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Diada de Catalunya 2026, hoy en directo | Última hora de las manifestaciones en el Fossar de les Moreres y de los actos del día 11 de septiembre
Sigue al minuto las últimas noticias sobre los actos de la fiesta nacional catalana y las repercusiones políticas
Catalunya celebra este viernes la Diada del Onze de Setembre en un contexto político marcado por el ecuador de mandato del Govern de Salvador Illa y con los partidos independentistas que continúan divididos respecto a su estrategia política y tensionados por el auge de Aliança Catalana. Todo ello en un clima preelectoral, con las municipales y generales en el horizonte, y con la amnistía pendiente de aplicar en su totalidad. La jornada también está marcada por el componente histórico, al cumplirse 50 años de la Diada de 1976 en Sant Boi de Llobregat (Barcelona), la primera autorizada tras la dictadura franquista.
EL PERIÓDICO abre un hilo para seguir la última hora de los actos de la Diada y las repercusiones políticas.
Así será la Diada de Catalunya 2026: guía de actos y actividades
La Diada de este 2026 llega a Barcelona con un programa que combina actos institucionales, movilización independentista, cultura y música en directo. Este año, además, la celebración está marcada por una efeméride especial: se cumplen 50 años de la Diada de Sant Boi de Llobregat de 1976, la primera autorizada tras la dictadura franquista.
Así será la Diada de Catalunya 2026: guía de actos y actividades
Aliança Catalana agita la víspera de la Diada y agranda la división entre los partidos independentistas
La semana de la Diada empezó con unas declaraciones de la portavoz de la CUP, Su Moreno, asegurando que el Onze de Setembre de este año marcará el "inicio de un nuevo momento político para el independentismo popular" y situando, textualmente, la catalanidad en un momento de "disputa". Pocas horas después, la secretaria general de ERC, Elisenda Alamany, lanzó otro mensaje durante la tradicional rueda de prensa de los lunes: "El independentismo no puede ser excluyente, cerrado y enfadado; una minoría en nuestro país, aunque sea pura, solo puede llevarnos a la derrota".
Ambas dirigentes hablaban de Aliança Catalana, que un año más ha mostrado su voluntad de participar en los actos de la Diada y erigirse como referente de un independentismo xenófobo que promete alcanzar su objetivo con el convencimiento de que, para hacerlo, parte de la población debe quedar al margen. Sílvia Orriols tiene previsto volver este jueves, en la previa de la Diada, al Fossar de les Moreres, histórico bastión independentista y escenario durante décadas de los actos de la izquierda independentista, aunque la alcaldesa de Ripoll todavía no puede garantizar su presencia por su estado de salud.
División en el independentismo
Lejos de las Diadas de hace una década, en las que partidos y entidades independentistas exhibían unidad camino del referéndum unilateral del 1 de octubre de 2017, hoy la tónica habitual son las divergencias estratégicas y los reproches cruzados entre Junts, ERC y CUP, que han experimentado una desmovilización de su electorado, hasta perder en 2024 la mayoría absoluta en el Parlament.
Ello contrasta con el ascenso exponencial que pronostican todas las encuestas para Aliança Catalana: sus actuales dos escaños en el Parlament podrían multiplicarse según el último barómetro del Centro de Estudios de Opinión (CEO) de la Generalitat hasta los 23-25 -por encima de Junts y solo por detrás de PSC y ERC- y algunos sondeos sitúan al partido de Orriols como segunda fuerza en Catalunya.
La presencia de militantes y simpatizantes de Aliança Catalana ya fue motivo de controversia en la última edición de la Diada y, este año, la tensión podría repetirse o incluso ir a más.
De hecho, organizaciones del entorno de la CUP, como Arran, Alerta Solidària o el Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans, han convocado para la víspera de la Diada una movilización "antifascista" para impedir la presencia de Aliança en el Fossar de les Moreres, lugar simbólico de recuerdo a los caídos en la defensa de Barcelona frente a las tropas borbónicas en 1714.
Amnistía aún incierta
Será, un año más, una Diada Nacional de Catalunya sin la presencia del expresidente catalán Carles Puigdemont, a quien los tribunales españoles aún no le han aplicado la ley de amnistía, avalada en julio por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
El próximo 22 de septiembre, el Tribunal Constitucional (TC) deliberará sobre el recurso del secretario general de Junts, Jordi Turull, y en los sucesivos plenos decidirá sobre el resto de las solicitudes, incluida la de Puigdemont.
Fuentes de Junts consultadas por EFE se muestran muy cautelosas con lo que puedan decidir el Constitucional y el Supremo, pero tras el aval europeo a la amnistía sí ven factible que los jueces españoles, antes de acabar el año, la apliquen a Puigdemont, cuyo regreso podría suponer un "cambio de paradigma" en la política catalana.
Esta semana, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña rechazó amnistiar ya a los ex altos cargos de ERC Josep Maria Jové y Lluís Salvadó, acusados de malversación, prevaricación y desobediencia por su papel en la organización del 1-O, a la espera de que la justicia europea resuelva las cuestiones prejudiciales que le planteó.
La agenda independentista
Las entidades independentistas --encabezadas por la Assemblea Nacional Catalana (ANC), Òmnium Cultural, la Associació de Municipis per la Independència (AMI) y el Consell de la República-- han convocado manifestaciones a las 17.14 horas en Barcelona, Girona y Amposta (Tarragona). En la capital catalana, la marcha se ha estructurado en dos columnas que confluirán en la plaza de Catalunya, donde se realizarán los discursos centrales de los líderes de las entidades.
Las protestas se celebran en un escenario en que las fuerzas independentistas continúan divididas respecto a su hoja de ruta política y tras haber perdido la mayoría absoluta en el Parlament, en un tablero parlamentario en el que el resto de partidos también analizan con cautela el posible trasvase de votos en los sondeos hacia AC, liderada por Sílvia Orriols.
Por otro lado, la izquierda independentista y organizaciones juveniles afines se manifestarán a las 17.30 en la plaza Urquinaona de Barcelona, además de celebrar actos paralelos en ciudades como Girona, Lleida y Reus (Tarragona).
La agenda institucional del viernes
Los actos institucionales de la Diada arrancarán a las 9.00 horas con la tradicional ofrenda floral al monumento de Rafael Casanova --último conseller en cap de Barcelona antes de la abolición de las instituciones de la Generalitat en 1714-- en la Ronda de Sant Pere de Barcelona, en la que participará el Govern, la Mesa del Parlament, partidos e instituciones.
Finalmente, a las 20.00 horas dará comienzo el acto central de la Diada en el Teatre Nacional de Catalunya (TNC), donde se homenajeará también el 50 aniversario de la primera Diada, que será el eje central del acto institucional.
Se destacará la importancia de la unidad de acción de la sociedad catalana en el avance de Catalunya, y también se homenajearán conmemoraciones destacadas como el Any Gaudí, y efemérides del nacimiento y muerte del expresidente Josep Irla y la escritora Clementina Arderiu, y el fallecimiento este año del escritor Josep Vallverdú.
Participarán varios artistas como la bailarina Lorena Nogal y los músicos Joan Dausà, Sopa de Cabra, Alosa, Andrea Motis, Naïm Smaili, Monique, Xarim Aresté, Maria Callís, Pepa Plana, Guillem Roma, Rauxa Cia, Jordi Corominas, Encantades, la Colla Sardanista Mare Nostrum de Barcelona, la Cobla Lluïsos de Taradell, el Cor de Teatre y la Coral Renaixença.
La agenda de actos de hoy
Este jueves empezarán los actos relacionados con la Diada de Catalunya, con el acto solemne de izada de la 'senyera' en el Parlament a las 19.30 horas, con la presencia de Illa; el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, y el presidente del Parlament, Josep Rull.
El acto, además, dará el pistoletazo de salida a la conmemoración del Mil·lenari de les Assemblees de Pau i Treva (1027-2027), con la que el Parlament quiere recordar y reivindicar las raices del parlamentarismo catalán, las instituciones propias, la historia de Catalunya y la cultura de la paz.
Por su parte, a las 21.00 horas, Illa pronunciará el tradicional mensaje institucional, emitido por 3Cat y los canales de difusión del Govern.
En paralelo, en el Fossar de les Moreres, el memorial a los caídos de 1714 en Barcelona, se harán ofrendas por parte de partidos e instituciones --el año pasado hubo enfrentamientos entre manifestantes antifascistas y representantes de AC-- y llegará la tradicional Marxa de les Torxes.
Catalunya afronta la Diada con Illa a medio mandato y un independentismo aún dividido
Catalunya celebrará este viernes la Diada del Onze de Setembre en un contexto político marcado por el ecuador de mandato del Govern de Salvador Illa y con las formaciones independentistas que continúan divididas respecto a su estrategia y hoja de ruta política. La jornada también está marcada por el componente histórico, al cumplirse 50 años de la Diada de 1976 en Sant Boi de Llobregat (Barcelona), la primera autorizada tras la dictadura franquista.
El propio Govern y diversas instituciones han recordado esta efeméride en un acto institucional este miércoles por la tarde, encabezado por Illa, el presidente del Parlament, Josep Rull, y la alcaldesa de Sant Boi y presidenta de la Diputación de Barcelona, Lluïsa Moret, y uno de quienes intervinieron aquél día, el político Miquel Roca.
Por su parte, el Ejecutivo catalán apela a la cohesión social como eje para hacer avanzar Catalunya, tomando como referencia el espíritu unitario y transversal de la concentración de Sant Boi de hace medio siglo.
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