El CZFB y la Fundación Mobile World Capital firman un acuerdo para fortalecer la transferencia tecnológica

El Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB) y la Fundació Mobile World Capital Barcelona (MWCapital) han firmado este jueves en DFactory Barcelona un acuerdo de colaboración con el objetivo de impulsar la innovación tecnológica y acelerar la transferencia de conocimiento al tejido productivo.

El acuerdo establece un marco de cooperación para explorar iniciativas conjuntas en ámbitos estratégicos como la transferencia tecnológica, el emprendimiento y el desarrollo de soluciones basadas en tecnologías emergentes, en especial aquellas vinculadas a la industria 4.0 y la logística avanzada.

Esta alianza conecta dos pilares clave del ecosistema de innovación de Barcelona: el programa de transferencia tecnológica de MWCapital, The Collider, que acompaña a proyectos científicos y tecnológicos en su transición del laboratorio al mercado, y la incubadora Logistics 4.0 del CZFB, centrada en el desarrollo de soluciones innovadoras en la cadena de valor logística. Ambas entidades comparten la voluntad de fomentar un entorno que facilite la conexión entre talento científico, emprendimiento y necesidades industriales, favoreciendo la creación de nuevas empresas tecnológicas con impacto económico y social.

El acuerdo, de carácter no vinculante, sienta las bases para identificar oportunidades de colaboración, promover el intercambio de conocimiento y participar conjuntamente en iniciativas que contribuyan a fortalecer el ecosistema tecnológico y emprendedor de Barcelona. Entre las posibles líneas de actuación se incluyen la organización de actividades conjuntas, la participación en eventos del ámbito de la innovación y la exploración de proyectos vinculados a la transferencia tecnológica.

Blanca Sorigué, directora general del CZFB, ha realizado una valoración muy positiva de esta alianza porque “refuerza la colaboración entre el Consorci de la Zona Franca de Barcelona y MWCapital para impulsar la innovación y la transferencia tecnológica en la ciudad, al mismo tiempo que supone un paso estratégico para conectar talento científico y empresarial con las necesidades reales del sector logístico y la industria 4.0. Este acuerdo supone una palanca para generar nuevas oportunidades de emprendimiento y atraer proyectos de alto impacto, además de reforzar el posicionamiento de Barcelona como hub de referencia en innovación y talento”.

Por su parte, la directora general de MWCapital, Laia Corbella, afirma que “Barcelona cuenta con un ecosistema único de talento, investigación e innovación. A través de esta alianza con el Consorci de la Zona Franca de Barcelona queremos reforzar la conexión entre conocimiento, emprendimiento e industria, combinando nuestras capacidades en transferencia tecnológica con su experiencia en industria 4.0 y logística avanzada. El objetivo es generar nuevas oportunidades para convertir la innovación en soluciones de alto impacto que den respuesta a retos reales de la sociedad”.

Con esta iniciativa, el CZFB refuerza el posicionamiento de DFactory Barcelona como hub internacional de referencia en industria 4.0, consolidando su papel como punto de encuentro entre empresas, startups y centros de conocimiento.