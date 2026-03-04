Guerra de Israel y EEUU contra Irán, hoy en directo | Última hora de los bombardeos, cifra de muertos, reacciones y ataques en Líbano

ACNUR activa "dispositivos de emergencia desde Irán y Afganistán hasta Líbano y Siria" ante la crisis regional

El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) ha afirmado este martes que está activando "dispositivos de emergencia desde Irán y Afganistán hasta Líbano y Siria" para ayudar a las poblaciones que se están viendo forzadas a desplazarse en medio de una aguda crisis regional protagonizada por la ofensiva de Estados Unidos e Israel contra Irán y las represalias de Teherán en múltiples países, pero también por la guerra entre Pakistán y Afganistán. "El personal de ACNUR (...) está activando dispositivos de emergencia desde Irán y Afganistán hasta el Líbano y Siria para asistir a las personas obligadas a huir de sus hogares a medida que la crisis regional se va agravando", ha señalado la institución en un comunicado en el que asegura "estar preparada para desempeñar un papel central en la respuesta humanitaria". La Agencia de la ONU para los Refugiados ha advertido de que "muchos de los países afectados ya acogen a millones de refugiados y desplazados internos", cifrando en 1,65 millones las personas refugiadas y necesitadas de protección internacional en Irán, si bien no ha podido precisar el número actual de desplazados internos en este país.