con oficinas abiertas, al margen de algunos despachos cerrados de reunión. Al otro lado, que da a Calàbria, se impone la de 'colaboración', aún más abierta, de mesas sin separaciones y con amplios sofás donde interactuar. Cada planta cuenta con puntos de 'selfservice' gratuito de cafés y fruta, así como áreas de descanso.

También hay máximas facilidades para comer en el edificio si se desea. Por un lado, este cuenta en la planta -1 con una 'cantina' general con microondas y un comedor donde preparar la comida que uno lleve. Pero en el caso de al farmacéutica, su planta 8ª incorpora una cantina propia, con equipo propio que prepara una cocina mediterránea y saludable, de proximidad. Desplegada como un gran buffet, cuenta con diferentes opciones de menús, donde los empleados pueden utilizar sus tíquets-restaurante, que también son válidos en restaurantes de cafeterías de los bajos del edificio, así como en establecimientos del barrio. Esa misma planta octava también tiene zona de cafetería para desayunos, y de snacks.

Una de las terrazas a las que se accede desde las plantas ocupadas por Astrazeneca. / MANU MITRU / EPC

En cuanto a la composición del equipo humano, los empleados se distribuyen por áreas: Alexion, un 20%; Biopharmaceuticals Business Unit, 6%; otras áreas terapéuticas 4%; Oncology Business Unit, 3%; Operaciones, 13%; R&D (investigación y desarrollo) Biopharmaceuticals, 24% y R&D Oncología, 30%. El mix cultural, de 66 países diferentes, obliga a utilizar el inglés como idioma habitual, señala la compañía. El rápido crecimiento del hub en Barcelona implica a una plantilla con más nuevos fichajes que veteranos: el 28% llevan menos de un año, el 33% entre uno y dos años; el 27%, entre 3 y 5; y solo el 12% suman más de seis años a bordo.

La especializada formación del equipo humano, donde tener máster y doctorado es generalizado, hace que pese a la diversidad generacional, imperen los 'millennials', de 30 a 44 años, que suponen el 64% de empleados. Por la misma razón, hay una buena cuota de experimentados profesionales de la Generación X (de 45 a 59 años), que representan un 24%. La Generación Z (hasta 29 años) suma un 10% de una plantilla, donde incluso hay un 2% de Baby Boomers (de más de 60 años).

Recepción de las oficinas de AstraZeneca, en la planta 7ª del edificio Estel. / MANU MITRU / EPC

Unos y otros disfrutan tanto de beneficios globales de la empresa, como de los adicionales que aplican en España. Entre ellos, un plan de jubilación, ayuda con comida y guardería, gratificaciones económicas por matrimonio o hijos, y descuentos en gimnasios más allá del que hay en el propio Estel.