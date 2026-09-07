Una vecina de Sant Boi muere al ser embestida por un toro en los 'correbous' de Ayna (Albacete)
Una mujer catalana de 64 años y vecina de Sant Boi de Llobregat falleció este sábado por la mañana al ser embestida por un toro en los correbous de Ayna (Albacete). La mujer recibió la cornada del animal cuando se encontraba fuera de las barreras de protección instaladas por el recorrido de los correbous, corriendo en dirección contraria a los animales.
La víctima se encontraba estos días con sus familiares en una segunda residencia en la pedanía de Royo Odrea-Ayna, de la Sierra del Segura. Otro hombre, de 60 años, resultó herido en un brazo en los mismos correbous, pero en un punto distinto al recorrido. El municipio de 577 habitantes celebraba este fin de semana sus fiestas patronales.
El teléfono de emergencias 112 de Castilla-La Mancha recibió el aviso a las 10:55 horas, y un helicóptero medicalizado se desplazó al lugar de los hechos. Los servicios de emergencias intervinieron de urgencia la mujer, a la que desplazaron hasta el helipuerto, con el objetivo de llevarla en helicóptero al hospital. Pero la víctima acabó muriendo antes de llegar al helipuerto a causa de las heridas graves provocadas por las cornadas del toro.
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