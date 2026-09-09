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Los Mossos d'Esquadra recuperan 32 móviles robados en la Fiesta Mayor de Viladecans y detienen a tres personas

Han podido localizar a 20 propietarios de los 32 teléfonos sustraídos y los han podido devolver

Archivo - Imagen de recurso de un vehículo de los Mossos d'Esquadra

Archivo - Imagen de recurso de un vehículo de los Mossos d'Esquadra / David Zorrakino - Europa Press - Archivo

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Viladecans
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Agentes de los Mossos d'Esquadra de la comisaría de Badalona detuvieron, el pasado 6 de septiembre, a dos mujeres y a un hombre de 21, 27 y 30 años respectivamente, como supuestos autores de un delito de receptación tras detectar el robo de 32 teléfonos móviles en Viladecans (Baix Llobregat).

Alrededor de medianoche del día 6, una patrulla de paisano de la policía catalana vio a un vehículo que circulaba por la calle Doctor Bassols de Badalona sin luces. Los mismos Mossos explican que, pese a hacer indicaciones claras para que se detuviera, el vehículo siguió la marcha hasta que al cabo de unos metros pudieron detenerlo. "Desde un primer momento el conductor intentaba esconder su rostro y se mostraba muy inquieto, lo que hizo sospechar a los agentes que pudieran estar escondiendo algún objeto de procedencia ilícita", apunta el cuerpo de policía en un comunicado.

Al cachear el coche, debajo del asiento del copiloto encontraron un bolso con 32 teléfonos móviles en su interior, todos ellos forrados con papel de aluminio. También había dos juegos de auriculares. Por estos motivos los tres ocupantes del turismo quedaron detenidos y, el pasado 8 de septiembre, pasaron a disposición judicial en los juzgados de Badalona.

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Desde la comisaría de Badalona han podido localizar a 20 propietarios de los 32 teléfonos sustraídos y los han podido devolver. Todas las víctimas manifestaron que les habían robado los móviles la noche del 4 al 5 de septiembre en una fiesta en el marco de la Fiesta Mayor de Viladecans.

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