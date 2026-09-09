El CNI avisó a Interior del riesgo de "asalto por valla y mar" a Ceuta horas antes con mensajes telefónicos

"En RRSS hay un llamamiento para asalto por valla y mar mañana las 20h" le decía por whatsapp un agente del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) a su interlocutor de la Delegación del Gobierno en Ceuta en uno de varios contactos telefónicos. Eran las 13:52 del 29 de julio. El aviso dio además otros detalles: la convocatoria se hacía "aprovechando fiesta del trono y q sus FCS estarán liados", decía, en alusión a que los policías marroquís no podrían reaccionar. El CNI avisaba de que dos grupos diferentes en redes sociales habían reunido "un total de 180.000 seguidores", y enfatizaba a su interlocutor de la oficina de Interior en Ceuta: "Para que te hagas a la idea del alcance de la difusión" .

Por whatsapp y por escrito, funcionarios del CNI en Ceuta alertaron a diversos interlocutores de la seguridad del Estado en la ciudad de un riesgo creciente de entrada masiva de extranjeros por vía marítima. Se evidencia en los informes de seguridad desclasificados este miércoles por el Gobierno tras la promesa que hizo Pedro Sánchez en el Congreso. Del servicio de inteligencia español salen a la luz tres notas y tres mensajes telefónicos, con contenidos que abarcan desde el análisis estratégico al aviso más inminente y táctico de lo que se cernía sobre Ceuta.

Aquella conversación por mensajería telefónica, en la que la Delegación del Gobierno da un acuse de recibo, se produjo cuando ya el goteo de nadadores en la ciudad inquietaba a las fuerzas de Seguridad del Estado y al propio gobierno autonómico, y a menos de 24 horas de que ese goteo se convirtiera en multitud. Al mensaje le sucedió, a las 21:34 horas, una llamada entre el agente secreto y el funcionario de la Delegación que duró once minutos, según el listado hecho público por Moncloa.

Un grupo de migrantes, controlados por la Policía en Ceuta. / Reduán EFE

En cuatro conversaciones por whatsapp del CNI con interlocutores del sistema de seguridad de Ceuta, el destinatario que aparece señalado en esta desclasificación emprendida por el Ejecutivo es el “Gabinete de la Delegación del Gobierno”. Esa entidad, tras una comparecencia de la ministra de Defensa, Margarita Robles, hizo público un comunicado desmintiendo que hubiera sido avisada de la avalancha. "Esta Delegación del Gobierno no recibió, en ningún momento, informe alguno que advirtiera de lo que iba a suceder el día 39 de julio", decía en su comunicado.

Alerta a los guardias civiles

La cuarta charla telefónica es una comunicación directa entre servicios de inteligencia españoles que se ve marcada por el ritmo vacacional y las sustituciones estivales: el CNI por un lado y la Unidad Central 3 (UCE3) de la Jefatura de Información Guardia Civil, por el otro. Es, de los servicios de información del instituto armado, el que se encarga de las amenazas exteriores de desestabilización y contra la seguridad nacional. El intercambio tiene lugar al medio día del 29 de julio. A las 13:53, y tras una llamada sin respuesta, el agente del CNI le dice por escrito a su interlocutor de la Guardia Civil: "Te llamo por la situación de Ceuta. Tenemos información de un intento de entradas a nado y salto a la valla para mañana, día de la Fiesta del trono. Tenemos varios grupos en Fb [Facebook] y WahtsApp incentivando estas entradas".

Seis minutos después, la UCE-3 devuelve sin éxito la llamada. Falta un minuto para las dos de la tarde. Se excusa el guardia: "Perdóname que todo este tema me ha cogido fuera y no lo tengo fácil para arreglar. Estos días están XXXX que ha estado unos meses fuera y también Xxxxx". El agente está fuera de Ceuta, pero pide: "Me puedes llamar a mí también".

Al mensaje le sucedió una conversación telefónica de siete minutos entre ambos profesionales de los servicios de inteligencia.

"Colapso total"

Hubo información táctica de los agentes del Centro Nacional de Inteligencia desplegados en Ceuta, como la que circulaba por teléfono, mucho más tensa y operativa que las valoraciones estratégicas de los analistas de la misma entidad. Los Papeles de Ceuta desclasificados por el Gobierno incluyen dos informes del servicio secreto más generales. Uno de ellos, titulado "Punto de situación de la Inmigración irregular hacia España" y fechado el 27 de julio, no previó aún el asalto de los días 30 y 31.

"La presión migratoria sobre Ceuta y Melilla va en aumento, así como la mayor probabilidad de salidas de embarcaciones desde la costa atlántica de Marruecos y del Sahara Occidental, a causa de las condiciones meteorologicas favorables", llegaba a apuntar, si bien constataba un aumento del 154,8% de las entradas irregulares a Ceuta y Melilla en comparación con 2025.

Tres días después, el 30 de julio, el CNI certificaba en otro papel que "ha estallado lo que ya es considerado como el mayor fenómeno de desplazamiento masivo de migrantes de la historia de España".

Crítica al Supremo

En la misma nota, el CNI admite sin ambages que la entrada de "mas de 20.000 migrantes" ha "provocado un colapso total de la actuaciòn de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado". El informe del Servicio de Inteligencia contiene un velado reproche a la sentencia del Tribunal Supremo que proscribió las devoluciones en caliente para las entradas irregulares por mar. En el caso de migrantes nadadores, esa práctica de la Guardia Civil "suponía un mecanismo ágil de rescate marítimo y devolución de migrantes a Marruecos. De esta forma se evitaban ahogamientos y se contenía la presión migratoria".

El CNI señala en su informe como momento clave de la crisis, no los días 30 y 31 de julio, sino las nueve de la noche del 29, cuando "la situación en Fnideq (Castillejos, en la frontera) alcanzó un punto crítico con una multitud esperando para lanzarse al agua para acceder a Ceuta".

Al contrario que informes posteriores de la Policía Nacional entregados a la juez María Tardón de la Audiencia Nacional, el informe del CNI del día 30 de julio es generoso con Marruecos. Dice que, el día 29, "el refuerzo de la presencial policial y de gendarmes marroquíes resultó insuficiente para controlar a la muchedumbre", y el día 30 "las Fuerzas Auxiliares (marroquís) se han visto sobrepasadas y no intervienen para impedir el acceso al mar".

En el documento, los analistas del CNI apuestan por un efecto multiplicador de los nadadores posando triunfantes en internet: "Es previsible que los migrantes publiquen contenidos en sus RRSS mostrando su éxito, lo que animará a más personas y se extenderá a otras comunicades, como la subsahariana".

El mismo día, alerta el informe de que en Whatsapp "se ha detectado la coordinación de entradas a nado y la planificación de un salto masivo a la valla programado para el próximo 15 de agosto". Fue la intentona que sí frustró la gendarmería marroquí.