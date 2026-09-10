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Diada de Catalunya 2026, hoy en directo | Última hora de las manifestaciones en el Fossar de les Moreres y de los actos del día 11 de septiembre

Sigue al minuto las últimas noticias sobre los actos de la fiesta nacional catalana y las repercusiones políticas

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, interviene en el acto de commemoración del 50º aniversario de la Diada de 1976 en Sant Boi de Llobregat.

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, interviene en el acto de commemoración del 50º aniversario de la Diada de 1976 en Sant Boi de Llobregat. / JORDI OTIX

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Jose Rico

Jose Rico

Barcelona
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Catalunya celebra este viernes la Diada del Onze de Setembre en un contexto político marcado por el ecuador de mandato del Govern de Salvador Illa y con los partidos independentistas que continúan divididos respecto a su estrategia política y tensionados por el auge de Aliança Catalana. Todo ello en un clima preelectoral, con las municipales y generales en el horizonte, y con la amnistía pendiente de aplicar en su totalidad. La jornada también está marcada por el componente histórico, al cumplirse 50 años de la Diada de 1976 en Sant Boi de Llobregat (Barcelona), la primera autorizada tras la dictadura franquista.

EL PERIÓDICO abre un hilo para seguir la última hora de los actos de la Diada y las repercusiones políticas.

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