La debacle de PISA pone el foco en cómo se enseñan las Matemáticas: los expertos urgen a reforzar la comprensión lectora y la formación de los profesores

La comprensión del enunciado es la base de todo. Lo tiene claro Núria Planas, catedrática de Didáctica de la Matemática en la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) e investigadora honorífica del Departamento de Educación de la Universidad de Oxford, quien defiende que "la matemática competencial está condicionada por las habilidades que tiene el alumno en comprensión lectora". Una idea que ya desarrolló en publicaciones como 'Ensenyar a llegir matemàtiques a l'escola', centrada en cómo enseñar al alumnado a comprender los textos y enunciados matemáticos.

Desde 2025, Planas es, además, directora de la Agència d’Avaluació i Prospectiva de l’Educació (APE). Desde esa responsabilidad insiste en que los resultados de Catalunya en PISA no permiten extraer conclusiones, dada la invalidez de la muestra [una irregularidad que se produjo cuando la evaluación todavía dependía del Consell Superior d’Avaluació del Sistema Educatiu, antes de la creación de la APE].

"Trabajar por proyectos no equivale necesariamente a enseñar de forma competencial ni consiste solo en resolver problemas de la vida cotidiana" Núria Planas — Catedrática en Didáctica de las Matemáticas

Más allá de PISA [Catalunya ha pasado de 469 a 474 puntos en Matemáticas respecto a la edición anterior, apenas cinco puntos más a pesar de haber excluido de forma irregular de la prueba al 23% del alumnado con dificultades], Planas pone el foco en la enseñanza. A su juicio, enseñar Matemáticas de manera competencial exige un dominio muy sólido tanto de la materia como de su didáctica, por lo que apuesta por reforzar ambas en la formación inicial del profesorado.

A vueltas con lo competencial

También Raül Fernández, presidente de la Federació d'Entitats per l'Ensenyament de les Matemàtiques a Catalunya (FEEMCAT) y profesor de secundaria, cuestiona que la enseñanza competencial se haya convertido en uno de los argumentos más repetidos en las redes sociales para explicar los malos resultados del alumnado catalán.

La FEEMCAT propone crear la figura del especialista en Matemáticas en primaria, como ya existe en inglés o música

Fernández recuerda que esta metodología todavía no se ha implantado plenamente en las aulas catalanas, pese a que el currículo establece desde hace una década que las Matemáticas deberían enseñarse con este enfoque. Entre los motivos señala las reticencias de una parte del profesorado. Por eso considera contradictorio atribuirle los malos resultados cuando su aplicación aún no es generalizada y, además, PISA evalúa precisamente competencias.

La trampa de la simplificación

Planas introduce otro matiz: el enfoque competencial, advierte, se ha simplificado en exceso en algunas ocasiones. "Enseñar por proyectos no es trabajar de forma competencial. Hay que resolver problemas, sí, pero estos no siempre tienen que ser de la vida cotidiana. No necesariamente ha de ser siempre así". De ahí que insista en reforzar la formación del profesorado, tanto la inicial como la continua.

"Los institutos no necesitan tanto a grandes matemáticos, sino a grandes profesores de Matemáticas" Raül Fernández — Presidente de la FEEMCAT

El presidente de la FEEMCAT coincide en la necesidad de mejorar la formación y la didáctica. En primaria, propone crear la figura del especialista en Matemáticas, como ya existen especialistas de inglés o música, una medida que Planas también ve con buenos ojos. En secundaria, reclama docentes con mayor preparación en didáctica de las Matemáticas: "No grandes matemáticos, sino grandes profesores de Matemáticas".

"Hoy en día, la mayoría de los profesores de Matemáticas no son matemáticos, sino ingenieros o arquitectos, con lo que no solo el nivel de Matemáticas es mejorable, sino que la didáctica de las Matemáticas es prácticamente nula", problematiza.

El hueso de las PAU

El debate sobre las Matemáticas y su estrecha relación con la comprensión lectora ["en la facultad de Matemáticas ya dicen que a los matemáticos nunca nos falta trabajo porque sabemos resolver problemas", bromea Fernández] estuvo también muy presente durante las últimas PAU. Las Matemáticas científicas fueron la única de las 35 asignaturas de las PAU con una media de suspenso: un 4,18, la peor nota de la última década. La cifra representó una caída de casi dos puntos respecto al año anterior, cuando la media fue de 6,12. En 2024, la materia ya había registrado un suspenso, con un 4,87. Un examen que generó muchísimas quejas por parte de los estudiantes por lo enrevesado de los enunciados.