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Fuego

Un incendio en Montjuïc provoca una gran columna de humo visible desde distintos puntos de Barcelona

Los Bombers trabajan cen la extinción del fuego en la carretera de Miramar, junto a los jardines de Mossèn Costa i Llobera.

Incendio en Montjuïc visto desde la Ronda Litoral (B-10)

Incendio en Montjuïc visto desde la Ronda Litoral (B-10) / EL PERIÓDICO

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Gisela Macedo

Gisela Macedo

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Un incendio se ha declarado alrededor de las 12:30 horas de este jueves en Montjuïc, en Barcelona, en las inmediaciones de la carretera de Miramar, junto a los jardines de Mossèn Costa i Llobera.

El fuego ha generado una gran columna de humo visible desde distintos puntos de la ciudad.

Según informan fuentes municipales a este diario, los Bombers de Barcelona trabajan con cinco dotaciones en la extinción del incendio.

Mapa de los Jardins de Mossèn Costa i Llobera, donde ocurrió el incendio en Montjuïc.

La humareda también es claramente visible desde la Ronda Litoral (B-10), donde la circulación se está viendo afectada y se están produciendo atascos en este tramo.

Por el momento, no han trascendido detalles sobre el origen del incendio ni sobre su alcance.

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