EAIRIS Technologies se incorpora al ecosistema innovador de DFactory Barcelona

DFactory Barcelona, impulsado por el Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB), sigue consolidándose como el mayor ecosistema de industria 4.0 con la incorporación de EAIRIS Technologies, una compañía especializada en el diseño de arquitecturas y sistemas Industrial EdgeAI para entornos industriales. Esta mañana, el presidente ejecutivo del CZFB, Pere Navarro, y la directora general del CZFB, Blanca Sorigué, han dado la bienvenida a EAIRIS Technologies, representada por su fundador, Jordi Gutiérrez.

Con esta incorporación, DFactory Barcelona refuerza su ecosistema tecnológico, integrando nuevas capacidades en inteligencia artificial aplicada a la industria, ciberseguridad y sistemas conectados. EAIRIS Technologies aporta un enfoque centrado en la investigación aplicada, el diseño de arquitecturas independientes de fabricantes y la validación de tecnologías en entornos reales, con el objetivo de transformar iniciativas tecnológicas aisladas y entornos piloto en sistemas gobernables, operables y escalables.

La compañía trabaja en el desarrollo de ecosistemas Industrial EdgeAI que permiten una mayor eficiencia, seguridad y adaptabilidad en la industria, alineados con los nuevos marcos regulatorios europeos como el AI Act, el CyberResilienceAct (CRA) y la directiva NIS2. Su actividad se basa en la colaboración con actores industriales y tecnológicos para acelerar la transferencia de conocimiento, la implementación de soluciones innovadoras y contribuir al fortalecimiento de la soberanía tecnológica europea.

Según Jordi Gutiérrez, fundador de la compañía, "nuestra presencia en DFactory Barcelona supone una oportunidad estratégica para impulsar el desarrollo de soluciones Industrial EdgeAI más allá de entornos piloto, favoreciendo su despliegue real en la industria y fortaleciendo la colaboración con el ecosistema tecnológico e industrial".

Por su parte, el presidente ejecutivo del CZFB, Pere Navarro, se ha mostrado "muy contento con la incorporación de EAIRIS Technologies al DFactory Barcelona que nos refuerza aún más como ecosistema de referencia en industria 4.0 en Europa. Su experiencia en inteligencia artificial aplicada y sistemas industriales avanzados aportan un gran valor a todo el conjunto del DFactory". Y ha añadido que "seguimos trabajando para atraer talento, tecnología e innovación que permitan acelerar la transformación digital de la industria. DFactory es precisamente ese espacio donde las soluciones pasan de la teoría a la aplicación real, generando impacto económico y tecnológico".

Blanca Sorigué, directora general del CZFB, ha explicado que "en DFactory Barcelona la innovación se desarrolla de forma conjunta entre empresas, centros tecnológicos y talento. El enfoque de EAIRIS Technologies en Industrial EdgeAI y sistemas conectados encaja plenamente con la visión de DFactory de impulsar soluciones avanzadas alineadas con los retos industriales y regulatorios europeos. Seguimos sumando capacidades que nos permiten consolidar un entorno único para acelerar la transferencia tecnológica y la competitividad industrial".

Blanca Sorigué, directora general del CZFB; Jordi Gutiérrez, fundador de EAIRIS Technologies; y Pere Navarro, presidente ejecutivo del CZFB / DFactory

Un ecosistema de 50 empresas que está transformando la industria

La incorporación de EAIRIS Technologies refuerza el posicionamiento de DFactory como referente europeo en innovación industrial, promoviendo la conexión entre talento, tecnología y empresa para avanzar hacia una industria más digital, sostenible y competitiva. Actualmente, DFactory Barcelona ya alcanza las 50 compañías instaladas y se encuentra en plena ocupación. El ecosistema de industria 4.0 de referencia internacional ya tiene muy avanzadas las obras de su ampliación, que le permitirá pasar de los 17.000 m2 de superficie actual, a los 60.000 m2 que tiene previsto con la construcción de 4 nuevos edificios. Está previsto que los primeros edificios de esta ampliación estén finalizados a finales del próximo año y que las nuevas empresas se puedan instalar a principios de 2027.