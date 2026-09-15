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Guerra Ucrania - Rusia, última hora en directo

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Un tanque ucraniano circula por una carretera cerca de Bakhmut, en la región de Donetsk.

Un tanque ucraniano circula por una carretera cerca de Bakhmut, en la región de Donetsk. / REUTERS

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Eduardo López Alonso

Montse Martínez

Àlex Álvarez García

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El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Los combates continuan.

Sigue al minuto con EL PERIÓDICO las últimas noticias de las negociaciones de paz, el avance militar de Rusia y la respuesta de Kiev y sus aliados.

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