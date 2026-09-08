La nostalgia por el cierre del restaurante La Pava de la autovía de Castelldefels se apodera de las redes: "Era único"

Revuelo en las redes sociales por el cierre del restaurante La Pava en Castelldefels. Ubicado en la autovía C-31, (km 182), a medio camino entre Gavà, Castelldefels y el aeropuerto, lo ha hecho después de 65 años sirviendo comidas. Este icónico negocio, que hacía las veces de pizzería, bar, pollería, gasolinera y quiosco, ha echado el cierre de forma permanente, según anuncian varios carteles colocados en las puertas, pillando por sorpresa a los vecinos de esta localidad costera.

Fundado en 1958, este restaurante familiar ha acompañado durante décadas a numerosas familias y clientes, que no se creen que su legado haya llegado a su fin. “Una parte de mi corazón muere ante esta triste noticia”, expresa una usuaria en Facebook. “Era un restaurante único; de lo mejor de Castelldefels”, comenta otro cliente.

La Pava no solo era un referente gastronómico para los municipios de la costa, sino también un establecimiento muy conocido en toda la comarca. “Yo he vivido 35 años en Sant Joan Despí. La Pava era muy conocida por todos; una referencia para mucha gente”, expresa una mujer.

Durante sus más de seis décadas de historia, el establecimiento se convirtió en un punto habitual para vecinos y visitantes de la zona. Sus pizzas y su comida para llevar formaron parte del recuerdo de varias generaciones, que ahora lamentan el cierre del negocio.

La Pava también acumulaba historias curiosas. Una de ellas está relacionada con un joven Luis Miguel, que con apenas 15 años habría firmado allí uno de sus primeros contratos. El cierre pone fin a la historia de uno de los negocios más conocidos de la zona, que durante décadas formó parte del paisaje de la C-31 y de la memoria de vecinos de Castelldefels y otros municipios del Baix Llobregat.