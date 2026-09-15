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Guerra Ucrania - Rusia, última hora en directo
Directo GUERRA DE IRÁN | Última hora
Àlex Álvarez García
El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Los combates continuan.
Sigue al minuto con EL PERIÓDICO las últimas noticias de las negociaciones de paz, el avance militar de Rusia y la respuesta de Kiev y sus aliados.
Cazas de la OTAN derriban un dron sobre el espacio aéreo lituano
Cazas de la OTAN han derribado un dron que entró en el espacio aéreo lituano,probablemente desde Bielorrusia, dijo el presidente del país báltico, Gitanas Nauseda. "Un dron que acababa de entrar en el espacio aéreo lituano fue destruido por aviones de combate de la OTAN", escribió en su cuenta de la red social X. "Agradezco al personal aliado su rápida respuesta. Mientras Rusia intensifica su agresión contra Ucrania, este nivel de preparación es vital para nuestra región. Junto con nuestros aliados de la OTAN, Lituania defenderá su espacio aéreo", añadió.
Zelenski dice que Ucrania tomará "medidas de desescalada" si Rusia hace lo mismo
Ucrania está lista para tomar "medidas de desescalada" si Rusia hace lo mismo, dijo el lunes el presidente Volodimir Zelenski, en momentos en que Estados Unidos presiona por el fin de los ataques a infrestructuras energéticas. "Si esto puede convertirse en el primer paso hacia la desescalada -detener los ataques rusos contra nuestra infraestructura crítica, y los nuestros en respuesta- entonces Ucrania está dispuesta a apoyar la desescalada", dijo Zelenski en su alocución diaria.
Estados Unidos impone sanciones al banco ruso VTB por sus vínculos con Irán
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció sanciones contra el banco ruso VTB, una gran institución financiera estatal que opera en Irán, acusándolo de "participación en la evasión de las sanciones iraníes", según un comunicado al que tuvo acceso Reuters. El banco ya estaba sometido a sanciones por parte de Estados Unidos y la Unión Europea desde 2022, tras la invasión rusa de Ucrania.
Zelenski destituye al fiscal general tras desvelar cargos contra el jefe de la oficina anticorrupción
El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha destituido este lunes de su puesto al fiscal general Ruslan Kravchenko, quien dimitió la semana pasada y quien ha desvelado durante la jornada que ha aprobado cargos contra el director de la Oficina Nacional Anticorrupción de Ucrania (NABU, por sus siglas en inglés). El mandatario se ha valido del artículo 11 de la ley marcial para despedir al hasta ahora fiscal, de acuerdo a un decreto presidencial difundido en su página web horas después de reclamar a los diputados que respaldaran el despido en una votación que iba a tener lugar este martes, 15 de septiembre, en el Parlamento. Así lo había indicado David Arajamia, miembro del partido Servidor del Pueblo de Zelenski en la cámara.
La oposición rusa en el exilio se alía para pedir el voto "contra Putin y la guerra"
La oposición rusa en el exilio se ha aliado a falta de una semana para las elecciones legislativas, en las que el partido del Kremlin busca revalidar la mayoría constitucional, para pedir el voto "contra Putin y la guerra" en Ucrania. "Acudan a votar, no le den el voto a esos ladrones y asesinos, voten contra Rusia Unida. Eso significa votar contra (el presidente ruso, Vladímir) Putin y la guerra", dijo Yulia Naválnaya, viuda del fallecido líder opositor Alexéxi Navalni, en un vídeo en YouTube. Naválnaya anunció un acuerdo con el activista y popular comentarista Maxim Kats para recomendar a los rusos los candidatos a los que votar con el fin de restar escaños a Rusia Unida (RU) -que controla más de dos tercios de los 450 escaños de la Duma o cámara de diputados-, en lo que es conocido como el 'voto inteligente'.
Pistorius insta a no dejarse provocar por Putin tras ataque ruso a tren cerca de Polonia
El ministro alemán de Defensa, Boris Pistoirus, subrayó este lunes la importancia de no dejarse provocar por el presidente ruso, Vladímir Putin, con ataques como el del domingo contra un tren de pasajeros cerca de la frontera de Ucrania con Polonia, escalada con la que Rusia busca amedrentar a la población europea. Es importante "que mantengamos la serenidad, que no nos dejemos provocar, pero que, al mismo tiempo, no dejemos lugar a dudas de que somos capaces de defendernos y de que no vamos a aceptar esta escalada", dijo Pistorius en un comparecencia ante la prensa con motivo de la puesta en quilla en el astillero de Peene, en Wolgast, (noroeste) del tercer buque de reconocimiento de la clase 424 para la Marina alemana.
Rusia incrementa los ataques en la zona fronteriza de la OTAN
Rusia está atacando cada vez más los cruces fronterizos ucranianos y está intensificando sus incursiones con drones en el espacio aéreo europeo para intimidar a la OTAN y obligarla a abandonar su apoyo a Ucrania. Es una de las conclusiones de analistas de ISW ante la situación actual en el frente. El ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania, Andriy Sybiha, declaró el domingo que los ataques rusos contra el cruce fronterizo de Yahodyn son el terror de Rusia "llamando" a las puertas de la OTAN. El exprimer ministro británico Boris Johnson pidió a los funcionarios occidentales que proporcionaran a Ucrania los sistemas de defensa aérea necesarios para protegerse de tales ataques tras el incidente del fin de semana. El ministro de Asuntos Exteriores de Estonia, Margus Tsahkna, declaró que Rusia está intensificando sus ataques y atacando cada vez más objetivos más cercanos a las fronteras de la OTAN, y pidió a Occidente que reforzara las defensas aéreas ucranianas y proporcionara a Ucrania asistencia militar. Las fuerzas rusas han atacado cuatro cruces fronterizos entre Ucrania y Moldavia desde agosto de 2026.
La UE prorroga siete días las sanciones a 2.600 personas y entidades rusas mientras negocia su renovación
Los estados miembro de la Unión Europea han acordado este lunes prorrogar durante siete días, hasta la medianoche del próximo 22 de septiembre, las sanciones impuestas contra unas 2.600 personas y entidades por la invasión de Ucrania, con el objetivo de ganar más tiempo y seguir debatiendo las medidas restrictivas, que estaba previsto que expiraran el 15 de septiembre. Así lo han acordado los embajadores de los Veintisiete ante la Unión en una reunión mantenida en Bruselas, en la que han optado por esta prórroga excepcional para dar margen a los países a examinar las propuestas sobre la renovación de las sanciones antes de volver a abordar la cuestión. Según ha explicado un portavoz de la Presidencia del Consejo de la UE, que ostenta Irlanda, esta prórroga excepcional busca conceder "tiempo adicional" a los Estados miembro para examinar de manera exhaustiva las propuestas sobre la renovación de las sanciones, mientras continúan las consultas para tratar de alcanzar un acuerdo.
Zelenski matiza el anuncio de Trump y dice que solo detendrá sus ataques si Rusia lo hace
El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, aseguró este lunes que Ucrania se abstendrá de golpear infraestructuras petroleras rusas si tiene garantías de que Rusia detiene también sus bombardeos contra su sistema eléctrico, sus infraestructuras críticas y su logística alimentaria. Zelenski matizó así el anuncio del presidente Donald Trump sobre un acuerdo con Kiev y Moscú para el cese de los ataques a sus respectivos objetivos energéticos. "Si nuestros socios están en disposición de garantizar que Rusia se abstenga de verdad de atacar nuestro sistema eléctrico, otras instalaciones energéticas, infraestructuras críticas y las rutas de suministro alimentario, entonces, por supuesto que estamos dispuestos a garantizar un cese correspondiente de nuestros ataques", dijo Zelenski.
La UE prolonga siete días el régimen de sanciones a Rusia mientras prosiguen las discusiones
Los países de la Unión Europea (UE) llegaron este lunes a un acuerdo político para prorrogar solo siete días más el régimen comunitario de sanciones contra personas y entidades relacionadas con la invasión rusa de Ucrania, a fin de seguir debatiendo la petición de países como Eslovaquia de excluir de la lista negra a oligarcas. Los embajadores de los Veintisiete ante la UE decidieron esta extensión a un día de que caducara el marco legal de sanciones, que debe ser renovado cada seis meses. "Con el fin de dar más tiempo a los Estados miembros para examinar exhaustivamente las propuestas de renovación, el Comité de Representantes Permanentes (Coreper) ha acordado prorrogar el régimen por un período de siete días, hasta la medianoche del martes 22 de septiembre", indicó un portavoz de la presidencia irlandesa de turno del Consejo de la UE.
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