BNEW premiará a las mejores startups de siete sectores clave para la nueva economía

En el marco de la celebración de la sexta edición de la Barcelona New Economy Week (BNEW) 2026, que tendrá lugar del 5 al 7 de octubre en el DFactory Barcelona, el Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB) premiará a la mejor startup de cada uno de los sectores presentes en el evento: Aviation & Space, Agrofood, Gaming, Talent, Science, Health, AI y Energy. La iniciativa BNEW Startup Innovation Hub tiene por objetivo contribuir al impulso del emprendimiento y la innovación, reuniendo en un mismo espacio de networking a profesionales de diferentes sectores económicos, industrias, pequeñas y medianas empresas, grandes corporaciones, administraciones e instituciones y startups para fomentar las colaboraciones transfronterizas.

En palabras del presidente ejecutivo del Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB), Pere Navarro, "desde su primera edición, BNEW ha querido premiar al talento, la innovación y el emprendimiento, reconociendo a proyectos que contribuyen al avance de la nueva economía y también de nuestra sociedad. En la mayoría de las ocasiones comienzan siendo ideas, que poco a poco van desarrollándose, y terminan plasmándose en aplicaciones con un impacto real en las empresas y en nuestro día a día. Y desde el Consorci de la Zona Franca queremos seguir contribuyendo a que estas grandes ideas sean realidad".

De este modo, BNEW ofrece un espacio donde las empresas emergentes pueden presentar su solución creativa e innovadora a las principales empresas industriales del mundo, inversores y empresas de capital riesgo. Las startups finalistas podrán mostrar su proyecto en la ronda de pitches que, se llevará a cabo el miércoles 7 de octubre, ante una audiencia compuesta por inversores, empresas, clientes, proveedores, socios potenciales y, en general, público especializado. Por último, los proyectos seleccionados por un jurado especializado serán reconocidos con el Premio a la Mejor Startup BNEW 2026, cuya ceremonia de entrega se celebrará el lunes 5 de octubre por la tarde en el plató de BNEW Talent.

"Más allá del reconocimiento y la visibilidad que aporta el hecho de recibir el premio, BNEW ofrece una oportunidad única a las startups participantes para dar a conocer sus proyectos al mercado, pero sobre todo para hacer contactos relevantes, mediante las diferentes herramientas de networking físico y digital que desde el CZFB ponemos a disposición de los asistentes al evento", señala la directora del CZFB, Blanca Sorigué.

La fecha límite para presentar candidatura es el próximo lunes 7 de septiembre y las empresas emergentes interesadas pueden hacerlo desde la web del evento.

Última edición de BNEW STARTUP INNOVATION HUB / Dfactory

50 sesiones y 270 speakers

La sexta edición de BNEW contará con 3 platós de televisión, más de 50 sesiones de debate y 270 speakers. El certamen mantendrá su formato híbrido, mediante la retransmisión de todos los contenidos en streaming a través de la plataforma digital y potenciará la asistencia presencial con diversos espacios de networking. Además, el evento contará con un completo programa de más de 40 actividades experienciales, que permitirán al visitante disfrutar de una experiencia única, descubriendo los últimos avances en algunas de las industrias que lideran la nueva economía y conociendo parte de la oferta cultural, de ocio y diseño del Área Metropolitana de Barcelona.

Todo ello ocurrirá, de nuevo, en DFactory Barcelona, el ecosistema de industria 4.0 de referencia internacional impulsado por el Consorci de la Zona Franca de Barcelona. El formulario de registro para poder acceder a la plataforma y asistir presencialmente al evento ya está disponible desde de la web de BNEW: www.bnewbarcelona.com.