Del ES-Alert a levantar las restricciones: ¿qué falló en la previsión de las lluvias en Catalunya?

Las fuertes lluvias llegaron este miércoles a Catalunya, pero no lo hicieron ni con la intensidad ni exactamente en los lugares y momentos que habían previsto los modelos meteorológicos. Esa es la principal explicación de una jornada que comenzó con clases suspendidas, recomendaciones de teletrabajo y restricciones de movilidad en cinco comarcas y terminó con esas medidas levantadas antes de que las precipitaciones volvieran a intensificarse por la tarde en el área de Barcelona.

Según fuentes consultadas por EL PERIÓDICO, la predicción estaba bien elaborada con la información disponible, pero los modelos meteorológicos no acertaron con la evolución de las tormentas. Los núcleos se desplazaron más rápido de lo esperado, se dividieron y una parte importante de la precipitación acabó cayendo sobre el mar o en territorios distintos de aquellos donde inicialmente se esperaba el mayor riesgo.

Ese comportamiento explica que las lluvias fueran considerables durante la mañana, pero no alcanzaran la intensidad prevista en las cinco comarcas —Baix Llobregat, Garraf, Baix Penedès, Alt Penedès y Vallès Occidental— en las que el Govern había decidido preventivamente suspender las clases y recomendar el teletrabajo.

La decisión del Govern se tomó después de que Meteocat situara el peligro por intensidad de lluvia en un nivel de 5 sobre 6 en estas comarcas. Ante esa previsión, Protecció Civil envió el martes por la tarde un mensaje ES-Alert a los teléfonos móviles para comunicar las medidas preventivas.

La consellera de Interior i Seguretat, Núria Parlon, ha defendido la decisión pese a que finalmente el episodio no se desarrolló como se esperaba durante las horas de mayor alerta. “Las medidas se activan con criterios técnicos a partir de la información del Meteocat”, ha señalado. “Había un nivel de 5 sobre 6 de peligro de intensidad de lluvias y era imprescindible ser prudentes y seguir la evolución del temporal”.

Según Santi Segalà, jefe de predicción del Meteocat, con las herramientas disponibles la previsión estaba “totalmente justificada”. La meteorología trabaja, recuerda, con probabilidades y no con certezas absolutas.

Mapa de la precipitación acumulada en Catalunya, correspondiente al miércoles 9 de septiembre de 2026.

Una de las claves fue la evolución de una supercélula formada durante el episodio. El sistema tormentoso sí afectó durante la madrugada y a primera hora a zonas del Garraf, Baix Llobregat y Penedès, pero posteriormente fue cambiando.

Los núcleos tormentosos se dividieron y avanzaron con mayor rapidez de la que indicaban los modelos, reduciendo así el tiempo durante el que descargaban sobre un mismo territorio.

“Si ha habido menos intensidad es porque se han movido más rápido de lo que preveían los modelos y una parte del agua ha caído sobre el mar”, ha explicado Segalà.

A medida que avanzaba la mañana, la posibilidad de lluvias torrenciales en las comarcas inicialmente señaladas fue perdiendo fuerza. Mientras tanto, las precipitaciones importantes se desplazaron hacia otras zonas, principalmente el Berguedà, el Ripollès y la Garrotxa.

En varios observatorios del Berguedà y la Garrotxa llegaron a acumularse más de 60 litros por metro cuadrado e incluso se registraron pequeños tornados. Estas zonas, sin embargo, no habían recibido un aviso ES-Alert.

A medida que Meteocat fue actualizando sus previsiones y rebajando la intensidad esperada, Protecció Civil decidió adaptar también las medidas. “Cuando hemos visto que la intensidad bajaba, hemos modificado el nivel del aviso y enseguida hemos planteado la eliminación de las restricciones anunciadas”, ha explicado Imma Solé, subdirectora de Protecció Civil.

El Govern envió entonces un segundo mensaje a los teléfonos móviles para informar de que terminaban las restricciones de movilidad. Segalà ha explicado que el aviso meteorológico pasó del rojo al naranja al comprobarse que el escenario más adverso perdía probabilidad. “Cuando hemos visto que la intensidad disminuía, hemos cambiado el color del aviso del rojo al naranja, pero siempre es importante mantener la prudencia”, ha señalado.

Protecció Civil defiende que esa capacidad de modificar las medidas forma parte precisamente del funcionamiento de los avisos preventivos. “Trabajamos con probabilidades, que en este caso eran elevadas, e intentamos ser prudentes con la información que tenemos”, ha afirmado Solé.

Gráfico de precipitación acumulada.

La paradoja de la jornada llegó por la tarde. Una vez desactivadas las restricciones, las precipitaciones volvieron a ganar intensidad y las tormentas dejaron incidencias en el área de Barcelona.

No se trataba ya exactamente del escenario que había motivado el ES-Alert del día anterior, sino de la evolución posterior de un episodio especialmente difícil de localizar con precisión.

Protecció Civil admite las “dificultades” que supone tomar decisiones preventivas ante fenómenos de este tipo. “Podemos enviar un aviso por un fenómeno en vivo, pero cuando lo hacemos de manera preventiva no podemos tener la seguridad de cómo evolucionarán las lluvias”, ha reconocido Solé.

Segalà también sitúa lo ocurrido dentro de los límites actuales de la predicción meteorológica. “En un contexto de cambio climático, trabajamos con probabilidades e incertidumbres. Por esta razón es clave la vigilancia; somos conscientes de que debemos seguir trabajando para tomar las decisiones correctas, pero las predicciones, aunque cada vez sean más precisas, siguen siendo complejas”, ha explicado.