Un incendio en Montjuïc provoca una gran columna de humo visible desde distintos puntos de Barcelona

Un incendio se ha declarado alrededor de las 12:30 horas de este jueves en Montjuïc, en Barcelona, en las inmediaciones de la carretera de Miramar, junto a los jardines de Mossèn Costa i Llobera.

El fuego ha generado una gran columna de humo visible desde distintos puntos de la ciudad.

Según informan fuentes municipales a este diario, los Bombers de Barcelona trabajan con cinco dotaciones en la extinción del incendio.

Mapa de los Jardins de Mossèn Costa i Llobera, donde ocurrió el incendio en Montjuïc.

La humareda también es claramente visible desde la Ronda Litoral (B-10), donde la circulación se está viendo afectada y se están produciendo atascos en este tramo.

Por el momento, no han trascendido detalles sobre el origen del incendio ni sobre su alcance.

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