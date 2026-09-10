Diada de Catalunya 2026, hoy en directo | Última hora de las manifestaciones en el Fossar de les Moreres y de los actos del día 11 de septiembre

División en el independentismo

Lejos de las Diadas de hace una década, en las que partidos y entidades independentistas exhibían unidad camino del referéndum unilateral del 1 de octubre de 2017, hoy la tónica habitual son las divergencias estratégicas y los reproches cruzados entre Junts, ERC y CUP, que han experimentado una desmovilización de su electorado, hasta perder en 2024 la mayoría absoluta en el Parlament.

Ello contrasta con el ascenso exponencial que pronostican todas las encuestas para Aliança Catalana: sus actuales dos escaños en el Parlament podrían multiplicarse según el último barómetro del Centro de Estudios de Opinión (CEO) de la Generalitat hasta los 23-25 -por encima de Junts y solo por detrás de PSC y ERC- y algunos sondeos sitúan al partido de Orriols como segunda fuerza en Catalunya.

La presencia de militantes y simpatizantes de Aliança Catalana ya fue motivo de controversia en la última edición de la Diada y, este año, la tensión podría repetirse o incluso ir a más.

De hecho, organizaciones del entorno de la CUP, como Arran, Alerta Solidària o el Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans, han convocado para la víspera de la Diada una movilización "antifascista" para impedir la presencia de Aliança en el Fossar de les Moreres, lugar simbólico de recuerdo a los caídos en la defensa de Barcelona frente a las tropas borbónicas en 1714.