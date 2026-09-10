Última hora del tráfico y transporte público en Catalunya, en directo: retenciones en la AP-7, Rondas y accesos a Barcelona antes de la operación salida

EL PERIÓDICO refuerza su apuesta por la información de servicio con este directo sobre la movilidad en Barcelona y el conjunto de Catalunya, en el que ofrecemos las principales incidencias de tráfico en las rondas y los accesos a la capital catalana, así como las afectaciones en la AP-7, la C-58 y otras vías principales del territorio.

También seguiremos en tiempo real el estado de Rodalies y del transporte público, con las últimas novedades a medida que se produzcan, que quedarán recogidas en las entradas que aparecen a continuación.

Siguen las afectaciones en la R6 de FGC La R6 de FGC recupera parcialmente la circulación tras el atropello de un jabalí. Los trenes circulan con normalidad entre Pl. Espanya y Masquefa, mientras que entre Piera e Igualada pasan con una frecuencia de un tren cada 30 minutos. El tramo entre Masquefa y Piera se cubre con un servicio alternativo de autobús mientras se mantiene la afectación.

La movilidad recupera la normalidad tras las restricciones de ayer La movilidad recupera este jueves la normalidad (y, con normalidad, nos referimos a retenciones e incidencias) después de que ayer la Generalitat restringiera los desplazamientos y suspendiera las clases en cinco comarcas (Baix Llobregat, Vallès Occidental, Garraf, Alt Penedès y Baix Penedès) ante la previsión de lluvias torrenciales y tiempo violento. No obstante, ayer finalmente las precipitaciones fueron menos intensas de lo previsto en buena parte de estas zonas, mientras que el episodio meteorológico tuvo una mayor incidencia en el norte y el noreste de Catalunya.

La operación salida comenzará esta tarde El tráfico se prevé especialmente complicado esta tarde por el inicio de la operación salida por la Diada. La AP-7, las Rondas, la B-23, la C-58 y la C-17 estarán entre las vías con mayor previsión de retenciones. De cara a esta tarde y mañana por la mañana, se recomienda planificar el desplazamiento con antelación, evitar las horas punta y consultar el estado de las carreteras antes de salir.

La C-32 registra retenciones en ambos sentidos La C-32 acumula tres kilómetros de retenciones entre Barcelona y Cornellà de Llobregat, en sentido norte, y otros cuatro kilómetros entre Sant Boi de Llobregat y Viladecans, también hacia Barcelona. En este último tramo, además, hay un carril cortado por una avería.

Lentitud en la Ronda Litoral La B-10, en la Ronda Litoral, acumula cinco kilómetros de retenciones entre Barcelona y Sant Adrià de Besòs, en sentido Llobregat. En dirección Besòs también hay 4,5 kilómetros de tráfico congestionado a la altura de Barcelona.

Colas en la C-31, también hacia Barcelona La C-31 registra cinco kilómetros de retenciones entre l'Hospitalet de Llobregat y el Prat de Llobregat, en sentido Barcelona. La congestión afecta a uno de los principales accesos a la capital.

Congestión también en la A-2 La A-2 acumula cinco kilómetros de retenciones entre Cornellà de Llobregat y Sant Feliu de Llobregat, en sentido Barcelona. El tramo presenta circulación congestionada desde primera hora.

La B-23 suma 5,5 kilómetros de colas hacia Barcelona La B-23 registra 5,5 kilómetros de retenciones entre Barcelona y Sant Feliu de Llobregat, en sentido Barcelona. Además, hay otros 2,5 kilómetros de tráfico lento entre Sant Feliu y Molins de Rei, en dirección sur, con vehículos detenidos en el arcén.

La C-58 mantiene retenciones hacia Barcelona La C-58 acumula cuatro kilómetros de retenciones entre Sabadell y Barcelona, en sentido sur, y otros 2,5 kilómetros entre Barcelona y Montcada i Reixac, también hacia el sur. En sentido norte se registra un kilómetro de tráfico lento en Barcelona.