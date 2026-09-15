¿Está tu colegio en la lista? Estos son los centros de Barcelona y Catalunya que se climatizarán en 2028

El calor en las aulas se ha convertido en uno de los grandes problemas de los centros educativos y la Generalitat quiere empezar a ponerle remedio. El Govern ha seleccionado un centenar de escuelas públicas de Catalunya en las que actuará de forma prioritaria para que estén climatizadas en septiembre de 2028. Entre ellas figuran varios centros de Barcelona.

La primera fase supondrá una inversión directa de 100 millones de euros, aproximadamente un millón por centro, y las actuaciones correrán a cargo de Infraestructures.cat. Los colegios se han elegido atendiendo a tres grandes criterios: que estén situados en zonas sometidas a condiciones climáticas extremas, el equilibrio territorial y el grado de vulnerabilidad de su alumnado.

Estos son los centros de Barcelona incluidos entre los 100 prioritarios:

NUEVOS CENTROS ESCOLARES QUE SERÁN CLIMATIZADOS (Mapa del símbolo)

La actuación forma parte de un plan mucho más ambicioso anunciado por el president de la Generalitat, Salvador Illa: climatizar los 2.530 centros educativos públicos de Catalunya en un plazo de cinco años, con el horizonte del curso 2030-2031. Para conseguirlo, el Govern calcula que será necesario movilizar hasta 2.500 millones de euros.

El compromiso llega después de varios cursos marcados por episodios de calor extremo. En algunos colegios se han llegado a denunciar temperaturas de hasta 39 grados en las aulas. El problema se agrava por la antigüedad del parque educativo: aproximadamente una cuarta parte de las escuelas fueron construidas antes de 1960 y no están preparadas para afrontar el aumento de las temperaturas asociado al cambio climático.

Los primeros 100, antes de septiembre de 2028

Los cien centros incluidos en esta primera lista serán los primeros en someterse a una climatización integral. La Generalitat prevé que las obras estén acabadas para el inicio del curso 2028-2029.

No todos necesitarán, sin embargo, las mismas intervenciones. El sistema elegido dependerá de las características y del estado de cada edificio. La Generalitat apuesta prioritariamente por la aerotermia combinada con placas fotovoltaicas como “motor de cambio”, aunque habrá centros en los que se instalarán sistemas de ventilación mecánica para garantizar la renovación del aire.

En otros casos, antes de poder instalar la climatización habrá que actuar sobre el propio edificio, por ejemplo mejorando el aislamiento de puertas y ventanas.

Mientras llegan estas obras estructurales, Educació está ejecutando este curso otros 20 millones de euros para instalar ventiladores y mejorar de forma inmediata el confort térmico en 392 centros.

Tabla

¿Y qué pasa si el colegio no está en la lista?

Que un centro no figure entre los cien prioritarios no significa que vaya a quedarse fuera del plan. La promesa del Govern es climatizar las otras 2.430 escuelas públicas entre 2027 y 2031.

Para alcanzar esa cifra, la Generalitat recurrirá a la colaboración de los ayuntamientos. Los consistorios dispondrán de un plazo de dos meses para comunicar si quieren asumir directamente las obras de climatización de sus centros y acelerar así los trabajos.

El coste medio estimado es de alrededor de un millón de euros por colegio. Los municipios podrán adelantar recursos propios o recurrir a una línea de financiación del Institut Català de Finances (ICF). La Generalitat se compromete a devolver esa inversión en un plazo de diez años. Los ayuntamientos que no dispongan de recursos suficientes también podrán acogerse a este mecanismo mediante financiación del ICF.

El Govern considera que descentralizar las actuaciones permitirá acelerar los calendarios y dividir las obras en licitaciones de menor tamaño, en lugar de lanzar un único gran contrato al que previsiblemente podrían acceder sobre todo grandes empresas. Para coordinar el despliegue se creará una oficina técnica de apoyo a los ayuntamientos.

En el caso de los institutos, la Generalitat admite que será necesario diseñar una operación de mayor envergadura en la que también se contempla la colaboración público-privada.

Todas las escuelas climatizadas en 2031

El resultado final dependerá en buena medida de la respuesta de los municipios, pero el objetivo fijado por Illa es que en el curso 2030-2031 los 2.530 centros educativos públicos catalanes dispongan de sistemas que permitan afrontar las temperaturas extremas.

La climatización, además, no significará necesariamente instalar aparatos de aire acondicionado convencionales. En función de cada edificio, las soluciones combinarán aerotermia, generación fotovoltaica, ventilación mecánica, mejoras de aislamiento y otras intervenciones destinadas a adaptar las escuelas a un clima cada vez más cálido.

Sin embargo, la vía para lograr climatizar definitivamente las otras 2.430 escuelas entre 2027 y 2031 será activar la vía público-privada. La clave será la colaboración con los municipios. Se abrirá un plazo de dos meses para que los ayuntamientos soliciten hacerse ellos cargo de la climatización de los centros con el objetivo de manejar ellos los tempos y poder hacer las obras más rápido. Para ello, podrán avanzar recursos propios -se ha estimado un coste de un millón por colegio- o bien acogerse a una línea de financiación del Institut Català de Finances (ICF), un montante que la Generalitat se compromete a reembolsar en un plazo de 10 años. En el caso de los municipios que no tengan capacidad para hacer esa inversión, podrán igualmente apuntarse endeudándose vía ICF. En cuanto a los institutos, la mayoría de ellos de titularidad pública, el Govern apunta que habrá que definir una "operación más grande" con colaboración público-privada.