Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Guerra IránPedro SánchezFreixenetFernando ÓnegaSantanderBarça AltéticoBorrasca ReginaAstraZenecaRodrygoCatalunya
instagramlinkedin

En Directo

Al minuto

Guerra de Israel y EEUU contra Irán, hoy en directo | Última hora de los bombardeos, cifra de muertos, reacciones y ataques en Líbano

¿Qué ha pasado hasta ahora en Irán? Mapas de los ataques que se extienden por Oriente Próximo y alcanzan a Chipre

Miles de personas asisten al funeral por las cientos niñas víctimas del ataque sobre una escuela Irán

Miles de personas asisten al funeral por las cientos niñas víctimas del ataque sobre una escuela Irán

Otras

Eduardo López Alonso

Javier Ojembarrena Alba

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Estados Unidos Israel lanzaron el pasado 28 de febrero un ataque conjunto a gran escala que descabezó al régimen de Irán, al causar la muerte del líder supremo Alí Jameneí. Irán ha respondido lanzando misiles contra bases de EEUU en varios países de Oriente Próximo e incluso sobre la base británica de Chipre. La guerra vuelve a Líbano y el comercio internacional se ve amenazado por el bloqueo del estrecho de Ormuz y la creciente amenaza en el mar Rojo.

EL PERIÓDICO ofrece un hilo directo con las últimas noticias sobre la guerra entre EEUU e Israel contra Irán.

Actualizar
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Una pareja de catalanes se queda atrapada en Tailandia tras suspenderse la conexión vía Qatar: 'El vuelo se ha cancelado, espabilad
  2. Israel ataca Irán: Última hora en directo
  3. Estados Unidos se lanza con Israel al derribo del régimen iraní con ataques a gran escala
  4. Irán responde: bombardeos a Israel y contra civiles en países del Golfo en un ataque 'sin líneas rojas
  5. Trump confirma la muerte del líder iraní Ali Jameneí y anuncia más ataques: 'Los bombardeos continuarán toda la semana
  6. Rusia negó ayuda a Irán para 'cegar' aviones militares de Israel, según expertos militares ucranianos
  7. Crece la tensión en Chipre, país de la UE, tras el ataque de Irán a una base de Reino Unido
  8. Francia, Alemania y Reino Unido dispuestos a 'destruir las capacidades' de Irán en defensa de sus intereses

La oposición a la guerra de Irán abre el peor choque diplomático entre España y EE UU de la era Trump

La oposición a la guerra de Irán abre el peor choque diplomático entre España y EE UU de la era Trump

EEUU captura a Maduro, en directo | Últimas noticias sobre la situación en Venezuela

EEUU captura a Maduro, en directo | Últimas noticias sobre la situación en Venezuela

DIRECTO AFGANISTÁN-PAKISTÁN | La "guerra de cifras" entre Kabul e Islamabad arroja balances inverificables

DIRECTO AFGANISTÁN-PAKISTÁN | La "guerra de cifras" entre Kabul e Islamabad arroja balances inverificables

DIRECTO UCRANIA | La guerra de Irán, un balón de oxígeno para las finanzas rusas

DIRECTO UCRANIA | La guerra de Irán, un balón de oxígeno para las finanzas rusas

DIRECTO GUERRA DE IRÁN | Trump afirma que Irán estaba a un mes de lograr una bomba nuclear

Hallan descuartizado el cadáver de un joven español en un domicilio París

Hallan descuartizado el cadáver de un joven español en un domicilio París

La oposición a la guerra de Irán abre el peor choque diplomático entre España y EE UU de la era Trump

La oposición a la guerra de Irán abre el peor choque diplomático entre España y EE UU de la era Trump

Trump amenaza con "cortar todo el comercio" con España y sugiere un "embargo" por su posición sobre Irán