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Clausura

Barcelona se despide de la pizzería La Pava tras 65 años de historia

Se desconocen las causas del cierre y el restaurante no ha emitido ningún comunicado oficial al respecto

La falta de relevo generacional obliga a cerrar tras 38 años al restaurante Can Xus de Barcelona

Pizzería La Pava

Pizzería La Pava / Pizzeria La Pava

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Patricia López Avilés

Patricia López Avilés

Barcelona
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Barcelona y su área metropolitana viven una oleada de cierres de restaurantes y tiendas que han sido míticas durante la historia de la ciudad. Locales como Can Xus o Gegant, de cocina mediterránea, se han visto obligados a cerrar sus puertas por causas que van desde la subida del alquiler hasta la falta de relevo generacional.

De hecho, los costes del alquiler en Barcelona alcanzan máximos históricos: en agosto de este año, los costes alcanzaron los 20,02€/m2, un precio inasumible para muchas familias que llevan viviendo toda la vida en la ciudad.

Ahora, un nuevo restaurante ha tenido que echar el cierre cerca la capital catalana: se trata de la pizzería La Pava, un establecimiento de Castelldefels que sumaba más de 65 años de historia.

Se desconocen las causas

Desde su inauguración en 1961 en la autovía C-31 (km 182), a medio camino entre Gavà, Castelldefels y el aeropuerto, el restaurante ha reunido a generaciones enteras que han disfrutado de sus pizzas y platos más especiales de la carta.

Por el momento, se desconocen las causas del cierre y el restaurante no ha emitido ningún comunicado oficial al respecto. No obstante, la clausura podría estar relacionada con las obras de mejora y renovación de las infraestructuras viarias de la C-31 y la C-32, que han afectado durante los últimos meses al entorno de La Pava.

Nuevos negocios

Entre las actuaciones realizadas destaca la sustitución de la pasarela peatonal sobre la C-31 situada junto al establecimiento, además de diferentes trabajos de mejora en la vía y sus accesos. Las obras han comportado cortes puntuales de la carretera y modificaciones del tráfico en la zona.

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Este cierre se suma a la lista de establecimientos que han cerrado sus puertas en Barcelona en los últimos años. Paralelamente, nuevos negocios, como cafeterías de especialidad, tiendas de diseño y establecimientos de grandes cadenas, han ido ocupando algunos de los locales que anteriormente acogían comercios tradicionales, como panaderías, mercerías o bares. Una transformación que está modificando progresivamente el perfil comercial de algunas zonas de la ciudad.

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