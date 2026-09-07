Los Mossos desmantelan un punto de preparación y almacenaje de cocaína en Badalona y detienen a dos personas

Agentes de los Mossos d'Esquadra de Badalona detuvieron, el 3 de septiembre, a un hombre de 37 años y una mujer de 33, como presuntos autores de un delito contra la salud pública en la vertiente de tráfico de drogas.

Agentes de la Unidad de Seguridad Ciudadana tuvieron conocimiento que un piso de la calle Sèquia de Badalona se podría estar usando como punto de almacenamiento y preparación de envoltorios de cocaína.

Esta información la trasladaron a la Unidad de Investigación, que se encargó de hacer las gestiones pertinentes para ubicar el piso concreto e identificar a las personas que estarían detrás de este hecho.

El modus operandi que usaban para la venta de la droga era casi siempre el mismo: recibían una llamada telefónica de los potenciales clientes y, al cabo de poco rato, salían del domicilio y hacían la transacción en la vía pública, sin alejarse mucho del piso.

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Una vez los investigadores tuvieron toda la información recopilada, el 3 de septiembre se llevó a cabo, bajo mandamiento judicial, una entrada y registro en el piso en cuestión. Además de realizar ambas detenciones, los agentes intervinieron unos 78 gramos de cocaína, 2.373 euros, 17 gramos de sustancia de corte, cinco teléfonos móviles y diferentes elementos empleados para la preparación de los envoltorios. Ambos detenidos pasaron el 5 de septiembre a disposición del juzgado de guardia de Badalona.