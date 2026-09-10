Albiol expropia el monasterio de Sant Jeroni de la Murtra para convertirlo en un museo sobre el descubrimiento de América

El Ayuntamiento de Badalona ha iniciado los trámites para expropiar el monasterio de Sant Jeroni de la Murtra, joya del gótico catalán e inaugurado en 1416, para que "pase a formar parte del patrimonio público de la ciudad" y "convertirlo en un recinto temático dedicado al descubrimiento de América", según confirmado el alcalde Xavier García Albiol a EL PERIÓDICO. Desde el consistorio aseguran que la decisión se ha tomado tras haber recibido el Ayuntamiento una propuesta para ejercer su derecho a tanteo y retracto sobre el recinto, ante la "existencia de un comprador firme, una sociedad interesada en adquirir el conjunto". El objetivo del gobierno Albiol pasa por "garantizar que un espacio de un extraordinario valor patrimonial e histórico quede definitivamente vinculado a Badalona y pueda ser preservado".

"Una parte de la historia del mundo pasa por Sant Jeroni, pasa por Badalona, y tenemos la responsabilidad de preservarla y ponerla en valor", ha declarado el alcalde. Así, la propuesta municipal radica en desarrollar un "proyecto museístico singular que explique el contexto del descubrimiento de América, el primer viaje de Cristóbal Colón, su retorno a la península y la vinculación de este episodio con Badalona y con el monasterio". Para subrayar esa relación, el consistorio menciona que "diversas instituciones públicas" como el Portal de Archivos Españoles (PARES) o Patrimoni Cultural de la Generalitat "recogen que los Reyes Católicos recibieron a Colón en el monasterio en abril de 1493, tras su retorno".

Interior del monasterio de Sant Jeroni de la Murtra de Badalona / El Periódico

Según explica el gobierno de Albiol, la voluntad de hacer pasar el monasterio de manos privadas al patrimonio de la ciudad se remonta a hace más de un año y medio, cuando "mantuvieron conversaciones" para intentar llegar a un acuerdo que permitiese comprarlo a la propiedad, mayoritariamente, descendientes de la familia Güell que compraron partes del recinto tras la desamortización de Mendizábal, allá por 1835.

Poco después de la exclaustración, el monasterio fue saqueado e incendiado. Según los resultados que se desprenden de las excavaciones que la Generalitat realizó en 2010, el fuego duró dos semanas y el humo, dos meses. Durante el siguiente centenar de años, el monasterio acogió diversos usos, desde una colonia de veraneo para barceloneses, con las celdas convertidas en apartamentos y tiendas, hasta incluso albergar un teatro. Ya en los años setenta del siglo XX, Francesca Güell estableció en el monasterio un lugar de reposo, solitud y silencio, que aún funciona actualmente bajo el nombre de 'Ámbito de Reposo Religioso y Cultural Francesca Güell'.

El consistorio dispone de todo el mes de septiembre para presentar una propuesta de expropiación, decisión que se considera la "más favorable económicamente" para el Ayuntamiento, conocido el interés de una sociedad por adquirir el conjunto. Por el momento, no ha trascendido a cuánto asciende el importe que Badalona pondrá sobre la mesa para adquirir el monasterio. "Tenemos la oportunidad de recuperar un patrimonio excepcional y, a la vez, de dar a conocer en todo el mundo que un episodio fundamental de la historia está directamente vinculado a Badalona", finaliza el alcalde, que ve en este movimiento de su gobierno municipal "una oportunidad que, como ciudad, no podemos dejar pasar".

Protegido por las administraciones

"Sant Jeroni de la Murtra es mucho más que un monumento de Badalona", describe el alcalde. En efecto, el monasterio se encuentra en un entorno natural protegido, en el valle de Betlem de la Serralada de Marina, y dispone de la máxima protección de las administraciones, ya que fue declarado monumento histórico artístico en 1974 y la Generalitat lo reconoció como Bien Cultural de Interés Nacional en 2014. "Estamos hablando de un espacio único, vinculado a uno de los episodios que cambiaron la historia de la humanidad", resume Albiol.

Para el Ayuntamiento, esa vinculación histórica quedó sellada en 1993, con la visita de Juan Carlos I y Sofía de Grecia, coincidiendo con el 500 aniversario del retorno de Cristóbal Colón de su primer viaje a América. No solo las dinastías Trastámara (la de los Reyes Católicos) o la de los Borbones ha pisado el monasterio, también Felipe II, hijo del primer rey de los Austrias en España visitó Sant Jeroni en 1581. No en vano, el proyecto museístico planteado por el Ayuntamiento también busca poner en valor "el patrimonio arquitectónico y artístico y la relación que durante siglos mantuvo con la monarquía".