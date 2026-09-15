Guerra Ucrania - Rusia, última hora en directo

La UE prorroga siete días las sanciones a 2.600 personas y entidades rusas mientras negocia su renovación

Los estados miembro de la Unión Europea han acordado este lunes prorrogar durante siete días, hasta la medianoche del próximo 22 de septiembre, las sanciones impuestas contra unas 2.600 personas y entidades por la invasión de Ucrania, con el objetivo de ganar más tiempo y seguir debatiendo las medidas restrictivas, que estaba previsto que expiraran el 15 de septiembre. Así lo han acordado los embajadores de los Veintisiete ante la Unión en una reunión mantenida en Bruselas, en la que han optado por esta prórroga excepcional para dar margen a los países a examinar las propuestas sobre la renovación de las sanciones antes de volver a abordar la cuestión. Según ha explicado un portavoz de la Presidencia del Consejo de la UE, que ostenta Irlanda, esta prórroga excepcional busca conceder "tiempo adicional" a los Estados miembro para examinar de manera exhaustiva las propuestas sobre la renovación de las sanciones, mientras continúan las consultas para tratar de alcanzar un acuerdo.