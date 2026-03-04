En Directo
Guerra de Israel y EEUU contra Irán, hoy en directo | Última hora de los bombardeos, cifra de muertos, reacciones y ataques en Líbano
¿Qué ha pasado hasta ahora en Irán? Mapas de los ataques que se extienden por Oriente Próximo y alcanzan a Chipre
Estados Unidos e Israel lanzaron el pasado 28 de febrero un ataque conjunto a gran escala que descabezó al régimen de Irán, al causar la muerte del líder supremo Alí Jameneí. Irán ha respondido lanzando misiles contra bases de EEUU en varios países de Oriente Próximo e incluso sobre la base británica de Chipre. La guerra vuelve a Líbano y el comercio internacional se ve amenazado por el bloqueo del estrecho de Ormuz y la creciente amenaza en el mar Rojo.
EL PERIÓDICO ofrece un hilo directo con las últimas noticias sobre la guerra entre EEUU e Israel contra Irán.
La prensa estatal de Líbano informa de cuatro muertos en un ataque israelí en el este del país
La agencia oficial de noticias libanesa ANI informó que cuatro personas murieron este miércoles en un ataque israelí en Baalbek, una ciudad de mayoría chiíta en el este del país. "El balance inicial es de cuatro muertos y seis heridos, y se están llevando a cabo operaciones para rescatar a las familias que se encuentran bajo los escombros" de un edificio de cuatro pisos, indicó la Agencia Nacional de Información.
ACNUR activa "dispositivos de emergencia desde Irán y Afganistán hasta Líbano y Siria" ante la crisis regional
El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) ha afirmado este martes que está activando "dispositivos de emergencia desde Irán y Afganistán hasta Líbano y Siria" para ayudar a las poblaciones que se están viendo forzadas a desplazarse en medio de una aguda crisis regional protagonizada por la ofensiva de Estados Unidos e Israel contra Irán y las represalias de Teherán en múltiples países, pero también por la guerra entre Pakistán y Afganistán. "El personal de ACNUR (...) está activando dispositivos de emergencia desde Irán y Afganistán hasta el Líbano y Siria para asistir a las personas obligadas a huir de sus hogares a medida que la crisis regional se va agravando", ha señalado la institución en un comunicado en el que asegura "estar preparada para desempeñar un papel central en la respuesta humanitaria". La Agencia de la ONU para los Refugiados ha advertido de que "muchos de los países afectados ya acogen a millones de refugiados y desplazados internos", cifrando en 1,65 millones las personas refugiadas y necesitadas de protección internacional en Irán, si bien no ha podido precisar el número actual de desplazados internos en este país.
Un ataque iraní con dron causa incendio cerca del consulado de EE. UU. en Dubái
Un dron impactó este martes en los alrededores del consulado de Estados Unidos en Dubái, lo que causó un incendio pero no víctimas, en un nuevo ataque contra posiciones estadounidenses en la región como represalia por la operación lanzada por Washington e Israel. El secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, confirmó ante la prensa que "lamentablemente un dron impactó un estacionamiento adyacente al edificio" del consulado, provocando un incendio. Según la Oficina de Prensa de Dubái, en Emiratos Árabes Unidos (EAU), los equipos de emergencia acudieron de inmediato al lugar y lograron extinguir el fuego. Vídeos publicados en redes sociales muestran llamas y una gran columna de humo que se eleva de las proximidades del edificio del consulado estadounidense.
Llegan a Madrid 175 españoles que estaban en Abu Dabi
Un grupo de algo más de 175 españoles que estaban en Abu Dabi (Emiratos Árabes Unidos) han llegado pasadas las ocho de la tarde al aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas en un vuelo comercial, después de que el Ejecutivo haya puesto en marcha el plan de evacuación de los compatriotas en países del Golfo que han sido objeto de ataques por parte de Irán como represalia a la acción militar de EEUU. Más información, aquí.
Trump dice que la Marina de EEUU escoltará petroleros en el estrecho de Ormuz "si es necesario"
Donald Trump dijo el martes que, de ser necesario, la Marina de Estados Unidos escoltará a los petroleros a través del estrecho de Ormuz, tras las advertencias de los Guardianes de la Revolución iraní de que el paso no es seguro. "Si es necesario, la Marina de Estados Unidos comenzará a escoltar a los petroleros a través del estrecho de Ormuz lo antes posible. Pase lo que pase, los Estados Unidos garantizarán el LIBRE FLUJO DE ENERGÍA al MUNDO", escribió Trump en su plataforma Truth Social.
Israel dice haber atacado un complejo "secreto" de desarrollo nuclear en el norte de Irán
La aviación israelí bombardeó este martes un complejo nuclear "secreto" en el norte de Irán que era utilizado por un grupo de científicos nucleares para desarrollar un componente de armamento nuclear, según un comunicado del Ejército de Israel. "El complejo secreto 'Minzadehei', ubicado según un mapa del Ejército israelí en los límites de la ciudad de Teherán, fue utilizado por un grupo de científicos nucleares que operaban para desarrollar un componente clave para armas nucleares", recoge el comunicado castrense. Las Fuerzas Armadas israelíes aseguran que rastrearon las actividades del complejo utilizando información de inteligencia y dicen haber eliminado "un componente clave de la capacidad del régimen iraní para desarrollar armas nucleares".
Macron ordena envío del portaviones 'Charles de Gaulle' al Mediterráneo
El presidente francés, Emmanuel Macron, anunció este martes que ha ordenado el envío del portaviones de propulsión nuclear 'Charles de Gaulle' al Mediterráneo y propuso la creación de una coalición internacional para "asegurar las vías marítimas esenciales" tras el cierre del estrecho de Ormuz.
Macron advierte a Israel del "error estratégico" de una operación terrestre en el Líbano
El presidente francés, Emmanuel Macron, advirtió este martes a Israel de que una operación terrestre en el Líbano supondría una "escalada peligrosa y un error estratégico". Una operación terrestre israelí en el Líbano "sería una escalada peligrosa y un error estratégico", afirmó en un discurso televisado a la nación sobre la guerra en Irán y sus implicaciones en Oriente Próximo y Medio. Su advertencia llegó mientras un ataque israelí tuvo como objetivo el martes la sede de una organización islamista aliada del grupo chií libanés Hizbulá y del movimiento islamista palestino Hamás en Saida, la principal ciudad del sur del Líbano, según medios locales. Macron instó a Israel a cesar sus ataques en el Líbano. "En las últimas horas, la guerra se ha extendido al Líbano, desde donde Hizbulá ha cometido el grave error de atacar a Israel y poner en peligro a los libaneses", manifestó con gesto grave.
Irán dice que lanzó una nueva andanada de misiles contra Israel, según medio local
Irán lanzó el martes por la noche una nueva andanada de misiles contra Israel, declararon los Guardianes de la Revolución en un comunicado difundido por la agencia de prensa Fars, en el cuarto día de represalias tras la muerte del guía supremo Alí Jamenei. "La decimosexta oleada de la operación 'Promesa verdadera 4' empezó con una multitud de misiles y drones de las fuerzas aeroespaciales del Cuerpo de los Guardianes de la Revolución contra el corazón de los territorios ocupados", reza el comunicado, en alusión a Israel.
La Comisión Europea espera que EEUU respete los acuerdos y asegura que velará por intereses de la UE
La Comisión Europea (CE) confió este martes en que Estados Unidos respete sus compromisos comerciales y aseguró que velará por que se protejan "plenamente los intereses de la Unión Europea", después de que Donald Trump anunció que va a "cortar todo el comercio con España" por su postura sobre la ofensiva militar contra Irán. Más información, aquí.
