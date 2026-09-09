Las lluvias colapsan las rondas y causan incidencias y cortes en las líneas 1 y 3 del metro de Barcelona

Pese a no alcanzar la intensidad prevista, las lluvias de este miércoles 9 de septiembre han sido suficientes para causar incidencias y algunos cortes limitados en las líneas 1 y 3 del metro de Barcelona y provocar importantes retenciones en las rondas. Transport Metropolitans de Barcelona (TMB) lleva toda la tarde haciendo seguimiento de estas incidencias, algunas de las cuales se han resuelto tras haber cortes en las líneas de aproximadamente una hora.

Un ejemplo es el cierre por "incidencia" de la estación Liceu, de la línea 3, donde los trenes no efectúan parada en estos momentos.

Otro caso es el de la suspensión del servicio entre las estaciones Espanya y Glòries, de la línea 1, que ha sido reanudado posteriormente.

También la línea 3 ha sufrido paradas entre Espanya y Passeig de Gràcia que han sido resueltas una hora después.

Las rondas, colapsadas

Los accesos a Barcelona presentan retenciones importantes desde las 18 horas. La B-10, con abundantes charcos provocados por la lluvia, suma más de 10 kilómetros de colas. Las principales complicaciones se están registrando en en Nus de la Trinitat, especialmente entre Sant Adrià y Barcelona, tanto en sentido Besòs como LLobregat.

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La situación se replica en la Ronda de Dalt, donde también hay unos 10 kilómetros de retenciones en el Nus del Llobregat y de la Trinitat. Otras carreteras como la C-32 -por accidente, la AP-7 o la C-31 también presentan complicaciones.