ALCA Technologies, la empresa italiana que quiere acercar la automatización a las pymes

Mover mercancías de un punto a otro, apilar cientos de cajas al día, pintar piezas con precisión milimétrica o realizar soldaduras repetitivas. Son tareas imprescindibles en miles de fábricas y, cada vez más, también las realizan robots. La nueva generación de robótica industrial está pensada para trabajar junto a las personas.

Con esa filosofía aterriza en Barcelona la italiana ALCA Technologies, que ha elegido DFactory Barcelona, el ecosistema de industria 4.0 impulsado por el Consorci de la Zona Franca, para iniciar su expansión en el mercado español. Fundada en 2021, la compañía desarrolla soluciones de robótica colaborativa, inteligencia artificial y automatización flexible con un objetivo claro: poner estas tecnologías al alcance de pequeñas y medianas empresas y contribuir a mejorar la competitividad del tejido industrial europeo.

La compañía desarrolla soluciones de robótica colaborativa, inteligencia artificial y automatización flexible.

Desde su sede en Italia, donde cuenta con una planta de producción de 2.000 metros cuadrados y un equipo de 22 profesionales, ALCA Technologies trabaja tanto para pymes como para grandes compañías. Sus soluciones permiten automatizar procesos de fabricación, reducir tiempos de producción, minimizar errores y liberar a los trabajadores de tareas repetitivas para que puedan centrarse en funciones de mayor valor añadido.

Automatizar sin transformar toda la fábrica

La propuesta de ALCA Technologies parte de un planteamiento mucho más cotidiano. Una empresa puede necesitar que alguien coloque cientos de cajas al día sobre un palé, transporte materiales entre distintas zonas de la planta o pinte piezas de forma uniforme durante horas. Son trabajos repetitivos, físicamente exigentes y difíciles de cubrir en muchos sectores.

Entre las tecnologías más avanzadas que Alca Technologies incorpora al ecosistema de DFactory destacan la paletización con robots colaborativos, integrada con sistemas de visión basados en IA y en combinación con robots autónomos móviles (AMR); un Cobot de pintura con autoaprendizaje, adaptable incluso a entornos ATEX; y robótica móvil de soldadura, diseñada para mejorar la precisión, seguridad y eficiencia de los procesos industriales.

La implantación en DFactory Barcelona permitirá a Alca Technologies colaborar estrechamente con integradores de sistemas, fabricantes de maquinaria e instituciones tecnológicas. Este enfoque colaborativo es una pieza central de la estrategia de la compañía, orientada a crear valor añadido y acelerar la adopción de tecnologías inteligentes en la industria.