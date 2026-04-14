La electrónica impresa avanzada de Thinex Rotimpres llega a DFactory Barcelona

Thinex Rotimpres, empresa pionera en electrónica impresa avanzada, se incorpora al DFactory Barcelona, el ecosistema de referencia en industria 4.0 impulsado por el Consorci de la Zona Franca de Barcelona. Con esta incorporación, DFactory Barcelona suma un nuevo actor clave en el ámbito de la electrónica impresa, la innovación industrial y las tecnologías habilitadoras para la transformación digital y sostenible.

Thinex Rotimpres es capaz de imprimir componentes electrónicos ultrafinos y flexibles sobre soportes como papel, plástico o textiles, permitiendo que cualquier objeto pueda convertirse en una interfaz inteligente, conectada y sostenible. Su enfoque va más allá del desarrollo tecnológico: la compañía cocrea soluciones junto a sus clientes, acompañándolos desde la fase de ideación hasta la industrialización, adaptándose a las necesidades específicas de cada industria.

Las aplicaciones de la electrónica impresa desarrollada por Thinex Rotimpres abarcan ámbitos como el packaging inteligente, la autenticación de productos, los sensores funcionales, los teclados táctiles, los calefactores flexibles y los biosensores inteligentes, aportando nuevas funcionalidades y valor añadido a sectores tan diversos como la industria, la logística, la automoción, la salud o el retail.Thinex Rotimpres es la división de electrónica impresa de Rotimpres, una empresa industrial con más de 40 años de experiencia en impresión premium y un sólido compromiso con la innovación. Gracias a décadas de conocimiento industrial y a una inversión constante en I+D, Thinex Rotimpres trabaja para rediseñar y ampliar los límites de lo posible con la electrónica impresa, ofreciendo soluciones escalables, fiables y listas para su industrialización.

Innovación en electrónica impresa

La producción de Thinex Rotimpres se basa en tecnología roll-to-roll, lo que permite fabricar componentes electrónicos impresos de alta calidad, de forma eficiente y a escala industrial, manteniendo la flexibilidad necesaria para personalizar cada solución según los requisitos del cliente. Entre sus hitos más destacados, la compañía ha desarrollado sensores de deformación impresos para la NASA, integrados en tejidos de paracaídas para misiones espaciales. Estos sensores demostraron su capacidad de funcionamiento en condiciones extremas, sin comprometer la resistencia ni el rendimiento del material, marcando un hito en la aplicación de la electrónica impresa en la industria aeroespacial y reafirmando el potencial de la innovación tecnológica catalana en los entornos más exigentes del mundo.

Marc Vizern, Business Unit Managerde Thinex Rotimpres, ha asegurado que "nuestra apuesta por formar parte de DFactory obedece al objetivo de conectar con empresas líderes en transformación digital, explorar tendencias emergentes de Industria 4.0 y descubrir oportunidades donde la electrónica impresa pueda mejorar la conectividad, la sostenibilidad y la funcionalidad inteligente en aplicaciones industriales".

Por su parte, Pere Navarro, presidente ejecutivo del CZFB, ha afirmado que "Thinex Rotimpres representa a la perfección el espíritu de DFactory Barcelona: una empresa industrial que innova, crea conjuntamente con sus clientes y transforma conocimiento en soluciones listas para la industrialización. Su llegada enriquece el ecosistema 4.0 y abre nuevas oportunidades de colaboración en ámbitos clave como los materiales avanzados, la electrónica flexible y la conectividad inteligente".

Finalmente, la directora general del CZFB, Blanca Sorigué, también ha valorado la incorporación de Thinex Rotimpres al ecosistema de DFactory Barcelona destacando que "refuerza nuestra apuesta por una nueva industria basada en la tecnología, la innovación y la sostenibilidad. Su liderazgo en electrónica impresa avanzada demuestra cómo el talento industrial y la I+D desarrollados en nuestro territorio pueden generar soluciones de alto valor añadido y competir en los entornos más exigentes a escala global".