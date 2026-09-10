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Última hora del tráfico y transporte público en Catalunya, en directo: retenciones en la AP-7, Rondas y accesos a Barcelona antes de la operación salida

Sigue en directo las retenciones, incidencias en carreteras y afectaciones en Rodalies y el transporte público

Tráfico intenso en un día de lluvia.

Tráfico intenso en un día de lluvia. / JOSEP GARCIA

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Gisela Macedo

Gisela Macedo

Barcelona
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EL PERIÓDICO refuerza su apuesta por la información de servicio con este directo sobre la movilidad en Barcelona y el conjunto de Catalunya, en el que ofrecemos las principales incidencias de tráfico en las rondas y los accesos a la capital catalana, así como las afectaciones en la AP-7, la C-58 y otras vías principales del territorio.

También seguiremos en tiempo real el estado de Rodalies y del transporte público, con las últimas novedades a medida que se produzcan, que quedarán recogidas en las entradas que aparecen a continuación.

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