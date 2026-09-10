Aliança Catalana agita la víspera de la Diada y agranda la división entre los partidos independentistas

La semana de la Diada empezó con unas declaraciones de la portavoz de la CUP, Su Moreno, asegurando que el Onze de Setembre de este año marcará el "inicio de un nuevo momento político para el independentismo popular" y situando, textualmente, la catalanidad en un momento de "disputa". Pocas horas después, la secretaria general de ERC, Elisenda Alamany, lanzó otro mensaje durante la tradicional rueda de prensa de los lunes: "El independentismo no puede ser excluyente, cerrado y enfadado; una minoría en nuestro país, aunque sea pura, solo puede llevarnos a la derrota".

Ambas dirigentes hablaban de Aliança Catalana, que un año más ha mostrado su voluntad de participar en los actos de la Diada y erigirse como referente de un independentismo xenófobo que promete alcanzar su objetivo con el convencimiento de que, para hacerlo, parte de la población debe quedar al margen. Sílvia Orriols tiene previsto volver este jueves, en la previa de la Diada, al Fossar de les Moreres, histórico bastión independentista y escenario durante décadas de los actos de la izquierda independentista, aunque la alcaldesa de Ripoll todavía no puede garantizar su presencia por su estado de salud.

La líder de Aliança Catalana, Sílvia Orriols. / Lorena Sopena\EP

Hace pocos días sufrió quemaduras en los brazos y la cara en un accidente doméstico que ha dejado en duda su participación tanto en los actos del día 10 como en los del Onze de Setembre. Fuentes de la formación aseguran, de momento, que su asistencia sigue en la agenda este jueves. Si finalmente acude, Orriols coincidirá con la movilización convocada por cinco organizaciones de la izquierda independentista -Alerta Solidària, Arran, la Coordinadora Obrera Sindical (COS), Endavant y el Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans (SEPC)- con la voluntad expresa de dejar claro que el Fossar representa, a su juicio, exactamente lo contrario de todo lo que encarnan las siglas de Aliança Catalana.

Orriols coincidirá en el Fossar de les Moreres con la movilización convocada por cinco organizaciones de la izquierda independentista antifascista

En paralelo, y como avanzó EL PERIÓDICO, personas vinculadas a ambientes ultras, entre ellas miembros de Boixos Nois, han planteado arroparla para que pueda pronunciar un discurso que otros años quedó prácticamente silenciado por los silbidos y las protestas de los grupos de izquierda antifascistas. Los Mossos preparan, como ya ha pasado en otras ocasiones, un dispositivo especial. Pero, más allá de la tensión que pueda producirse en el Fossar, la entrada en juego de Aliança Catalana tiene este año un significado político mayor y evidencia que la división dentro del soberanismo es cada vez más grande.

El cuerpo a cuerpo de ERC y CUP

ERC y la CUP han aprovechado los días previos a la Diada para negarle legitimidad dentro del movimiento independentista y combatir cuerpo a cuerpo su discurso sobre la inmigración. Para ambas formaciones, el independentismo debe tener claro que su conflicto sigue siendo con el Estado, que es quien impide a Catalunya decidir su futuro, y no con quienes han llegado a vivir al país. Una ofensiva que contrasta con el perfil bajo de Junts: "Será una Diada de todos los catalanes", se limitó a expresar el miércoles Salvador Vergés, portavoz del grupo parlamentario.

La secretaria general de ERC, Elisenda Alamany, en rueda de prensa. / Paula Roque / ERC

Esquerra habla de un "independentismo democrático" para aislar a Orriols; la CUP sostiene directamente que el movimiento es, por definición, "antifascista" y que, por tanto, Aliança Catalana queda fuera. En Junts, en cambio, defienden que el independentismo está representado "de la extrema izquierda a la extrema derecha" y que esa amplitud forma parte del movimiento, aunque comporte una mayor división interna.

Ahí aparece una fractura distinta a las que durante años han dividido al independentismo. Hasta ahora, las grandes discrepancias se habían concentrado sobre todo en la estrategia para lograr la independencia: unilateralidad o negociación con el Estado, confrontación o diálogo, pactos o no pactos en Madrid. La irrupción de Orriols obliga así a discutir no solo sobre el camino hacia la independencia -un debate al que los partidos han dado más peso esta semana precisamente por el avance de Aliança Catalana-, sino también sobre los límites políticos e identitarios del propio movimiento.

Manifestación independentista del 11 de septiembre del 2012. / EPC

La "disputa" por la catalanidad

Es, en el fondo, la "disputa" por la catalanidad a la que se refería Moreno al arrancar la semana. ERC y la CUP defienden que la identidad catalana no puede construirse dejando fuera a una parte de la población por su origen y que un proyecto xenófobo es incompatible con la mayoría social que necesita el independentismo. Junts rechaza los postulados de Aliança Catalana, pero no sitúa del mismo modo la frontera de quién puede reivindicarse como independentista.

La paradoja es que la aparición de una nueva frontera dentro del independentismo ni siquiera ha conseguido unir al resto -Junts, ERC y CUP- frente a Aliança Catalana

Pero la paradoja es que la aparición de una nueva frontera dentro del independentismo ni siquiera ha conseguido unir al resto frente a Orriols. ERC, Junts y la CUP comparten un rechazo de fondo a Aliança Catalana, pero esa coincidencia no recompone ningún bloque. Abre, en cambio, otra divergencia sobre qué hacer con la extrema derecha independentista y cuál es la estrategia más efectiva para frenar su crecimiento. Esquerra y los anticapitalistas han optado esta semana por confrontar abiertamente con Orriols e incluso disputarle la etiqueta de independentista, mientras Junts ha mantenido un perfil mucho más bajo.

Los posconvergentes tampoco suelen hacer del Fossar el centro de sus actos de la vigilia como ERC y la CUP, pero el silencio encaja además con un debate estratégico que atraviesa a este partido especialmente desde hace tiempo. En Junts pesa el debate sobre si combatir frontalmente a Orriols puede acabar reforzándola y alimentando su discurso victimista. A ello se suma una cuestión electoral: Aliança Catalana pesca votos principalmente en espacios que disputa Junts, aunque también lo hace entre votantes de ERC y la CUP.

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Nuevo ciclo electoral

El Fossar concentra este jueves todas esas contradicciones. Una nueva brecha, por tanto, para un independentismo que llegó dividido a la resaca del 'procés' y que ni siquiera en sus momentos de máxima unidad logró borrar del todo sus diferencias. Ahora ya no se trata únicamente de cómo llegar a la independencia, sino también de quién puede reivindicarla, quién forma parte del país que pretende alcanzarla y qué idea de Catalunya debería representar. La Diada será, así, el primer gran escaparate de una batalla que amenaza con marcar el próximo ciclo político dentro del soberanismo, con la vista puesta ya en las citas electorales de 2027.