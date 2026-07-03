ESTUN Robotics apuesta por Barcelona para impulsar la automatización industrial en Europa

La automatización industrial ya no consiste únicamente en incorporar robots a una línea de producción. Hoy implica conectar máquinas, analizar datos en tiempo real y utilizar inteligencia artificial para crear fábricas más flexibles, eficientes y competitivas.

Con esa visión llega a Barcelona ESTUN Robotics, la división especializada en robótica industrial del grupo chino ESTUN, que ha elegido DFactory Barcelona, el ecosistema de industria 4.0 impulsado por el Consorci de la Zona Franca, como base para su expansión en el sur de Europa.

Fundada en China en 1993, la compañía invierte alrededor del 10 % de sus ingresos anuales en investigación y desarrollo con un objetivo claro: ayudar a las empresas a ganar productividad, reducir tareas repetitivas y mejorar su competitividad mediante soluciones de automatización.

Tras situarse en 2025 como líder del mercado chino de robótica industrial, ESTUN ha puesto el foco en Catalunya. "Para un proyecto de crecimiento como el nuestro era importante instalarnos en un entorno conectado con la industria, los centros tecnológicos, las universidades y las empresas que están liderando la transformación industrial", explica Ignacio Moreno, Sales Director de ESTUN Robotics.

Ignacio Moreno, Sales Director de ESTUN Robotics Iberia / ESTUN

Mucho más que fabricar robots

ESTUN Robotics está especializada en el diseño, fabricación, comercialización y soporte de robots industriales. Su catálogo incluye una de las gamas más amplias del mercado, con robots SCARA, colaborativos y de seis ejes destinados a aplicaciones como paletizado, soldadura, manipulación de materiales o ensamblaje. Sus equipos son capaces de manipular cargas que van desde los tres hasta los 1.200 kilos.

Uno de los factores que explica el liderazgo de la compañía en China es su filosofía 'All Made by ESTUN', basada en diseñar y fabricar internamente la mayor parte de los componentes clave de sus robots, desde los motores y el 'software' hasta los sistemas de control. "Al controlar gran parte de la cadena de valor reducimos dependencias, ganamos competitividad y podemos desarrollar nuevos productos con más rapidez", resume Moreno.

Esa capacidad de innovación se complementa con un enfoque centrado en las necesidades de los fabricantes. "No basta con fabricar un robot; hay que entender los procesos industriales y acompañar al cliente durante la implantación y evolución de sus instalaciones", añade.

"No basta con fabricar un robot; hay que entender los procesos industriales y acompañar al cliente durante la implantación de sus instalaciones" Ignacio Moreno — Sales Director de ESTUN Robotics

Una oportunidad para la industria española

La llegada de ESTUN se produce en un momento en el que la automatización se ha convertido en un factor decisivo para la competitividad industrial. Mientras muchos fabricantes asiáticos han acelerado este proceso gracias a unos costes de implantación tradicionalmente más bajos, la compañía quiere acercar a la industria española soluciones que le permitan competir en igualdad de condiciones.

"Nuestro objetivo es poner a disposición de las empresas herramientas tecnológicas competitivas y accesibles para mejorar su productividad, ganar flexibilidad y reducir sus costes de operación", afirma Moreno.

DFactory como laboratorio industrial

ESTUN quiere convertir su espacio en DFactory en un punto de encuentro para la industria local, donde colaborar con clientes, fabricantes de maquinaria, integradores, centros tecnológicos y proveedores de tecnologías complementarias a la robótica.

"DFactory encaja perfectamente con nuestra estrategia porque comparte una visión de crecimiento industrial y tecnológico. Queremos crecer de la mano de este ecosistema y contribuir a que Barcelona y Catalunya sigan reforzando su posición como referentes en automatización y fabricación avanzada", explica Moreno.

Como siguiente paso, la compañía prevé ampliar sus instalaciones para mostrar una parte más amplia de su catálogo, incluidos robots de gran capacidad de carga, y desarrollar espacios de trabajo colaborativos. El objetivo es que las empresas puedan conocer la tecnología, validar aplicaciones y desarrollar proyectos antes de implantarlos en sus fábricas. "Queremos reducir al máximo el tiempo que transcurre entre una idea de automatización y su puesta en marcha real en una planta industrial", resume el directivo.

ESTUN alcanzó la primera posición del mercado chino de robótica industrial en 2025

El siguiente paso: IA y robots humanoides

Para ESTUN, el futuro de la robótica industrial estará estrechamente ligado a la inteligencia artificial. Según explica Moreno, esta tecnología permitirá que los robots asuman tareas mucho más complejas y variables que las actuales, como identificar objetos desordenados, adaptarse a pequeñas variaciones de un producto, optimizar trayectorias, detectar incidencias o reforzar los controles de calidad. "El robot dejará de ser un elemento aislado y pasará a formar parte de una fábrica mucho más coordinada y capaz de adaptarse con rapidez a los cambios de demanda", señala.

Ese cambio también abrirá la puerta a los robots humanoides. “Todavía es una tecnología incipiente, pero la inversión que se está realizando en su desarrollo es enorme. Eso demuestra que hay un potencial muy importante detrás, especialmente en tareas pensadas históricamente para personas y en entornos donde se necesita flexibilidad”, concluye Moreno.