Guerra IránAstraZenecaPedro SánchezCatalunyaBorrasca ReginaFreixenetAlbiolRodrygoSilvia AbrilFernando Ónega
Al menos cuatro muertos y dos desaparecidos tras caer al mar al derrumbarse una pasarela en Santander

El suceso ha ocurrido al colapsar un plataforma de madera en la playa de El Bocal

Una séptima persona ha tenido que ser atendida en el lugar por hipotermia

Al menos cuatro muertos y 2 desaparecidos tras romperse una pasarela costera de Santander

Al menos cuatro muertos y 2 desaparecidos tras romperse una pasarela costera de Santander

Europa Press

EFE

Santander
Al menos cuatro personas han fallecido y dos continúan desaparecidas tras al caerse al mar de una de las pasarelas peatonales de madera que hay en la zona del Bocal, en Santander, que se ha roto este martes cuando un grupo de siete jóvenes pasaba por ella.

De los siete, cuatro han fallecido y sus cuerpos han sido rescatados del mar o en las rocas bajo la pasarela, dos están desaparecidos y una joven ha sido trasladada con hipotermia grave al hospital de Valdecilla.

Siete jóvenes pasaban por esa pasarela, situada en la zona conocida como Punta Cortada, sobre las 16:50 horas, cuando la estructura de madera, que forma parte de la senda peatonal construida hace años por esa parte de la costa cántabra, se rompió por causas que se desconocen.

Según han informado fuentes de la Delegación del Gobierno y de la Guardia Civil, los agentes que llegaron a la zona fueron informados que dos personas estaban en el mar bocabajo a 25 metros de tierra y otras cinco estaban desaparecidas.

El operativo de rescate pudo constatar que las dos personas localizadas en el mar y otra más habían fallecido, y después fue localizada una cuarta, también sin vida.

Siguen desaparecidas dos personas, mientras que la séptima víctima de este siniestro es la joven, que ha contado al operativo de rescate lo ocurrido tras ser sacada del mar y que ha sido trasladada al hospital de Valdecilla de Santander con hipotermia, según ha explicado a los periodistas la alcaldesa, Gema Igual, que ha estado en el lugar del suceso desde que se conoció el colapso de la pasarela.

Gema Igual ha explicado que se desconoce el motivo de la rotura de ese paso, que es de madera, y ha señalado que el secretario de Estado responsable en materia de Costas, Hugo Morán, se acerca a la zona, ya que esa infraestructura es competencia del Ministerio.

También se ha acercado a la zona la presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga.

En la zona trabajan la Salvamar Deneb de Salvamento Marítimo y su helicóptero Helimer, embarcaciones y unidades de la Guardia Civil de Cantabria y Bizkaia, Cruz Roja y el helicóptero del 112 del Gobierno de Cantabria.

