Una veintena de estudiantes gitanos empezarán este año una carrera universitaria en Catalunya

Desde el año 2018, las universidades catalanas reservan un mínimo de una plaza de cada titulación para estudiantes gitanos, con el objetivo de reducir su infrarepresentación en los estudios universitarios, en los que actualmente apenas un centenar de alumnos son gitanos. A nivel estatal, solo el 0,8% del alumnado del mencionado colectivo alcanza la titulación universitaria. Además de la reserva de plazas, otras ayudas auspiciadas por la Generalitat como las enmarcadas en los Planes Integrales del Pueblo Gitano, o en la recientemente aprobada 'Estrategia Catalana del Pueblo Gitano 2026-2030' ofrecen asesoramiento y recursos a los estudiantes gitanos que se deciden por cursar estudios superiores.

Así, en este curso que ahora empieza, una veintena de jóvenes (y no tan jóvenes) gitanos empezarán sus estudios universitarios en diferentes centros de Catalunya. A inicios de septiembre, los consellers de Drets Socials, Raül Moreno, y de Universitats i Recerca, Núria Montserrat, recibieron a esta veintena de preuniversitarios en una de las salas del edificio histórico de la Universitat de Barcelona para hablar con ellos sobre "las necesidades y sobre todo sobre las oportunidades" que se les abren con el inicio de sus estudios superiores: "La universidad es el verdadero motor de ascensor social de la sociedad catalana", indica Martínez. "Tenemos todavía una prevalencia del abandono escolar por parte del colectivo gitano, sobre todo en la ESO", lamenta por su parte Moreno.

La consellera de Recerca i Universitats, Núria Montserrat, toma la palabra durante un acto con una veintena de alumnos gitanos que este curso empiezan carrera universitaria / Jordi Otix / EPC

Una de las metas que persiguen las políticas de la Generalitat incide en la capacidad de permear en las redes de sociabilidad del colectivo: "Cuando una persona gitana estudia una carrera universitaria, su entorno lo sabe y conoce que no solo es posible estudiar en la universidad, sino que ello comporta ser una persona profesional en tu ámbito —sostiene el conseller de Drets Socials—, lo que tiene un efecto de red en el conjunto del de la comunidad gitana". "El objetivo es que estos jóvenes puedan convertirse en referentes" remacha la titular de Universitats i Recerca.

Algunos de los futuros estudiantes universitarios del colectivo gitano que tomaron parte en un acto junto a los consellers de Drets Socials y de Recerca i Universitats / Jordi Otix / EPC

En efecto, durante el coloquio que ambos consellers mantuvieron con los futuros alumnos universitarios, varios de ellos destacaron la figura del referente, exista o no, como básica para decidirse por estudiar una carrera. Un joven que en breve afrontará su primer curso de medicina atestiguó que sus amigos habían "flipado" al saber de sus intenciones académicas. Otro, admitió que en principio "veía imposible" hacer carrera, ya que "apenas hay referentes gitanos en la universidad"; pero que en cuanto conoció a uno, cambió de opinión.

Para Janira Puig Cortés, de 18 años y vecina de Cambrils, los referentes positivos los tenía en su propia casa: "Mi familia siempre me ha transmitido la importancia de estudiar y de formarte como persona para poder tener un criterio propio y poder ver los problemas del mundo", afirma esta estudiante, que en pocos días empezará a cursar Derecho y Relaciones Internacionales en la Universitat Autònoma de Barcelona. Además del apoyo familiar, Puig destaca el papel de la administración: "Una amiga de la familia que trabaja en proyectos de integración del pueblo gitano me dio a conocer el proyecto de la Generalitat mediante el cual se reservan plazas universitarias para el colectivo gitano".

La estudiante Janira Puig Cortés toma la palabra durante el acto de bienvenida universitaria a una veintena de alumnos gitanos, junto a los consellers Montserrat y Moreno / Jordi Otix / EPC

La consellera de Recerca i Universitats recuerda que las PAU para alumnos que acaban de aprobar el bachillerato no son la única entrada al mundo universitario. Es el caso de Juan José Pisa Flores, de 35 años y vecino de Castellbisbal. Empezó a trabajar en el Hospital de Bellvitge como celador, y poco a poco "descubrió" la enfermería. El camino para Pisa ha sido largo. Primero cursó un grado medio y después uno superior (como Técnico de Rayos) y este curso 2026/27 empezará la carrera de Enfermería: "Tengo algo de miedo, no sé cómo será, pero me ilusiona mucho poder trabajar en mi ámbito, y sé que los compañeros me ayudarán, lo que lo hace todo más fácil". Tendrá que compaginar los estudios con su trabajo en el hospital, y también con el cuidado de una hija de diez años: "No sé cuánto tardaré en sacarme la carrera, pero con ganas y esfuerzo lo conseguiré".

Juan José Pisa Flores, uno de los estudiantes del colectivo gitano que empezará a cursar una carrera universitaria este año / Jordi Otix / EPC

Janira Puig sueña con trabajar para la Unión Europea, en "proyectos de integración económica y social", ya que le "interesa representar las preocupaciones del pueblo". Juan José Pisa admite que lo que más le llama la atención de la enfermería es "el trato con el paciente", algo que le "encanta". El mismo conseller Moreno mencionó que "cuando una persona gitana es educadora social o trabajadora social y tiene la posibilidad de trabajar con el colectivo del pueblo gitano, con sus barrios, con su gente, la capacidad de ascendencia, de acompañamiento es más grande que si fuera una persona que no pertenece al colectivo". En efecto, entre las carreras más recurrentes que han escogido cada una de la veintena de personas gitanas que estrenarán estudios superiores este año abundan las relacionadas con la atención a las personas, la salud y el derecho. Sea casualidad de esta tongada de estudiantes gitanos o no, uno de los presentes en el acto se fijó en ello y apeló a uno de los lemas más reconocidos del pueblo gitano, 'salud y libertad', para aportar una explicación: "Al final, nuestra historia marca lo que queremos estudiar".