El CZFB reafirma su compromiso con Barcelona con nuevos proyectos estratégicos

El Pleno del Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB) ha celebrado su convocatoria de verano y ha destacado la actuación de la entidad en el impulso de proyectos transformadores para la ciudad, la ampliación de DFactory Barcelona y la aprobación de unas cuentas que consolidan la fortaleza económica de la entidad. La sesión ha puesto de manifiesto la doble misión del CZFB: generar actividad económica y reinvertir sus recursos en iniciativas que contribuyen al progreso de Barcelona. En este sentido, la entidad pública ha presentado diversos proyectos estratégicos vinculados al desarrollo urbano, la innovación y la promoción internacional de la ciudad, entre los que destacan la futura Torre Pública de Glòries, las iniciativas asociadas a la Capital Mundial de la Arquitectura Barcelona 2026 y la ampliación de DFactory Barcelona, el principal ecosistema de industria 4.0 del sur de Europa.

La sesión plenaria del CZFB ha estado presidida por Jaume Collboni, alcalde de Barcelona, quien ha abierto la sesión explicando que "queremos que la actividad económica siga dentro de la ciudad, para que la ciudadanía pueda vivir y trabajar en Barcelona sin tener que marcharse. La nueva industria urbana y las tecnologías avanzadas lo hacen posible, pero para lograrlo son imprescindibles espacios como DFactory Barcelona. Por ello, quiero reconocer el compromiso de Pere Navarro, Blanca Sorigué y de todo el equipo del Consorci de la Zona Franca de Barcelona con la ciudad, con la creación de empleo de calidad, la reactivación económica y la puesta de sus activos al servicio del interés general".

Ampliación del DFactory Barcelona

El CZFB ha informado al Pleno de la entidad sobre el avance de las obras de ampliación de DFactory Barcelona, un proyecto estratégico que reforzará su posicionamiento como referente internacional en industria 4.0. Actualmente, el ecosistema se encuentra en plena ocupación y acoge a 48 empresas especializadas en tecnologías avanzadas como la robótica, la inteligencia artificial, la manufactura avanzada, la realidad virtual y aumentada, la impresión 3D, la sensórica, el IoT y la ciberseguridad, entre otras. Las empresas del ecosistema han generado ya 63 patentes internacionales, un dato que evidencia su capacidad innovadora y el valor añadido que este entorno aporta a la economía del conocimiento.

La entidad ha comunicado que el edificio Cubo ya ha completado la estructura y la instalación de los cristales de la fachada, y se prevé que finalice a finales del mes de octubre. Paralelamente, los edificios A y D avanzan a muy buen ritmo, con la previsión de finalizar las obras a finales de este año, lo que permitirá que las primeras empresas puedan instalarse en ellos a principios de 2027. El proyecto del edificio B se encuentra actualmente pendiente de la aprobación del Consejo de Ministros, un trámite necesario para poder iniciar su construcción. Está previsto que las obras del edificio B tengan una duración estimada de 15 meses. Con esta ampliación, DFactory Barcelona pasará de los 17.000 m² actuales a ocupar una superficie total de 60.000 m², consolidando su posición como referente industrial y tecnológico.

El delegado especial del Estado en el CZFB, Pere Navarro, ha explicado que "el CZFB lleva en su ADN un firme compromiso con la ciudad y con la sociedad en general. Con la ampliación de DFactory Barcelona queremos impulsar un espacio arquitectónicamente singular y de gran calidad urbana, pero, sobre todo, un entorno vivo donde ocurran cosas y se generen oportunidades. Esta ampliación nos permitirá incorporar nuevas empresas líderes en tecnologías de la Industria 4.0 y consolidar un ecosistema que favorezca las alianzas, la colaboración y la innovación. Queremos crear las condiciones para que nazcan nuevos proyectos, surjan nuevas oportunidades de negocio y se generen nuevos puestos de trabajo de calidad".

Finalmente, Navarro también ha comentado la transformación que está experimentando el tradicional polígono industrial de la Zona Franca hacia un distrito de industria urbana y ha destacado que "lo que está sucediendo en este distrito es, en esencia, la reindustrialización del siglo XXI. Estamos generando oportunidades, atrayendo actividad económica y creando los espacios necesarios para que las empresas innovadoras puedan crecer y desarrollarse. Nuestra voluntad es que el espíritu, la innovación y el dinamismo de DFactory Barcelona se extiendan al conjunto del polígono industrial, impulsando su transformación hasta consolidarlo como el auténtico DFactory Barcelona District, un referente internacional de la nueva industria urbana".

Compromiso con la ciudad y nuevos proyectos estratégicos

Por otra parte, durante la sesión plenaria, el delegado especial del Estado en el CZFB ha informado sobre el protocolo suscrito recientemente con el Ayuntamiento de Barcelona para impulsar el desarrollo de la Torre Pública de Glòries, un proyecto estratégico para la ciudad que integrará vivienda protegida, espacios administrativos y equipamientos comunitarios. El proyecto contempla una superficie mínima de 35.000 m², distribuidos en 10.000 m² destinados a vivienda protegida, 20.000 m² para usos administrativos y 5.000 m² para equipamientos comunitarios. Esta actuación contribuirá a ampliar la oferta de vivienda pública y a reforzar los servicios y las infraestructuras al servicio de la ciudadanía.

Por otra parte, el CZFB también ha explicado que está trabajando en nuevos proyectos vinculados a la celebración de la Capital Mundial de la Arquitectura Barcelona 2026, una cita internacional que proyecta la ciudad como referente global en urbanismo, arquitectura e innovación. Cabe recordar que el CZFB ha realizado recientemente una maqueta de 82 m2 de la ciudad de Barcelona impresa en 3D, de carácter permanente, que puede visitarse en la antigua editorial Gustavo Gili, sede de la Capital Mundial de la Arquitectura de Barcelona.

Actualización del plan estratégico 2025-29

Por su parte, Blanca Sorigué, directora general del CZFB, también ha presentado un informe de seguimiento del Plan Estratégico para el periodo 2025-2029, asegurando que "estamos impulsando proyectos clave como el desarrollo de DFactory Barcelona District, la atracción de empresas innovadoras, la mejora del entorno urbano del polígono y el despliegue de iniciativas ESG. Todo ello demuestra que el CZFB es un motor de transformación económica, social y tecnológica para Barcelona y su área metropolitana". Sorigué también ha comentado que "DFactory Barcelona ha recibido 5.000 visitas de entidades que buscan establecer alianzas, y el 25% de estas visitas corresponden a empresas que buscan un lugar donde instalar su hub digital en Barcelona o trasladar su actividad. Hablamos de un ecosistema real ubicado en un edificio de 17.000 m², donde ya se han instalado 48 empresas, que han generado 63 patentes y han atraído 5.000 visitas. Imaginen cómo pueden escalar estos resultados cuando hablamos de un distrito con cuatro edificios más. Estamos ante una iniciativa de promoción económica de primer nivel".

El Pleno también ha aprobado las cuentas auditadas de 2025, que reflejan la solidez financiera de la entidad. El ejercicio se cerró con un beneficio de 40,5 millones de euros, una cifra de negocio de 77,7 millones de euros, un incremento de 12,2 millones de euros respecto al año anterior, y un patrimonio neto de 694,7 millones de euros. Estos datos consolidan el modelo de gestión del CZFB, basado en la autofinanciación y la reinversión de los beneficios en proyectos de interés general, y garantizan la capacidad de la entidad para seguir impulsando iniciativas estratégicas en ámbitos como la innovación, la industria, la vivienda, la sostenibilidad y la transformación urbana.

BNEW renueva contenidos y el SIL se transforma en el Salón de la Innovación Logística

El Consorci de la Zona Franca de Barcelona también ha presentado la séptima edición de la Barcelona New Economy Week, que tendrá lugar del 5 al 7 de octubre en DFactory Barcelona. La presente edición conectará 8 sectores clave de la nueva economía como Aviation & Space, Agrofood, Gaming, Talent, Science, Health, AI y Energy. BNEW 2026 prevé reunir a cerca de 270 speakers de primer nivel nacional e internacional, distribuidos en más de 50 paneles, debates y sesiones, que se llevarán a cabo en 3 platós de televisión. Además, el evento contará con un completo programa de más de 30 actividades experienciales, que permitirán a los visitantes disfrutar de una experiencia única, descubriendo los últimos avances en algunas de las industrias que lideran la nueva economía y conociendo parte de la oferta cultural, de ocio y de diseño del Área Metropolitana de Barcelona.

Por último, el CZFB ha explicado que en 2027 el SIL (hasta ahora Salón Internacional de la Logística) iniciará una nueva etapa para convertirse en el Salón de la Innovación Logística de Barcelona. El evento evolucionará hacia una plataforma de inspiración, conocimiento y generación de negocio donde se anticipará el futuro de la cadena de suministro y del comercio internacional. Con un formato más experiencial, reforzará su apuesta por la innovación, el talento, la sostenibilidad y las tecnologías emergentes, consolidándose como el gran punto de encuentro internacional de la logística del futuro. El SIL 2027 se celebrará del 9 al 11 de junio en Barcelona.