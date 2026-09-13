Sant Ildefons, Bellvitge o Casablanca: los barrios del área de Barcelona 'construidos' por extremeños durante décadas

Pasan pocos minutos de las 18.30 h en la sede de la Unión Extremeña de L’Hospitalet cuando los miembros del coro de la entidad empiezan a ensayar. Es el jueves 10 de septiembre y en poco más de 24 horas les tocará actuar en las fiestas del barrio de Bellvitge, en el que se ubica la sede de la Unión. Serán siete canciones, entre ellas ‘La jota de Bellvitge’ y ‘La uva’, cuya letra alaba las bondades de las muchachas de Olivenza, una localidad de la provincia de Badajoz. Este jueves solo seis miembros acuden al ensayo. El viernes serán algunos más. La vuelta de las vacaciones y complicaciones familiares han dificultado la participación de más integrantes.

El presidente de la Unión, Andrés del Barco, recuerda con nostalgia cómo unos años atrás llegaron a ser 400 socios. Hoy quedan entre 70 y 80, la mayoría de los cuales están ya jubilados o cerca de la jubilación. Este mismo mes de septiembre han tenido que lamentar la marcha de dos compañeros. Andrés, nacido en Mirabel (Extremadura), se mudó a Catalunya con apenas 24 años. Su marcha, como la de muchos otros, fue forzada. “Éramos arrendatarios. Pero los años sesenta fueron una ruina. Traían la carne y el trigo de fuera. Te hinchabas a trabajar y no te lo pagaban”, explica.

Miembros del coro de la Unión Extremeña de L’Hospitalet, durante un ensayo. / Sandra Roman

Andrés del Barco aterrizó primero en Can Vidalet, en Esplugues. Vivía en una habitación compartida “entre tres o cuatro”. Cuando su hermana se casó, se fue a vivir con ella al barrio hospitalense de Pubilla Cases y luego con su mujer a Bellvitge. Con la cabeza ya en Catalunya, pero el corazón en la tierra que los vio partir, extremeños y andaluces, entre otros, promovieron con los años asociaciones que buscaban mantener vivas las tradiciones de sus padres. La Unión Extremeña de L’Hospitalet nació en 1991 de la escisión de una entidad anterior. Primero se ubicó en Can Serra y luego se mudó a Bellvitge.

Las grandes migraciones

De todos es sabido que los barrios obreros de Barcelona y su área metropolitana fueron el principal receptáculo de las grandes oleadas migratorias que llegaron a Catalunya en la segunda mitad del siglo XX. Más allá de desarrollar un tejido asociativo o luchar por atender las necesidades de las barriadas, en algunos casos, incluso, los recién llegados ayudaron a levantarlas, ya fuera con casitas de autoconstrucción o trabajando como obreros en la edificación de los polígonos de vivienda. Gavarra y la Ciudad Satélite —rebautizada luego como Sant Ildefons— en Cornellà, Torre Baró en Barcelona, Bellvitge en L’Hospitalet o Casablanca y Ciutat Cooperativa en Sant Boi son algunos ejemplos.

El Govern trasladará en 2026 a Extremadura los actos de la Diada que, hasta ahora, acogía Madrid, con el objetivo de reforzar el hermanamiento con una de esas regiones que moldearon la Catalunya de hoy. El presidente de la Federación de Asociaciones Extremeñas en Catalunya (FEAC), Manuel Guerrero, agradeció esta acción el pasado miércoles 9 de septiembre en un acto por el Día de Extremadura que acogió el Saló de Cent del Ayuntamiento de Barcelona.

La sede de la Unión Extremeña de L’Hospitalet. / Sandra Roman

“Reconocemos el sentido del acto en Extremadura como homenaje a los que un día abandonamos nuestra tierra en busca de un futuro mejor para nosotros y nuestras familias”, dijo Guerrero, vecino de Sant Boi. “Estoy convencido de que los que nos sentimos tan catalanes como extremeños —o tan extremeños como catalanes— estamos enormemente satisfechos de esta decisión”, añadió el presidente de la FEAC.

"La juventud ya no se engancha"

Según los últimos datos del Idescat, Catalunya sumaba en 2025 98.000 personas nacidas en Extremadura. Unos 40 años antes, en 1986, eran muchas más: 175.000. Entre 1940 y 1991, unos 26.000 extremeños se instalaron solo en la ciudad de Barcelona. En L’Hospitalet de Llobregat, los datos del censo de 1991 hablaban de unos 13.000 extremeños y de unos 6.000 en Sant Boi.

Con todo, la atomización de identidades nacionales de España que durante los años 70, 80 y 90 impulsaron las distintas asociaciones regionales se ha diluido con el paso de las generaciones que han nacido o vivido prácticamente toda su vida en territorio catalán y que, sientan o no el vínculo con la tierra de sus abuelos, se decantan por destinar su tiempo a otros asuntos.

Andrés del Barco, presidente de la Unión Extremeña de L’Hospitalet. / Sandra Roman

Pese a que estas entidades todavía realizan actividades que desde siempre han ido más allá de la cultura extremeña —han tenido un club ciclista o un equipo de fútbol sala, entre otros—, a Andrés del Barco le pesa que “la juventud ya no se engancha”. “Ya han desaparecido varias entidades e irán desapareciendo más”, advierte.

Mirar por las necesidades del barrio

Joaquín Chica es el presidente del Centro Cultural Recreativo Extremeño 'La Segarra' de Cornellà, "la única" entidad extremeña de Catalunya no federada, según explica el propio Chica. La entidad, radicada en el barrio de Sant Ildefons, se fundó en 1987. En un origen no llevaba el epígrafe extremeño y este se añadió en el 94, después de que así lo decidieran los socios, mayoritariamente de origen extremeño. "Actuamos más como asociación de vecinos, organizamos actividades culturales, deportivas y tratamos que el barrio esté en orden", señala el presidente de la entidad, que apunta que también hacen promoción de la cultura de Extremadura, pero que "el suflé extremeño va bajando".

"Tengo claro que mi hijo sigue [vinculado a la asociación] no será por la cultura popular, sino por el sentimentalismo hacia la entidad. Nos empieza a pesar lo extremeño", admite Chica, cuyos orígenes, de hecho, se vinculan con Andalucía, quien insiste en que el futuro de las entidades pasa por "picar piedra como asociación de vecinos y mirar por las necesidades del barrio".

Sus padres llegaron a Cornellà de Málaga. Ya tenían familia aquí y les dijeron de venirse. Él ya nació en Catalunya. Una historia que, apunta, recuerda a lo que "estamos viviendo hoy en día". En Sant Ildefons se encuentra con mucha gente ecuatoriana que llega a trabajar y se trae a la familia. También le recuerda a la situación de sus padres los problemas con la precarización de la vivienda y el realquiler de habitaciones que crece en muchos barrios.

Lo que antaño fueron migrantes de otras zonas de la península, ahora lo son de otras partes del globo. De los 8,1 millones de habitantes que tenía Catalunya en 2025, aproximadamente 1,1 millones provenían de otras comunidades españolas, mientras que otros dos millones eran extranjeros.